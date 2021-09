L’histoire derrière le hit de Lana Del Rey

Lana del Rey couper à travers le son dance-pop bienheureux des années 2010 avec un lyrisme sombre et poétique qui correspondait à sa voix enfumée. Au lieu de se tourner vers des sons futuristes comme la plupart de ses homologues féminines, Del Rey est devenue connue pour célébrer la culture pop américaine des années 50 et 60, les thèmes érotiques inspirés de Lolita et l’âge d’or d’Hollywood dans sa musique.

La chanteuse a sorti indépendamment son premier album Lana Del Ray AKA Lizzy Grant en 2010. L’année suivante, le succès viral de son single “Video Games” a conduit à un contrat d’enregistrement avec Interscope. Et en 2012, elle a remodelé son image de « Gangster Nancy Sinatra » avec son premier label Born To Die.

Écoutez “Summertime Sadness” de Lana Del Rey maintenant.

Mettant en vedette un mélange de trip-hop, de pop baroque et de mélodies cinématographiques grandioses, Born To Die avait cinq singles qui ont défini les premières étapes de sa carrière grand public : “Video Games”, “Born To Die”, “Blue Jeans”, “National Hymne » et « Tristesse estivale ». Cette dernière s’est démarquée comme l’une des chansons les plus optimistes de l’album, mais des paroles comme « Got my bad baby by my Heavenly Side/I know if I go, I’ll die happy tonight » ont gardé le poids.

La nature douce-amère de « Summertime Sadness » a été amplifiée par le clip. Il mettait en vedette l’actrice Jaime King et Del Rey en tant que couple qui met fin à leur bonheur en se suicidant. Réalisé par Kyle Newman, alors mari de King, son scénario mélodramatique était décrit via des filtres Instagram populaires à l’époque.

Mais 2013 a vu une tournure ironique des événements : le DJ/producteur house français Cedric Gervais a remixé « Summertime Sadness » en un hymne dancefloor étincelant, transformant la lassitude de Del Rey en les mêmes tendances pop que sa musique évitait auparavant. Néanmoins, le succès du remix de Gervais était difficile à ignorer. Sa version a atteint la 6e place du Billboard Hot 100, ce qui en fait le plus gros single de Del Rey à ce jour.

“Après le succès de mon morceau ‘Molly’, beaucoup de gens m’ont demandé de remixer de grands artistes”, a déclaré Gervais à Billboard à propos du remix. « Pour moi, ce n’est pas une question d’argent, alors j’ai refusé beaucoup de gens. Mais Lana Del Rey est arrivée. Je n’ai même pas demandé combien d’argent, j’ai juste dit, s’il vous plaît, envoyez-moi le chant tout de suite et j’ai fait le morceau en une journée. Je ne pensais pas si ça allait être un succès ou non, j’aime et je respecte juste l’artiste qu’elle est.

Del Rey a depuis publié de nombreux albums dans le Top 10 et a remporté plusieurs nominations aux Grammy. Son son nostalgique est également devenu un incontournable à Hollywood, avec Del Rey enregistrant “Young and Beautiful” pour The Great Gatsby en 2013, une reprise de “Once Upon A Dream” pour Maléfique en 2014, remportant une nomination aux Golden Globes pour sa chanson thème éponyme à Le drame biographique de Tim Burton en 2014, Big Eyes, et la reprise de “La saison de la sorcière” pour le film 2019 de Guillermo del Toro, Histoires effrayantes à raconter dans le noir.

Del Rey a également continué à enregistrer des tubes dédiés à la saison ensoleillée. Après “Summertime Sadness”, elle a sorti le single Honeymoon de 2015 “High by the Beach”, “Summer Bummer” avec A$AP Rocky de Lust For Life de 2017, a repris “Doin’ Time” de Sublime pour Norman F *** king Rockwell de 2019, et a repris « Summertime » de George Gershwin un an plus tard.

“Summertime Sadness (Cedric Gervais Remix Edit)” de Lana Del Rey est apparu en 2013 sur Now That’s What I Call Music! 48, aux côtés d’autres tubes pop comme “Roar” de Katy Perry et “Get Lucky” de Daft Punk. Vous cherchez plus d’histoires derrière les plus grands succès de la musique ? Consultez le maintenant! C’est ce que j’appelle la page Musique.