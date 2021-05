L’histoire derrière l’ode au burlesque des poupées Pussycat

Les Pussycat Dolls n’ont jamais été votre groupe de filles typique. En 2003, la tenue est arrivée dans une scène pop florissante qui passait d’une domination mondiale boom de bande de garçon et avait tourné la tête vers des chanteuses puissantes.

Composés de Nicole Scherzinger, Melody Thornton, Kimberly Wyatt, Ashley Roberts, Jessica Sutta et Camit Bachar, les Dolls sont sortis de la porte avec «Sway», une reprise du hit du big band «¿Quién será?» de Luis Demetrio. C’était un début approprié pour un groupe qui a commencé comme une troupe de danse burlesque une décennie plus tôt, mais cela n’a pas fait grand-chose pour introduire la transition des Dolls en un acte d’enregistrement durable.

Dans le but de se réinventer, les dirigeants d’Interscope Records avaient l’album de The Pussycat Dolls «Don’t Cha», le premier et le plus grand succès du groupe à ce jour, qui taquinait: «Ne souhaiterais-tu pas que ta copine soit sexy comme moi?» C’était une première déclaration que les six morceaux pouvaient transformer leur sex-appeal et leur confiance en eux en succès pop classiques.

Sous la direction de Scherzinger, le chanteur principal du groupe et auteur-compositeur, le quatrième single des Pussycat Dolls.Boutons»A coché toutes les cases que« Don’t Cha »a fait. C’était sexy, affirmé et provocant – avec un rythme inspiré du Moyen-Orient et une production soignée qui rappelait les origines burlesques racées du groupe.

Lorsque le co-fondateur d’Interscope Records, Jimmy Iovine, a rencontré pour la première fois les Pussycat Dolls, il avait une vision claire de l’avenir du groupe. «Cela pourrait être que le Moulin Rouge rencontre le Spice Girls», A déclaré Iovine au Chicago Tribune en 2006.

Le chorégraphe Robin Antin créait le groupe de danse burlesque depuis 1995, recrutant des stars en herbe comme Christina Aguilera et Gwen Stefani pour des apparitions spéciales dans des lieux à travers West Hollywood. Quand Interscope a sauté à bord avec la vision d’Iovine, avec l’exécutif Ron Fair, un long processus d’audition les a conduits à Scherzinger, Roberts, Wyatt, Thornton, Bachar et Sutta.

“Bébé, tu ne vois pas / Comment ces vêtements me vont / Et la chaleur qui vient de ce rythme?” Scherzinger questionne dans le pré-refrain de “Buttons” avant d’émettre un avertissement, soutenu par ses camarades Pussycat Dolls: “Je suis sur le point de souffler, je ne pense pas que vous savez / je vous dis de desserrer mes boutons, bébé.”

«Buttons» était un effort de collaboration, avec les producteurs Jamal «Polow Da Don» Jones, Sean Garrett, Jason Perry et Scherzinger dans la salle des écrivains avec Jamal, Garrett, Ron Fair, Tal Herzberg et Young Smoke sur la production. Mais «Buttons» n’a pas été un succès immédiat. Il a passé 17 semaines sur le graphique avant Snoop Dogg a sauté sur la piste, propulsant le single au n ° 3 du Billboard Hot 100. Il est également devenu le troisième single du premier album du groupe en 2005 PCD pour recevoir une certification platine de la RIAA, en rejoignant «Don’t Cha» et «Stickwitu».

“C’est vraiment chaud et c’est vraiment sexy”, a déclaré Bachar sur le tournage du clip vidéo “Buttons” réalisé par Francis Lawrence. «C’est à peu près une ode à d’où nous venons.»

Snoop Dogg est l’objet de désir du groupe dans la vidéo, mais ils conservent leur puissance de star avec une chorégraphie époustouflante. La vidéo a valu aux Pussycat Dolls une nomination pour la meilleure chorégraphie et une victoire pour la meilleure vidéo de danse aux MTV Video Music Awards 2006. Semblable à une routine burlesque traditionnelle, chaque femme se bat pour attirer l’attention de la caméra tout au long du visuel, mais elle s’attarde surtout sur la chanteuse par défaut du groupe.

Avec un groupe de cette nature, la synchronicité est toujours la clé, peu importe qui est au centre. Dans une scène, le groupe se fraye un chemin à travers une soufflerie, où ils dépouillent leurs ensembles de corsets noirs à mi-routine sans manquer un battement.

“Nous voulions revenir aux racines des Dolls, aller avec l’ambiance corset et faire en sorte que ce soit un peu plus brut et plus chaud”, a déclaré Scherzinger au New York Post en 2006.

À l’époque, le six-pièces a été critiqué pour la nature risquée de ses performances, un peu comme ce qui a été historiquement lancé à d’autres jeunes femmes de la pop et continue de se produire même à l’ère de «WAP» de Cardi B et Megan Thee Stallion.

«Nous étions en avance sur notre temps et maintenant avec les Cardi Bs et les Nicki Minaj, c’est une émission complètement différente», a déclaré Scherzinger dans une récente interview.

Les Dolls finiront par se dissoudre en 2010, mais une décennie plus tard, ils se sont réunis pour sortir leur album de retour React. Alors que les Pussycat Dolls semblent un peu plus apprivoisées par rapport aux normes d’aujourd’hui, leur sexualité sans faille et leur message d’autonomisation continuent de résonner dans le paysage pop d’aujourd’hui.

Les «Buttons» des Pussycat Dolls sont apparus sur NOW That’s What I Call Music 23, aux côtés d’autres succès comme «Promiscuous» de Nelly Furtado avec Timbaland.

Vous cherchez plus d’histoires derrière les plus grands succès de la musique? Découvrez le Now! C’est ce que j’appelle la page Musique.