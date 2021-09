L’histoire derrière le méga-hit de LMFAO

Au début des années 2010, la musique électronique est passée de la culture club underground à la radio alors que les artistes sautaient sur la vague EDM grand public. LMFAO a été l’un des leaders de la décennie.

Formé par l’oncle Stefan « Redfoo » Gordy et le neveu Skyler « SkyBlu » Gordy (le fils et le petit-fils de Motown Records fondateur Berry Gordy) en 2006, le duo a fait ses débuts sur la scène des clubs locaux de Los Angeles. Avec l’aide d’amis et Haricots à oeil noir le leader will.i.am, LMFAO a signé un accord avec will.i.am Music, Cherrytree Records et Interscope en 2008. L’année suivante, le duo a sorti son premier album Party Rock. L’album enregistrait la vie nocturne d’une émission de télé-réalité, avec le single “I’m in Miami Bitch” devenant la chanson thème de Kourtney et Khloé Take Miami de E! et “Get Crazy” pour Jersey Shore de MTV.

En 2011, la fusion du hip-hop et de l’EDM de LMFAO a explosé avec leur deuxième album Sorry for Party Rocking, qui présentait leur single omniprésent « Party Rock Anthem ». Conçu à l’origine pour Flo Rida, il a fallu que le duo passe de rythmes tachés de bière bon marché à une mélodie d’inspiration plus mondiale (peut-être en raison de sa collaboration avec David Guetta l’année précédente). Poussé par des synthés bancals, des tambours palpitants et de jolies voix pop de Lauren Bennett de GRL, c’était l’euphorie du dancefloor. LMFAO a doublé la bêtise accrocheuse dans le clip, avec la signature “Every day I’m shufflin'” beat drop déclenchant un renouveau de l’engouement pour la danse Melbourne Shuffle.

“‘Party Rock Anthem’ a si bien fonctionné parce que, dans son essence, il est extrêmement bien écrit”, a déclaré le fondateur de Cherrytree Records, Martin Kierszenbaum, à Billboard en 2019. “Tissés dans sa mélodie, les changements de paroles et d’accords sont une joie dynamique qui résonnent toujours avec les oreilles humaines et transcendent le temps.

Cette résonance a rendu “Party Rock Anthem” absolument incontournable : la chanson a grimpé en flèche au sommet du Billboard Hot 100. Elle y est restée pendant six semaines consécutives, ce qui en fait le premier hit n ° 1 de LMFAO. Désolé pour Party Rocking, qui comprenait également “Champagne Showers” et son compatriote américain “Sexy and I Know It”, est entré dans le Top 10 de divers classements internationaux. Et en 2018, « Party Rock Anthem » a été officiellement certifié Diamant par la RIAA et le sixième plus gros single Billboard de tous les temps.

En dehors des charts et de la radio, l’hymne a joué partout, des mariages et des enterrements de vie de garçon aux publicités automobiles et aux séries à succès comme Gossip Girl et Parks and Recreation. En 2012, LMFAO a joué aux côtés de Madonna pendant sa mi-temps du Super Bowl, livrant un mélange de “Music” de Madonna avec “Party Rock Anthem” et “Sexy and I Know It” du duo.

“Tout cela n’est qu’une combinaison de ce que nous voulons”, a déclaré Redfoo à Billboard en 2011. “C’était l’une des choses: être n ° 1 en faisant la musique que nous aimons! Et nous avons l’impression que tout le monde fait partie de notre rêve – notre rêve humide. »

En 2012, LMFAO a décidé d’allumer les lumières du club et a annoncé une interruption indéfinie. Ils ne font peut-être plus de musique ensemble, mais il ne fait aucun doute que les amoureux de la fête suivront le rythme bourdonnant pour les décennies à venir.

