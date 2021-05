L’histoire derrière l’hymne de motivation de Bon Jovi

Depuis leur percée des années 80, Bon Jovi catapulté de leurs humbles racines de Jersey à l’un des plus grands groupes de rock de la musique. L’acte était à l’origine composé du chanteur principal Jon Bon Jovi, du guitariste / co-auteur-compositeur Richie Sambora, du bassiste Alec John Such, du claviériste David Bryan et du batteur Tico Torres. En 1984, ils ont sorti leurs débuts éponymes mettant en vedette le hit «Runaway» du Top 40, suivi un an plus tard avec 7800 ° Fahrenheit. Alors que les deux albums sont devenus Platine, c’était Glissant lorsqu’il est mouillé qui a transformé le groupe en superstars mondiales.

Sorti en 1986, l’album reste le best-seller de Bon Jovi: il a dépassé le palmarès des 200 Billboard pendant huit semaines et a une rare certification Diamant. Il comprend trois chansons qui ont marqué la fin de la décennie: «Wanted Dead or Alive», «You Give Love a Bad Name» et, bien sûr, «Livin ‘On A Prayer».

Écoutez Slippery When Wet de Bon Jovi.

Hymne de motivation pour la classe ouvrière, «Livin ‘On A Prayer» a capturé les difficultés économiques de l’époque. Il s’est concentré sur le couple fictif Tommy et Gina qui tentent de conserver leur foi alors qu’ils luttent pour joindre les deux bouts. Alors que la chanson est devenue omniprésente dans les festivals, les soirées karaoké, les bars et les arènes du monde entier pendant des décennies, elle n’a pas été initialement préférée par le groupe.

«Je me souviens être sorti de la pièce avec Richie et j’ai dit: ‘Eh, ça va. Peut-être devrions-nous simplement le mettre sur une bande originale de film », a déclaré Bon Jovi au Irish Times. «Richie m’a regardé et a dit: ‘Tu es un idiot. C’est vraiment bien.’ J’ai dit: ‘Je ne sais tout simplement pas où ça va.’ Mais il n’avait pas encore cette ligne de basse boom-boom-boom, donc ça ressemblait plus à The Clash. On écoute la démo, qui a été présentée comme une piste cachée sur le coffret 2004 100 000 000 de Bon Jovi Fans Can’t Be Wrong, et vous pouvez entendre ce que Bon Jovi veut dire. Le morceau est dépourvu des tambours qui battent, des guitares déchirantes et de cet effet de talkbox robotique par excellence.

«Nous l’avions en quelque sorte écrit comme ce truc effrayant, maussade et sensible», se souvient le co-auteur-compositeur Desmond Child sur un podcast en 2019. Parallèlement à son travail avec le groupe, Child est derrière le Top 40 des smashs comme Joan Jett & the Blackhearts ‘ «Je me déteste de t’aimer», «Mec (ressemble à une dame)» d’Aerosmith et «Livin ‘La Vida Loca» de Ricky Martin. Child a poursuivi: «Jon ne pensait pas que cela allait être bon pour la direction dans laquelle ils allaient, qui était comme du hard rock, du stadium rock. La chanson était si bonne que Richie Sambora et moi nous sommes littéralement mis à genoux, à moitié plaisantant, à moitié sérieux, et nous l’avons supplié de l’enregistrer.

La version finale de «Livin ‘On A Prayer» a été un succès instantané. La vidéo, réalisée par un collaborateur fréquent Wayne Isham, était en rotation constante sur MTV. La chanson elle-même est devenue leur deuxième single consécutif après «You Give Love A Bad Name». Ils ont été le premier groupe de hard rock à avoir dominé le Hot 100 avec des singles consécutifs.

Mais la chanson a eu un impact bien au-delà des charts. Après les attentats du 11 septembre, Bon Jovi a interprété une célèbre version acoustique de «Livin ‘On A Prayer» pour l’émission spéciale America: A Tribute to Heroes. Au début de la pandémie de COVID-19, Jon Bon Jovi a rejoint un chant à Chicago dans toute la ville. La piste a également inspiré d’autres artistes. En 2010, Rihanna a rejoint le groupe lors d’un concert à Madrid et a ensuite repris la chanson lors de son apparition au Ellen DeGeneres Show en 2016. Et, en 2019, Michelle Williams l’a couvert sur The Masked Singer.

Le succès de Bon Jovi s’est poursuivi longtemps après “Livin ‘On A Prayer”: ils ont obtenu cinq autres albums n ° 1, fait un retour en l’an 2000 avec l’album Crush de 2000 (“It’s My Life” fait un clin d’œil à la ténacité de Tommy et Gina), Jon Bon Jovi et Sambora ont été intronisés au Songwriters Hall of Fame en 2009, et le groupe a rejoint le Rock and Roll Hall of Fame en 2018.

Bon Jovi a solidifié son statut de légende du rock, et c’est grâce à des succès emblématiques comme «Livin ‘On A Prayer» qui continueront de faire exploser le toit des stades pendant des décennies.

