L’histoire derrière le country classique de Merle Haggard

Merle Haggard a mis sa propre expérience de vie dans la chanson qui lui a donné une nouvelle signature à la fin des années 60. Lorsqu’il a écrit « Okie From Muskogee », comme il l’a dit à The Boot en 2010, l’artiste country sans égal et intrépide protestait contre les manifestants.

« Je savais ce que c’était que d’être privé de la liberté »

“Quand j’étais en prison, je savais ce que c’était que de se voir retirer la liberté”, a-t-il déclaré. « La liberté est tout. Pendant Viêt Nam, il y a eu toutes sortes de protestations. Voici ces [servicemen] aller là-bas et mourir pour une cause – nous ne savons même pas de quoi il s’agissait vraiment. Et voici ces jeunes gamins, qui étaient libres, qui râlaient à ce sujet. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ça et avec [disparaging] ces pauvres gars.

«Nous étions à une époque merveilleuse en Amérique et la musique était dans un endroit merveilleux. L’Amérique était à son apogée et de quoi diable ces enfants avaient-ils à se plaindre ? Ces soldats renonçaient à leur liberté et à leur vie pour s’assurer que d’autres puissent rester libres. J’ai écrit la chanson pour soutenir ces soldats.

Son propre coin d’histoire du pays

Les défis de la jeunesse de Haggard, au cours desquels il a passé près de trois ans dans la prison de San Quentin pour vol à main armée au début de la vingtaine, ont fait qu’il n’a pas figuré dans les charts country avant l’âge de 26 ans, à la toute fin de 1963. Mais après un succès substantiel en duo avec Bonnie Owens en 1965, “(My Friends Are Gonna Be) Strangers”, il a pris ce nom et l’a donné à son groupe. Ainsi, Merle Haggard et les Strangers ont revendiqué leur propre coin de l’histoire de la musique country.

Haggard a accumulé sept succès country n ° 1 en moins de deux ans et demi, y compris des chansons maintenant tissées dans le tissu du pays telles que “The Bottle Let Me Down”, “Branded Man”, “Sing Me Back Home” et “Maman a essayé.” Au milieu des paillettes de Nashville, les gens de la classe ouvrière ont vu et entendu un homme qu’ils pouvaient vraiment identifier comme l’un d’entre eux : un artiste qui a non seulement écrit et enregistré certaines des chansons les plus durables de tout le pays, mais qui portait son cœur sur sa manche, avec des sorties aussi simples que “I Take A Lot Of Pride In What I Am” et “Workin’ Man Blues”.

“Je n’avais jamais eu une réaction aussi forte”

Haggard a écrit « Okie From Muskogee » avec le batteur des Strangers, Eddie Burns, choisissant l’emplacement de l’Oklahoma (à environ 80 kilomètres au sud-est de Tulsa) comme fleuron de la petite ville américaine. Merle lui-même était originaire d’Oildale, près de Bakersfield, la ville californienne qu’il aiderait à rendre synonyme d’un style country aux racines bien éloigné du son Nashville fortement produit de l’époque. Mais la lignée de Haggard a couru directement à l’endroit où il chantait.

Ses parents étaient de vrais « Okies », de Checotah à McIntosh Country, Oklahoma, à environ 20 miles au sud-ouest de Muskogee. Si lui et Burns avaient la moindre idée de faire la satire des vues d’une ville américaine endormie et des choses qu’ils pourraient désapprouver, la première réaction lorsqu’ils ont joué “Okie From Muskogee” leur a fait savoir qu’ils avaient touché un accord beaucoup plus sérieux.

Lorsque Merle and the Strangers a interprété la chanson juste après son achèvement, lors d’un concert dans un club d’officiers à Fort Bragg, en Caroline du Nord, l’endroit a éclaté – dans le bon sens. “Les soldats ont commencé à me suivre sur scène”, se souvient Haggard. «Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite jusqu’à ce qu’ils prennent le micro et disent que nous devions le refaire avant de nous laisser partir. Je n’avais jamais eu une réaction aussi forte auparavant.

« Le message principal concerne la fierté »

Facilement mal compris, “Okie From Muskogee” n’était ni un plouc ni un réactionnaire, mais il a polarisé l’opinion sur un artiste qui, comme il l’a soutenu, “n’a pas publié le disque pour réprimander ou quoi que ce soit.

“C’est juste une chanson”, a poursuivi Haggard. “J’ai écrit quelque chose qui, je pense, disait quelque chose que beaucoup de gens aimeraient dire.” Plus tard, il a déclaré au magazine Quarter Notes : « « Okie » m’a fait apparaître comme une personne beaucoup plus étroite d’esprit, peut-être, que je ne le suis vraiment. »

Sorti le 29 septembre 1969, “Okie From Muskogee” est entré dans le palmarès country de Billboard le 11 octobre et, le 15 novembre, il commençait un mois à la première place. Peut-être sans surprise, il n’a pas fait un crossover pop complet, calant au n ° 41. Mais son impact a été si immédiat que le groupe s’est rendu au Civic Center de Muskogee pour enregistrer un album live la semaine même de ses débuts dans les charts. Après un set comprenant plusieurs des chansons les plus appréciées de Haggard à ce moment-là, il a terminé avec la chanson nommée d’après la ville.

“Le message principal concerne la fierté”, a déclaré Haggard à propos du morceau en 2012, s’adressant au magazine The Music Hall. « Mon père était un Okie de Muskogee quand ‘Okie’ était considéré comme un mot de quatre lettres. Je pense que c’est devenu un hymne pour les gens qui n’étaient pas remarqués ou reconnus de quelque façon que ce soit – la majorité silencieuse. Cela leur a apporté de la fierté. Et aujourd’hui, la chanson parle toujours des conditions qui règnent dans ce monde. »

Écoutez le meilleur de Merle Haggard sur Apple Music et Spotify.