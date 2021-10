L’histoire des Braves avec ‘The Chop’ et les dégâts qu’elle cause aujourd’hui

Les World Series se déroulant à Atlanta pour la première fois depuis 1999, de nouveaux regards se tournent vers les Braves. Cette attention s’accompagne d’un examen et d’une critique de « The Chop », le chant des fans effectué chaque match à domicile des Braves, qui n’a pas encore été condamné par la Major League Baseball, bien que d’autres équipes sportives aient choisi de cesser d’utiliser les stéréotypes amérindiens.

Le débat atteindra son paroxysme vendredi soir alors qu’Atlanta devrait accueillir le deuxième match des World Series. L’équipe et le commissaire de la MLB, Rob Manfred, soutiennent fermement l’utilisation de « The Chop » malgré la pression autour du baseball et au-delà, alors maintenant nous examinons cette histoire, les critiques et les preuves de pourquoi la tradition doit être une relique du passé.

Origines de « The Chop » à Atlanta

Malgré des affirmations erronées, il n’y a pas de tradition de longue date du chant utilisé à Atlanta pour les Braves. De 1966, lorsque l’équipe a déménagé de Milwaukee à 1991, il n’y a aucune trace de fans jouant « The Chop ». Ce n’est qu’à la fin des années 1980, lorsque l’organiste de l’équipe Carolyn King Jones a commencé à jouer la « chanson tomahawk », après avoir été inspirée par l’État de Floride, que la tradition est née.

La première reconnaissance recodée de « The Chop » a eu lieu en 1991. Jeff Schultz, écrivain de la Constitution d’Atlanta Journal, a parlé avec King du traditionnel, qui, selon elle, provenait de la FSU.

« King se sent étrange, incitant les fans (qui répondent avec des sortes de côtelettes de karaté au ralenti) avec une mélodie qui se compose essentiellement de deux notes. i « Mon professeur de musique serait vraiment fier de moi », plaisante-t-elle. « A et G : c’est ma vie. King a dit qu’elle y jouait depuis des années, mais c’est la première saison que les fans ont compris, imitant les fans des matchs de football de l’État de Floride.

Les Braves ont commencé à se nourrir du phénomène et ont rapidement commencé à distribuer des tomahawks en mousse aux fans à utiliser pendant « The Chop ». Il a été critiqué presque immédiatement par les Amérindiens, qui ont vu leurs inquiétudes écartées.

« Nous avons eu quelques plaintes selon lesquelles le tomahawk est humiliant pour les Amérindiens », a déclaré Jim Schultz, directeur des relations publiques des Braves. « Mais nous le considérons comme une fière expression d’unification et de famille. »

Lorsque King Jones a pris sa retraite en 2004 en tant qu’organiste des Braves, il a de nouveau parlé à la constitution de l’Atlanta Journal, exprimant sa culpabilité de ne pas comprendre les ramifications de l’introduction de «The Chop» à Atlanta.

« J’étais jeune et je ne comprenais pas mon rôle politiquement. Lorsque les Amérindiens ont manifesté devant le stade lors des séries éliminatoires de 1991, «J’ai trouvé l’un des chefs et lui ai dit:« C’est moi qui joue The Chop. Je l’ai commencé. Quelle est ma responsabilité ? », a déclaré Jones. « Il a dit : ‘Votre responsabilité est envers votre famille, de jouer de l’orgue. Si tu pars, ils trouveront quelqu’un d’autre [to play]. Tu joues ne va rien changer.’ »

Les groupes amérindiens continueraient de protester contre l’utilisation de « The Chop », voulant voir un changement systémique de la part de l’organisation, mais avaient été réprimandés à chaque tournant alors que l’équipe poursuivait la tradition.

Quel est l’impact de « The Chop ? »

Il y a eu une tendance généralisée à trop généraliser lorsqu’il s’agit de répondre aux préoccupations des Autochtones en ce qui concerne l’étiquetage dans les équipes sportives. Les partisans de « The Chop » disent que la tradition est censée être un honneur plutôt qu’une offensive – qu’elle présente les Autochtones comme forts et qu’elle est donc acceptable. Cependant, il est de plus en plus évident que tous les stéréotypes sont extrêmement préjudiciables à la psyché des jeunes Autochtones et à leur perception de leur culture.

Stephanie Fryberg a passé des années à étudier les effets des stéréotypes sur les Amérindiens dans le sport. Psychologue à l’Université du Michigan et membre de la tribu Tulalip, Fryberg a découvert que toutes les représentations d’Amérindiens causent des dommages, en particulier chez les jeunes des communautés autochtones – pas seulement celles qui sont ouvertement offensantes, comme l’ancien nom de l’équipe de football de Washington « » Peaux-Rouges.

«Dans ses études, elle a découvert que l’exposition d’adolescents amérindiens à des mascottes sportives autochtones diminuait leur estime de soi, diminuait les objectifs liés à la réussite qu’ils se fixaient et diminuait à la fois leur sens de la valeur communautaire et la conviction que leur communauté peut s’améliorer. «

C’est la conviction de Fryberg que l’argument selon lequel ces stéréotypes « honorent » les Autochtones est creux. Toute idée d’« honorer » ces communautés doit commencer par écouter leurs préoccupations, plutôt que de décider ce qui est ou n’est pas offensant au nom de ces personnes.

« Les Américains doivent se demander : ‘Pourquoi est-ce que je veux m’accrocher à quelque chose, surtout si je sais que la science nous dit que c’est nocif pour ce groupe ?’ », a déclaré Fryberg. « Soit vous voulez vraiment honorer les Autochtones ou non. Dites-le simplement : vous vous en fichez et vous ne voulez pas honorer les Autochtones. Vous allez bien si ça leur fait mal. Vous voulez juste « jouer à l’Indien ».

Il ne s’agit pas simplement d’un cas d’offense, comme c’est souvent le cas. Il existe des exemples quantifiables et fondamentaux de ces noms et actes ayant des effets de grande portée sur les enfants, ce qui à son tour nuit à la fierté et à la prolifération de la culture. Lorsque les jeunes ont honte ou sont gênés de leur héritage, ils sont beaucoup plus susceptibles d’arrêter de pratiquer les traditions et de s’engager dans leur culture.

Pour compliquer le problème, les équipes utilisent une tactique insidieuse utilisant une iconographie autochtone raciste pour trouver des communautés autochtones auxquelles donner de l’argent, avant de leur demander de parler publiquement de l’utilisation par une équipe d’une marque raciste. Les communautés autochtones, dont plusieurs continuent de lutter contre la pauvreté, bénéficient sans aucun doute de l’argent fourni par les équipes sportives dans ces dons. Cependant, cela soulève de sérieuses questions quant à savoir si ces déclarations positives sur le fait d’être « honoré » par les franchises sportives sont données volontairement, ou si elles sont données en raison d’un sentiment d’obligation.

Cette relation a été examinée par Stephanie Bollinger de la Brigham Young Law Review, en particulier en ce qui concerne la façon dont l’État de Floride a autorisé l’utilisation du nom de son équipe de la tribu Seminole.

En outre, certains accords d’utilisation de mascottes tribales devraient être jugés inapplicables s’il peut être démontré qu’ils n’ont pas été conclus volontairement par les tribus indiennes. De nombreuses tribus indiennes sont actuellement confrontées à des niveaux élevés de pauvreté ; leur fort besoin financier, couplé aux somptueuses incitations monétaires offertes par les différentes institutions sportives et éducatives en échange de l’utilisation autorisée du nom tribal, remet en question «le degré de volontariat» entourant la formation de ces accords.

Pourquoi Atlanta est-elle si résistante au changement ?

Il a été démontré que les équipes ne s’éloigneront pas de l’iconographie raciste à moins qu’il n’y ait une pression financière importante. Les communautés autochtones ont protesté contre le nom « Redskins » pendant des années, Washington utilisant toutes les tactiques à sa disposition pour éviter le changement de marque, mais ce n’est que lorsqu’elles ont fait face à un retrait important des annonceurs que l’équipe a rapidement annoncé qu’elle abandonnait le nom.

Dans l’état actuel des choses, les Braves ne subissent tout simplement pas assez de pression pour s’en soucier. Le changement de marque coûte de l’argent, nécessite de la créativité et les équipes préfèrent traditionnellement garder le statu quo plutôt que de faire le travail pour changer, même si c’est la bonne chose. Marc Normandin a écrit sur cette dynamique.

«Ce manque de pression est la raison pour laquelle Atlanta n’arrête pas de dire sans enthousiasme qu’ils ont des conversations avec des dirigeants amérindiens, ou qu’ils envisagent d’apporter des changements, ou pourquoi, dans certaines situations, ils se sentent suffisamment en confiance pour simplement dire qu’ils ‘ va garder les choses exactement comme elles sont.

L’équipe préfère garder tous ses fans, racistes inclus, que de risquer d’en perdre dans un changement de marque. Les Braves ont largement bénéficié d’avoir un nom moins offensant dans la conversation plus large des stéréotypes indigènes racistes, ce qui leur permet un minimum de couverture tandis que les protestations les plus fortes sont contre des équipes avec des noms et des traditions plus manifestement offensants. Cependant, alors que Washington choisit maintenant un nouveau nom et que les Indians de Cleveland changent de nom après la pression, le nombre d’équipes professionnelles utilisant ce type de stéréotypes diminue.

Le commissaire de la MLB, Rob Manfred, soutient l’organisation, affirmant essentiellement que les Braves doivent attirer leur marché local, ne pas se soucier de la façon dont ils sont perçus à l’échelle nationale.

Plus de Manfred sur le nom des Braves : « Nous ne commercialisons pas notre jeu à l’échelle nationale. Le nôtre est un jeu de tous les jours. Vous devez vendre des billets chaque jour aux fans de ce marché. Et il y a toutes sortes de différences entre les régions en termes de marketing des équipes. – Chelsea Janes (@chelsea_janes) 26 octobre 2021

En disant à haute voix la partie calme, Manfred a essentiellement déclaré que l’argent est plus important que ce que les autochtones pensent de « The Chop ». En réponse, le Congrès national des Indiens d’Amérique a riposté, affirmant qu’il ne s’agissait pas simplement d’un problème local, mais d’un problème qui affecte tout le monde dans sa communauté.

« le nom« Braves », le tomahawk ornant l’uniforme de l’équipe et la« côtelette tomahawk »que l’équipe exhorte ses fans à jouer lors des matchs à domicile sont destinés à représenter et à caricaturer non seulement une communauté tribale, mais tous les peuples autochtones, et c’est certainement comment les fans de baseball et les Autochtones du monde entier les interprètent.

C’est ce qui rend le match des World Series à Atlanta si important.

Les Braves font maintenant l’objet d’une attention nationale, dans l’événement le plus regardé du baseball, avec des fans prêts à interpréter «The Chop» à la télévision en direct pour que le monde entier puisse le voir. Prêt ou non, Atlanta est sur le point d’être confronté au plus grand défi de ses traditions racistes, mais aucun tollé public ne suffira à inspirer le changement. Lorsque les annonceurs et l’argent s’impliqueront et risquent de nuire au portefeuille des Braves, alors nous verrons le changement que les Autochtones demandent depuis 30 ans.