L’histoire derrière le masque: Marta Cardona rencontre ‘Flash Cardona’

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les gens aiment suivre et regarder le football féminin. Beaucoup d’entre eux sont pour les mêmes raisons que nous aimons le football en général; des compétences fantastiques, de beaux objectifs et des personnalités plus grandes que nature.

Mais il y a aussi autre chose: un sens de la communauté très uni qui permet aux fans et aux joueurs d’interagir d’une manière que vous voyez rarement dans le jeu masculin. Les footballeuses parcourent régulièrement leurs réseaux sociaux, sont hyper conscientes du discours qui les entoure et peuvent même aimer votre tweet ou vous répondre si elles en ont envie.

Pour Marina Benito, étudiante universitaire de 21 ans en génie logiciel, cet environnement du cyberespace est le point de départ de son parcours pour rencontrer son joueur préféré.

Dans un tweet du 6 octobre 2020, Marina a comparé l’ailier du Real Madrid Femenino Marta Cardona au «Flash» pour la première fois, faisant référence à l’emblématique super-héros comique de DC.

Comme Marina l’a noté dans une interview avec Managing Madrid, la raison du surnom était évidente. Vers la fin de la vidéo, vous pouvez voir Cardona flamboyer sur le côté droit du terrain comme si elle exploitait la “ Speed ​​Force ”, ou champ d’énergie, qui rend Flash si rapide.

Ensuite, Marina a modifié une photo du visage de Cardona dans le masque Flash, donnant naissance au surnom de «Flash Cardona», que les fans du Real Madrid Femenino sur Twitter ont trouvé drôle et adopté.

Mais ce n’est pas seulement sa vitesse qui a attiré l’attention de Marina et ceux de nombreux admirateurs (y compris moi-même). Marta Cardona n’est pas seulement rapide – elle est également extrêmement talentueuse.

Sa capacité de dribbler, sa création par hasard et sa menace en tant que buteur ont toutes été visibles au début de la saison, faisant enfin de Cardona son idole du football après que Marina ait regardé le talentueux filou jouer pendant quelques années:

Je l’aimais bien quand elle jouait pour la Real Sociedad mais elle me démarquait vraiment quand [she played] dans la Coupe SheBelieves. Son incroyable début – et je dirais mieux que prévu – avec le Real Madrid cette saison l’a amenée à grimper dans mon classement de joueur préféré.

Bien que le grand public ne soit pas autorisé à regarder l’équipe en personne à Valdebebas, Marina était déterminée à voir Flash Cardona en chair et en os, assistant à son premier match en direct du Real Madrid Femenino lorsque l’Atlético Madrid a accueilli El Derbi Madrileño.

C’était le premier match du Real Madrid Femenino auquel j’ai pu assister en personne et c’était vraiment spécial. C’était un match très important [in regard] à la lutte pour les places de l’UEFA Women’s Champions League, mais la façon dont nous avons gagné l’a rendu encore meilleur. Gagner notre premier derby avec dix joueurs pendant la majeure partie du match et pouvoir célébrer sur le terrain avec les joueurs [made me feel] comme si je faisais partie de quelque chose de spécial.

Depuis lors, Marina s’est donné pour mission d’assister à autant de matchs à Madrid que possible, se présentant pour la victoire de Las Blancas à l’extérieur contre Madrid CFF avant de se rendre au match contre Rayo Vallecano samedi dernier.

À temps plein, vous pouvez entendre quelqu’un crier désespérément le nom de Cardona pendant près d’une minute.

Marina jure que ce n’était pas elle:

Non, ce n’était pas moi. Il y avait d’autres fans de la Peña «Pioneras Blancas» qui avaient un mégaphone. Ils me connaissaient sur Twitter et savaient que j’avais le cadeau. Ce sont eux qui ont fait tous les cris.

«Le cadeau» fait référence à un T-shirt que Marina a fabriqué – un T-shirt qu’elle avait prévu de donner à Cardona à Vallecas.

Une de mes amies est allée à Valdebebas la semaine dernière pour le match contre le Sporting Huelva et elle a rencontré Marta à l’extérieur après le match. Elle m’a dit que Marta lui avait posé des questions sur «celui qui l’appelle Flash» parce que certains joueurs la taquinaient à ce sujet, alors je voulais qu’elle sache que c’était moi. C’était mardi dernier. J’ai eu quatre jours pour faire imprimer le t-shirt. C’était un peu précipité mais je l’ai fait à l’heure.

Lorsque les joueurs sont sortis des portes après le match, Marina a finalement rencontré son héros:

sois muy Gracias por venir a animarnos siempre donde sea! Te tengo ya calada @flashcardona – Marta Cardona de Miguel (@ Mcardona10) 8 mai 2021

Marta m’a dit qu’elle et Misa avaient déjà regardé mon compte Twitter parce qu’elles voulaient savoir qui j’étais. C’était vraiment bizarre (et aussi vraiment sympa, rien à redire à ce sujet) que Tere et Maite aient ri dès qu’ils ont vu la chemise parce qu’ils savaient de quoi il s’agissait. C’est un peu surréaliste qu’une blague que j’ai faite sur Twitter et que je pensais ne pas durer plus de quelques jours soit arrivée au vestiaire.

La blague n’a pas seulement atteint le vestiaire, mais aussi l’instagram de Cardona, où ses coéquipiers ont fait de «Flash Cardona» un surnom officiel.

Mais c’est cette interaction en face-à-face avec Flash espagnol qui sera sans aucun doute la plus chère à Marina. C’est l’une des raisons pour lesquelles Marina et d’autres aiment le football féminin, même si l’on se rend compte que cela pourrait ne pas durer.

Je me sens chanceux de pouvoir expérimenter la croissance du futfem en Espagne à un stade précoce car cela vous permet de faire ce genre de chose, ce qui est très spécial pour les fans. Il est inévitable qu’avec la croissance que nous voulons tous que futfem connaisse dans un proche avenir, des choses comme celle-ci deviendront plus difficiles, mais j’espère que lorsque cela arrivera, les joueurs ne perdront pas leur caractère terre-à-terre et ne deviendront pas “ inaccessibles ”. comme cela s’est produit dans le jeu des hommes.

Jusqu’à ce que chaque fois que cela se produise, Marina puisse sûrement passer du temps de qualité avec sa nouvelle meilleure amie, non?