L’histoire derrière le succès du «  Moulin Rouge  »

Les collaborations de diva ont été synonymes de certains des moments mémorables de la musique, notamment Barbra Streisand et Donna Summer«No More Tears (Enough Is Enough)», le classique disco de 1979, «The Boy Is Mine» de Brandy et Monica en 1998, et le provocateur «WAP» de Cardi B et Megan Thee Stallion en 2020. Et au tournant du millénaire, cinq puissances féminines se sont réunies pour un succès décisif d’une décennie.

«Lady Marmalade» de 2001, qui figurait sur la bande originale du film Moulin Rouge de Baz Luhrmann, réunissait certains des plus grands artistes de l’époque: Christina Aguilera, Pink, Lil Kim et Mya. La bande originale d’accompagnement (également produite par Luhrmann) comprenait des airs de Bono, David Bowie, Fatboy Slim et Beck, ainsi que les stars du film Nicole Kidman et Ewan McGregor.

Mais le record exceptionnel était le remake.

«Lady Marmalade» avait déjà été couverte depuis la sortie de l’original de 1974, qui a été interprété par LaBelle et récemment conservé dans le registre national des enregistrements. La chanteuse pop italienne Sabrina a essayé en 1987, tandis que la version dance-pop du groupe de filles britannique All Saints figurait sur la bande originale de Dr. Dolittle en 1998. Mais la couverture de 2001 est la plus distincte, les dames rendant leur version encore plus méchante.

Au sommet d’une production plus dynamique et de paroles mises à jour avec l’aimable autorisation de Missy Elliott et Rockwilder, «Lady Marmalade» a transporté les auditeurs des rues de la Nouvelle-Orléans au séduisant club du Moulin Rouge. La couverture mettait également en valeur le style de signature de chaque artiste: les raps torrides de Lil Kim, le ton soul de Pink, les roucoulements sensuels de Mya et les pistes vocales théâtrales d’Aguilera.

Le clip vidéo réalisé par Paul Hunter était une célébration des femmes confiantes, les artistes embrassant leur sexualité tout en enfilant de la lingerie inspirée du cabaret. Dans les coulisses, il y avait une rumeur de relation glaciale entre Aguilera et Pink. «Nous avons travaillé très dur ce jour-là», a déclaré Lil Kim à Billboard en 2019. «Je me souviens qu’il y avait un peu de tension parce que Mya est ma fille… mais beaucoup de filles ne se connaissaient pas. Je connaissais presque tout le monde, mais c’était comme si tout le monde était dans son petit coin … C’était difficile parce que je devais être l’hôte de ‘Lady Marmalade’. climax, a ensuite été écrasé en 2017 après que Pink ait tweeté qu’elle et Aguilera s’étaient amendées.

Néanmoins, «Lady Marmalade» a été un énorme succès. Il s’est assis au sommet du Billboard Hot 100 pendant cinq semaines consécutives et a été le meilleur vendeur de l’année avec plus de cinq millions d’exemplaires déplacés dans le monde. C’était le premier hit n ° 1 pour Mya, Pink et Lil Kim, ce dernier détenant le titre de top-top du palmarès le plus ancien pour une rappeuse jusqu’à «Fancy» d’Iggy Azalea en 2014. Enfin, la chanson en a remporté deux. MTV Video Music Awards (meilleure vidéo de l’année et meilleure vidéo d’un film) ainsi qu’un Grammy pour la meilleure collaboration pop avec chant (Patti LaBelle a rejoint le quatuor pour la performance de 2002).

Le Moulin Rouge est également entré dans l’histoire à l’époque en tant que première comédie musicale nominée pour le meilleur film depuis le film d’animation Disney de 1991 La Belle et la Bête. Le film a remporté huit nominations aux Oscars, remportant la meilleure direction artistique et la meilleure conception de costumes. L’impact de la chanson a également déteint sur la bande-son double platine, culminant au n ° 3 du Billboard 200 et en tête du classement des bandes sonores.

La musique pop a connu des dizaines de collaborations entièrement féminines depuis «Lady Marmalade» de 2001, mais la magie trouvée sur l’original est toujours difficile à battre. Et des décennies plus tard, le single continue d’influencer une nouvelle génération. En 2015, Rita Ora a partagé qu’elle voulait faire une version avec elle-même, Miley Cyrus, Charli XCX et Iggy Azalea. La chanteuse a plus tard tenu sa promesse avec la collaboration des étoiles de 2018 «Girls». Il comprenait Charli XCX, Cardi B et Bebe Rexha. Un an plus tard, Ed Sheeran a révélé que son projet de collaboration n ° 6 avait été inspiré par le désir de créer une version entièrement masculine de «Lady Marmalade».

Écoutez «Lady Marmalade» sur la bande originale du Moulin Rouge