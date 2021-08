L’histoire derrière l’hymne pour l’égalité de Lady Gaga

Après des années à chanter dans les clubs locaux de New York, Lady Gaga a officiellement émergé avec le premier album de 2008, The Fame. Avec ses succès « Just Dance » et « Poker Face », la chanteuse a redynamisé la scène pop avec ses tenues originales et son oreille pour des mélodies de danse entraînantes. Mais c’est en 2011 que Lady Gaga est passée d’une pop star incontournable à une icône de la culture pop en plein essor – grâce à elle. deuxième album Né comme ça. L’amour de Gaga pour la dance-pop est resté au cœur de l’album, mais elle a repoussé les limites en incorporant les thèmes de la religion, du féminisme et de la sexualité. S’inspirer d’actes comme Bruce Springsteen, Madone, Whitney Houston, Iron Maiden, et EMBRASSER, elle a donné une touche moderne à l’intrépidité du glam metal, de la pop et de la house music des années 80.

Il y a une poignée de moments spéciaux sur Born This Way, de l’autobiographique “Marry The Night” à la ballade d’amour honky-tonk “You and I”. Mais le pilier de l’album est son single éponyme. Lady Gaga est une militante LGBTQ+ depuis le début de sa carrière, et “Born This Way” en était une preuve supplémentaire.

Écoutez “Born This Way” de Lady Gaga maintenant.

«Je veux écrire mon hymne c’est-qui-je-suis-c’est-à-dire, mais je ne veux pas qu’il soit caché dans la magie et les métaphores poétiques. Je veux que ce soit une attaque, une attaque contre le problème parce que je pense que, surtout dans la musique d’aujourd’hui, tout devient parfois un peu fade et le message est caché dans la pièce lyrique », a déclaré Gaga à Billboard en 2011. au début des années 90, quand Madonna, En Vogue, Whitney Houston et TLC faisaient de la musique très stimulante pour les femmes et la communauté gay et toutes sortes de communautés privées de leurs droits, les paroles et les mélodies étaient très poignantes et très gospel et très spirituelles et j’ai dit, C’est le genre de disque que je dois faire. C’est le record qui va bouleverser l’industrie.

C’était un sentiment dont on avait cruellement besoin. La communauté LGBTQ+ continue de lutter pour les droits humains fondamentaux à ce jour, mais elle a eu un combat encore plus dur en 2011. Le mariage homosexuel était encore interdit à l’époque, n’étant devenu légal dans tout le pays qu’en 2015. Et la simple reconnaissance de la communauté transgenre dans une chanson pop majeure était également presque inconnue.

La chanson a suscité la controverse pour différentes raisons, cependant. Les similitudes de “Born This Way” avec le tube de 1989 de Madonna “Express Yourself” ont été immédiatement soulignées. Madonna a qualifié le morceau de Gaga de « réductrice » et a réalisé un mélange effronté des deux lors de la tournée MDNA de 2012.

Néanmoins, “Born This Way” est devenu un hymne inébranlable pour Lady Gaga. La résonance du single s’est reflétée dans les charts : il a fait ses débuts à la première place du Billboard Hot 100 et est entré dans l’histoire en tant que chanson la plus vendue sur iTunes à l’époque. Il a également remporté la meilleure vidéo féminine et la meilleure vidéo avec un message aux MTV VMA et la meilleure vidéo et la meilleure chanson aux MTV Europe Music Awards. L’album Born This Way, quant à lui, a reçu trois nominations aux Grammy : Album de l’année, Meilleur album vocal pop et Meilleure performance solo pop pour “You and I”.

Depuis “Born This Way”, Gaga a, bien sûr, sorti beaucoup de musique. Elle est également devenue actrice, remportant un Golden Globe Award de la meilleure actrice pour son rôle dans American Horror Story: Hotel en 2015 et a joué aux côtés de Bradley Cooper dans A Star Is Born en 2018. Leur duo “Shallow” de la bande originale du film a remporté un Oscar, un Grammy, un BAFTA et un Golden Globe Award.

En 2021, le maire de West Hollywood Lindsey P. Horvath a déclaré le 23 mai (date de sortie de l’album) comme Né de cette façon jour et a accordé à Lady Gaga une clé de la ville. “Born This Way, ma chanson et mon album, ont été inspirés par Carl Bean, un activiste religieux noir gay qui a prêché, chanté et écrit sur le fait d’être” Born This Way “. Notamment, ses premiers travaux ont eu lieu en 1975, 11 ans avant ma naissance », a expliqué Gaga. “Merci pour des décennies d’amour implacable, de bravoure et une raison de chanter. Ainsi, nous pouvons tous ressentir de la joie, car nous méritons la joie. Parce que nous méritons le droit d’inspirer la tolérance, l’acceptation et la liberté pour tous.

“Born This Way” de Lady Gaga est apparu au 20e anniversaire de Now That’s What I Call Music en 2018, aux côtés d’autres succès pop comme “Single Ladies” de Beyoncé et “Firework” de Katy Perry. Vous cherchez plus d’histoires derrière les plus grands succès de la musique ? Consultez le maintenant! C’est ce que j’appelle la page Musique.