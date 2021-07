L’histoire des rencontres de Joey King et ses ex petits amis

Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette nouvelle très importante, mais Netflix est sur le point de sortir The Kissing Booth 3, qui, comme son nom l’indique, est le troisième volet de sa série Kissing Booth avec Joey King et Jacob Elordi. Qui, euh, est définitivement sorti pendant le premier film, et a ensuite été définitivement coincé à faire deux autres films ensemble après avoir rompu, et est maintenant définitivement coincé à faire de la presse pour promouvoir lesdits films. C’est bon! Tout va bien! Non vraiment, c’est très bien parce que ces deux-là sont tous deux des professionnels matures.

Joey a même dit à Cosmopolite que pendant le tournage de la suite après qu’elle et Jacob se soient séparés n’était pas vraiment un jeu d’enfant, ils s’en sont sortis. “Personne ne se dit : ‘C’était facile’ parce que ce ne l’était pas”, a-t-elle déclaré. “Je suis sûr que les gens analyseront chaque mouvement et chaque détail. Et vous savez quoi? Laissez-les. Mais à la fin de la journée, j’étais simplement ravie d’être à nouveau Elle Evans. Elle Evans a besoin de son Noah Flynn, et peu importe ça signifie pour ma vie personnelle, je ferai tout pour m’assurer que l’histoire de mon personnage auquel je tiens tant est complète. »

Alors que nous nous préparons pour la sortie du Kissing Booth 3 le 11 août, c’est probablement le bon moment pour revisiter maladroitement la relation de Joey et Jacob, sans parler du reste de l’histoire des rencontres de Joey ! (Psst : nous avons fait une analyse approfondie séparée de la vie amoureuse de Jacob.)

JACOB ELORDI : PRINTEMPS 2017 – FIN 2018

Oui : Joey et Jacob sont tombés amoureux l’un de l’autre IRL tout en tombant amoureux l’un de l’autre à l’écran. L’année était 2017, Kissing Booth était en train de filmer, et ils ont littéralement eu leur premier baiser en pratiquant cette scène de belvédère trempée de pluie. Je vais juste… faire… ceci :

Voici Joey racontant l’histoire à Seventeen :

“J’étais tellement nerveux. Alors, Jacob et moi étions dans le bureau de notre directeur en train de répéter la scène. Il a dit:” D’accord, nous allons répéter aujourd’hui, bla, bla, bla, et nous allons répéter cette scène. ‘ Je retourne à la page et c’est notre baiser dans le belvédère, le baiser super passionné et intense. J’étais comme, ‘Omg ! Je viens de rencontrer ce gars. Je dois sortir avec cette personne dans un bureau.’ Il était nerveux. J’étais nerveux. Tout s’est bien passé, mais c’était hilarant parce que j’étais dans un petit bureau carré, essayant de trouver comment courir vers lui, saisir son visage et l’embrasser. Et, vous savez, il est assez grand. Comprendre cela la première fois était un peu difficile. Je pense que nous nous sommes cognés plusieurs fois. “

Joey a également admis qu’elle n’était pas totalement amoureuse de lui quand ils se sont rencontrés pour la première fois (euh, comment?), En disant à Bello: “Eh bien, je pensais qu’il était très mignon quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, mais cela a commencé comme une amitié. parlaient de choses dégoûtantes entre eux. Mais peu de temps après, j’ai commencé à réaliser : « Hé, je pense que j’aime bien cette personne ! » C’était une expérience tellement intéressante de rencontrer votre petit ami sur le plateau parce que vous passez tellement de temps ensemble et devenez si proches si vite. »

Apparemment, Joey et Jacob passaient environ 17 heures par jour ensemble, puis se suspendaient également après le tournage, ils se sont donc clairement liés rapidement. Au point où c’était l’ambiance une fois que la tournée de presse de The Kissing Booth a commencé :

Malheureusement, Joey et Jacob n’ont finalement pas duré, et les choses ont semblé légèrement tendues depuis. D’une part, les fans étaient convaincus que Jacob avait l’air moins qu’heureux d’être dans la promo de Netflix pour Kissing Booth 2:

Et aussi Joey a appelé Jacob quand il a dit à Variety qu’il n’avait pas vu le film. Comme dans, elle a écrit dans un tweet supprimé depuis, “Jacob l’a regardé.” Kay!

STEVEN PIET : CIRCA 2019 – MAINTENANT

Joey a également rencontré son petit ami actuel Steven Piet sur le plateau ! Sauf que Steven n’est pas un acteur – il était producteur sur The Act, dans lequel Joey a joué le rôle de Gypsy Rose Blanchard. Ces deux-là ont été liés pour la première fois en 2019 lorsqu’ils ont été photographiés en train de se blottir lors d’une projection de film à Los Angeles avec les sœurs de Joey. Une source a dit à E! News : “Joey et Steven se sont fait des câlins tout le temps et avaient l’air très heureux ensemble. Ils ont pris des collations et des boissons et riaient avec ses sœurs.” Joey a posté des photos de la nuit en question, mais s’est assuré d’en tenir Steven à l’écart :

Pourtant! Steven et Joey ont depuis rendu public leur relation. Les voici à Noël 2020 !

Et le jour de la Saint-Valentin 2021 !

Et un jour aléatoire en mai 2021 !

