L’histoire des coulisses de l’industrie indienne des soins personnels en plein essor

Par Syed Ali,

L’industrie des soins personnels a subi une raclée de la pandémie de COVID comme toute autre industrie, cependant, la reprise résiliente des économies a conduit à une forte augmentation de l’industrie des soins personnels. On peut comprendre ce phénomène en liant la résilience économique et la consommation de produits de soins personnels à travers l’indice du rouge à lèvres ou le paradoxe du rouge à lèvres ; une théorie controversée dénouant ce phénomène. L’indice des rouges à lèvres inventé par Leonard Lauder, président d’Estée Lauder, pendant la récession de 2001 en tant qu’indicateur économique a mis en évidence l’augmentation des ventes de rouges à lèvres au début des années 2000 ; comme les femmes achèteraient des rouges à lèvres comme un luxe abordable au lieu de vêtements coûteux. Puis est arrivée la pandémie de 2020, et les ventes de rouges à lèvres ont diminué depuis que le masquage du visage a été rendu obligatoire, ce qui a renversé le phénomène. Cependant, à partir de maintenant, depuis que l’euphorie mondiale COVID s’est calmée pour le moment, l’industrie des soins de la peau a enregistré une forte résurgence, en particulier en Inde.

Le marché indien de la beauté et des soins personnels, estimé à 25,9 milliards de dollars en 2020, devrait atteindre 32,7 milliards de dollars d’ici 2023, avec un TCAC de 8,1%. Il n’y a probablement jamais eu de meilleur moment pour gérer une marque de produits de beauté et de soins personnels de vente directe aux consommateurs (D2C) en Inde. Aidés par la disponibilité de téléphones intelligents bon marché et la prolifération d’Internet, les consommateurs découvrent de plus en plus de nouveaux produits et marques en ligne et sont plus que disposés à expérimenter, stimulant ainsi les perspectives de croissance des entreprises opérant dans l’espace. S’accrochant à cette prolifération, les flux de capitaux dans l’espace de soins personnels ont afflué de tous les côtés pour les marques et les fabricants de marque blanche. Le marché est également témoin de la clarté en termes de podiums, les marques exclusivement numériques devenant des noms familiers avec leur portée accrue dans les villes de niveau 2 et 3. Les principales marques et agrégateurs ont tous reçu des investissements, y compris la récente introduction en bourse de Nykaa sursouscrite. D’autres investissements et acquisitions marquants notables sont ; Good Glamm Group acquiert ‘The Moms Co.’ pour 500 crores devenant également une licorne de soins de la peau avec une valorisation de 1,1 milliard de dollars sur une collecte de fonds de 150 millions de dollars. La société indienne de capital-investissement ChrysCapital investit 50 millions de dollars dans les soins de la peau Wow. Lotus herbals a acquis The SoulTree à 13 millions de dollars et investi ? 5,5 crores dans le vanity wagon ; un agrégateur de beauté propre. Le plus notable étant Nykaa, âgée d’à peine dix ans, se créant une niche dans le secteur des cosmétiques, de la mode et de la beauté au détail. La valorisation de Nykaa a grimpé à près de 13 milliards de dollars, faisant de sa fondatrice, l’ancienne banquière Falguni Nayar, la femme entrepreneur autodidacte la plus riche d’Inde avec une valeur nette de près de 7,4 milliards de dollars. Cela rend l’avenir de l’espace indien de soins personnels stimulant, aggravé par l’entrée de marques haut de gamme internationales ouvrant la voie sur le marché indien.

Un développement remarquable a été la pénétration du capital dans l’espace des soins de la peau, faisant des incursions jusqu’aux fabricants principaux. Récemment, Vedic Cosmeceuticals, basée à Delhi, actuellement détenue par Mohit Goel et Sandhya Sakhuja, qui gère une usine de fabrication de produits de beauté propre de premier plan pour les principales marques de soins de la peau, a annoncé un financement non divulgué par les entreprises Sixth sense de Nikhil Vora. Vedic possède en interne un centre de R&D de pointe qui s’approvisionne en actifs propres du monde entier. L’entreprise a connu une croissance constante de 15 % en glissement annuel depuis sa création en 2004, déplaçant 16 millions de vies dans toutes les catégories et cinq régions ; Asie, Afrique, Moyen-Orient, Europe et Amérique.

Traditionnellement contrôlée par les marques traditionnelles, l’industrie des soins de la peau connaît désormais un boom en raison de l’évolution des perceptions, de la prise de conscience croissante des ingrédients naturels/produits sans produits chimiques et, plus important encore, de la montée en puissance des entreprises de vente directe au consommateur (D2C) qui font des vagues dans le espace de vente en ligne. Le chaos et l’agitation dans l’espace des soins personnels avec une myriade de flux de capitaux ont fait de cette industrie le foyer d’opportunités associé à des capacités techniques locales croissantes. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à ce que les prouesses de l’Inde dans le domaine des soins de la peau à l’échelle mondiale soient un cri de ralliement dominant. Les connaissances traditionnelles et les capacités de fabrication améliorées de l’Inde nous donnent une impulsion sans précédent pour devenir la destination mondiale pour la fabrication de soins de la peau. Les lacunes telles que les matériaux d’emballage et l’approvisionnement en actifs propres de l’étranger et la dépendance à l’égard des chaînes d’approvisionnement chinoises sont un obstacle, nous empêchant d’atteindre une autonomie absolue dans la fabrication de soins de la peau. Cependant, les fabricants indiens comme Vedic et d’autres mènent la charge dont l’histoire et la trajectoire de croissance sont ancrées par le bas et dirigées vers le haut. De plus, au cours de ce mouvement ascendant et de cette expansion, la durabilité doit être au centre, car une société soucieuse de l’apparence est également susceptible d’être une société soucieuse du climat. Les marques exclusivement numériques capitalisent sur leur approche propre et naturelle au service des consommateurs, ce qui est maintenant imité par les marques de soins de la peau traditionnelles en transition vers des soins de la peau propres et conscients.

(L'auteur est un analyste indépendant des affaires stratégiques.

