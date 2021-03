L’histoire derrière l’hymne militant de Bob Marley

Il y a une raison pour laquelle «Get Up, Stand Up» des Wailers semble plus militant à mesure qu’il progresse. Pour trouver cette raison, il suffit de regarder à dix pouces de Bob Marley dans les années 60 et au début des années 70, et il se tiendra juste là: Peter Tosh, co-auteur de la chanson, et un homme d’une taille imposante qui n’a pas fait la chatte quand elle est arrivée. pour délivrer un message.

Transformer l’esprit en action

«Lève-toi, lève-toi» a apparemment été écrit en réponse à une visite en Haïti, lorsque Bob a vu la pauvreté des habitants de l’île. Il n’est pas facile de trouver des preuves concrètes sur les détails du voyage de Bob là-bas, et il n’était pas étranger à la pauvreté, ayant grandi dans le ghetto de Trenchtown à Kingston, en Jamaïque, donc il y a de fortes chances que Bob ait été poussé à écrire la chanson de toute façon.

Peu importe ce qui l’a inspiré, le message de Bob est clair. Pour les deux premiers versets, il dit aux gens de ne pas attendre la prochaine vie pour trouver leur accomplissement; c’est leur droit d’être libres et heureux sur cette planète. Les répliques niant que Dieu descendra du ciel pour régler les problèmes du monde peuvent sembler étranges venant d’un chanteur profondément religieux, mais cela correspond parfaitement à La foi Rasta de Bob: Le Dieu de Bob n’était pas au-dessus des nuages, mais vivant avec le reste d’entre nous en tant qu’empereur Haile Selassie d’Ethiopie.

La première ligne réprimandant un prédicateur, qui soutient que le ciel n’était pas «sous la terre» est une référence à la mort: vous n’avez pas à mourir pour trouver le paradis, vous pouvez le créer ici même. Bob a repris des croyances chrétiennes établies plus tard, notamment dans «Talkin ‘Blues», à partir de 1974 Natty Dread album, où il est allé encore plus loin, en disant qu’il avait «envie de bombarder une église maintenant que je sais que le prédicateur il ment». Les deux chansons ont un autre lien, avec «Talkin ‘Blues» se demandant qui sera à l’extérieur pour se battre pour ses droits et qui se cachera à la maison.

Le troisième verset de «Get Up, Stand Up» est quelque peu différent. Chanté par Peter Tosh sur l’enregistrement original, il présente son militantisme sans compromis. Tosh explique ce que les versets précédents ont suggéré, passant d’un langage édifiant à une polémique puissante. Et d’une manière similaire à sa version de Nina simone«Sinnerman» (alias «Downpresser»), Tosh s’adresse directement à l’oppresseur, lui demandant ce qu’il peut faire pour se sauver maintenant que les gens ont réalisé la vérité et sont prêts à exercer leur pouvoir. Les vers de Bob concernent l’élévation et l’explication; Le verset de clôture de Peter parle de transformer cet esprit en action.

Une fondation pour l’art sérieux

L’attitude féroce de «Get Up, Stand Up» n’est pas seulement un ancêtre de «Talkin ‘Blues», elle a aussi le sens strident d’un soulèvement noir, comme le montre «Exodus» en 1977 (la plupart des paroles de cette dernière chanson s’intègre confortablement dans «Get Up, Stand Up»). En ce sens, c’était une pierre angulaire de la carrière de Bob’s Island.

Le même sentiment de fondations s’applique à sa sortie originale d’octobre 1973 sur le deuxième album des Wailers pour le label, Burnin ‘, qui a été très bien accueilli et a prouvé que l’éclat de leur précédent disque, Attraper un feu, n’était pas un hasard. Jusque-là, la plupart des critiques de musique et des personnalités de l’industrie considéraient la musique jamaïcaine comme une source de succès de nouveauté, au mieux, pas comme une base pour un art sérieux, mais il n’y avait aucun doute sur le sérieux du message des Wailers une fois que vous avez entendu ‘Get Up, Stand Up ». Cette musique était là pour rester. Island a publié la chanson comme un single; c’était, cependant, pratiquement le dernier hourra pour le groupe vocal original des Wailers: en 1974, après dix ans ensemble, Tosh et Bunny Wailer se sont tous deux levés, se sont levés et se sont mis à l’écart.

Un hymne auquel revenir

«Get Up, Stand Up» n’avait pas terminé son travail. Peter Tosh est revenu à la chanson pour son deuxième album solo, Equal Rights en 1976, et l’année suivante, Bunny Wailer a livré une version funky passionnante sur son deuxième album solo, Protest. Le groupe britannique de reggae-funk The Checkers a fait un do-over phénoménal sur la piste de danse sur leur Check Us Out (1976), et la même année, il y avait un remake en duo par les superstars du reggae Big Youth et Dennis Brown, avec un vibraphone saisissant.

La chanson est devenue un hymne auquel il faut revenir en cas de besoin: Bruce Springsteen, Youssou N’Dour, Tracy Chapman, Peter Gabriel et Piquer l’a remis à un avantage en 1988 pour Amnesty International; Butts Band, un groupe formé par des ex-Des portes John Densmore et Robby Krieger l’ont repris pour leur deuxième album en 1975; Le groupe punk américain Down By Law a fait une version saisissante en 1993. Tarte humbleSteve Marriott l’a couvert en 1989 et Les pierres qui roulent l’a joué lors de leur tournée A Bigger Bang – peut-être l’avaient-ils récupérée auprès de Peter Tosh, qui avait signé sur leur label en 1978.

Bob Marley est également revenu sur la chanson. «Get Up, Stand Up» a été une piste charnière de sa percée Habitent! album en 1975. Une belle version enregistrée live en 1973 à la Record Plant, Sausalito, Californie, a été déterrée pour le superbe Talkin ‘Blues, album sorti en 1991, et la chanson faisait partie d’un medley militant sur Live At The Roxy de 1976 , publié en 2003. Des remixes de Thievery Corporation et Ashley Beedle sont également apparus sur les versions officielles, ce dernier mélangeant l’hymne de Bob avec celui de la prochaine génération comme «Stand Up Jamrock». Grâce à la compilation Legend 1984, l’appel à l’action a atteint un public au-delà de l’imagination des Wailers. Tant qu’il y aura une oppression à vaincre et une lutte à gagner, cela continuera à résonner.

