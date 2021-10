L’histoire derrière le succès de Miley Cyrus

Miley Cyrus est devenue l’une des artistes pop les plus provocatrices. Présentée pour la première fois en tant que personnage principal de Disney Channel, Hannah Montana en 2006, la chanteuse a rapidement déchiré son statut d’idole adolescente et est devenue connue pour sa nature franche qui était tout aussi audacieuse que sa voix.

Née Destiny Hope Cyrus dans le Tennessee, elle a grandi dans une famille d’artistes (dont le père Billy Ray Cyrus, le frère aîné Trace of Metro Station, la sœur cadette Noah et la marraine Dolly Parton). Il semblait donc destiné – jeu de mots destiné – à l’artiste de suivre son exemple. Au milieu de la série Hannah Montana (qui s’est déroulée de 2006 à 2011), Cyrus a sorti Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus en 2007, qui a doublé ses débuts en solo. Elle a suivi avec l’album pop-rock Breakout de 2008, mais c’est « Party In The USA » de 2009 qui l’a fait passer du statut de favori des adolescents à celui de star grand public.

Écoutez maintenant « Party In The USA » de Miley Cyrus.

Sorti en tant que premier single de l’EP The Time of Our Lives de Cyrus, c’était un récit de passage à l’âge adulte du voyage de la chanteuse de ses racines campagnardes de Nashville au tapis rouge d’Hollywood. Écrit par Jessie J, Dr. Luke et Claude Kelly, « Party In The USA » devait figurer sur le premier album de Jessie J. Mais elle l’a ensuite abandonné, estimant que ce n’était pas assez énervé. Luke et Kelly se sont ensuite rendus à Savannah, en Géorgie, où Cyrus tournait Hannah Montana: The Movie. Ils ont enregistré la chanson dans un studio de fortune que Paula Deen utilisait pour enregistrer son livre de cuisine audio.

« Quand ça ne s’est pas retrouvé sur Jessie, il est difficile d’imaginer que quelqu’un avec autant d’électricité derrière son nom va s’en soucier. j’étais un peu plus vieux [and I wasn’t] regarder Hannah Montana mais en connaissait certainement l’impact », Kelly a déclaré au Tennessean en 2018. « J’avais entendu ‘The Climb’ et ‘The Climb’ est toujours l’une de mes chansons préférées. C’est juste brillamment livré dans tous les sens, forme et forme. Je savais donc qu’il y avait une opportunité ici de tirer parti de ce succès et de donner [Cyrus] une certaine endurance. Et elle a une voix rock’n’roll.

La combinaison de la voix de Cyrus, alors âgée de 17 ans, de la production chaleureuse et ensoleillée et de sa charmante personnalité du Sud a aidé « Party In The USA » à monter en flèche vers le succès. Le single a fait ses débuts au n ° 2 du Billboard Hot 100, son plus haut sommet à l’époque. Il s’agissait également de son premier single à vendre des diamants et connaît une recrudescence des ventes annuelles vers le 4 juillet.

Cyrus est restée dans les gros titres après la sortie du single, abandonnant cinq autres albums (son dernier étant Plastic Hearts acclamé par la critique de 2020), suscitant la controverse avec sa performance aux MTV Video Music Awards 2013, fondant la Happy Hippie Foundation qui aide les jeunes sans-abri et LGBTQ +, devenant une The Voice coach, et avec Ashley O dans un épisode de Black Mirror en 2019.

« Party In The USA » a depuis été couvert et parodié par « Weird Al » Yankovic, Jimmy Fallon et Crosby, Stills, Nash & Young et The Office de NBC. Le single est également devenu un mantra pour la liberté politique et personnelle, réapparaissant dans divers classements après la victoire présidentielle de Joe Biden en 2020. « Maintenant, c’est une fête aux États-Unis ! » Cyrus a tweeté.

Et après l’audience révélatrice de Britney Spears en juin 2021, Cyrus a montré son soutien lors d’un concert à Las Vegas en changeant les paroles de « C’est alors que le taximan a allumé la radio et un Jay Z chanson était allumée » à « Il s’est tourné vers moi et m’a dit : ‘Libère Britney ! Libérez Britney !’ » Cyrus a également ajouté : « Nous aimons Jay-Z, mais nous devons libérer cette salope. »

« Une chose qui est devenue assez incroyable à propos de » Party in the USA « , c’est que c’est devenu une chanson qui représente la victoire », Cyrus a déclaré sur Jimmy Kimmel Live en décembre dernier. « Ça se joue quand les équipes gagnent… Quand vous écrivez une chanson ou créez une chanson comme ‘Party in the USA’, vous ne savez jamais ce que cela va devenir ou ce que cela représentera dix ans plus tard.

« Party In The USA » de Miley Cyrus est apparu sur NOW! 2000, aux côtés d’autres classiques de la décennie comme « This Love » de Maroon 5 et « Promiscuous » de Nelly Furtado. Vous cherchez plus d’histoires derrière les plus grands succès de la musique ? Consultez le maintenant! C’est ce que j’appelle la page Musique.