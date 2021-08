L’histoire des rencontres et des petits amis de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston a un goût extrêmement excellent dans la plupart des choses, y compris, mais sans s’y limiter, les coupes de cheveux emblématiques qui définissent des époques entières, les émissions de télévision primées et, bien, les partenaires. De toute évidence, nous savons tous que JenAn était avec Brad Pitt (certains coins fan fictifs d’Internet pensent qu’ils se remettent ensemble), et a ensuite été mariée à Justin Theroux. Mais Jen est également sortie avec quelques autres vedettes à son époque, de John Mayer (quoi) à Paul Rudd (quoi x 1 000). Sans plus tarder, voici une liste complète des ~ homards ~ de Jennifer Aniston. (Vous comprenez ? Ofc vous le faites.)

Charlie Schlatter : 1990

Barry King.

Bienvenue dans la première romance de célébrités de Jennifer. Il s’avère que Jen et Charlie se sont rencontrés lors de l’émission Day Off de Ferris Bueller en 1990 (excusez-moi pendant que je regarde ça immédiatement), puis en 2014, le rédacteur en chef de GQ, Jim Nelson, a annoncé avec désinvolture qu’il avait été témoin de leur relation « brève et torride » lorsqu’il était un assistant d’écrivain sur ladite émission.

“GQ peut rapporter en exclusivité que tout le monde sur le plateau pensait qu’elle était sexy, y compris Schlatter, avec qui elle a eu une brève et torride romance – en jouant, il faut le dire, sa sœur aînée. Pour nous, immatures de la série, cela semblait extra- chaud. Comme l’inceste performatif. “

Welp, cette citation est de toutes sortes grossière et louche, alors passez à autre chose !

Paul Rudd : à déterminer

Ron Galella, Ltd. .

La rumeur disait que Paul et Jen étaient un élément au début de leur carrière, mais honnêtement, Internet n’était pas vraiment une chose à l’époque et personne ne suivait la vie romantique de Paul Rudd, donc les détails sont au mieux obscurs. Jennifer a cependant admis qu’elle et Paul étaient “ensemble quand nous avions environ 12 ans”.

Daniel McDonald : 1990-1994

Walter McBride.

JenAn et Daniel sont sortis ensemble pendant plus de quatre ans, ce qui représente toute une vie dans les relations de célébrités – c’est pourquoi je trouve vraiment fou de n’avoir aucun souvenir de ce qui s’est passé ! Mais apparemment, Jennifer a été frappée parce qu’elle a parlé de sa relation avec le défunt acteur au New York Times en 2015 (via Entertainment Tonight), en disant “C’était mon premier amour – cinq ans que nous étions ensemble. Il aurait été celui-là. Mais j’avais 25 ans, et j’étais stupide. Il a dû m’envoyer Justin [Theroux] pour tout rattraper.”

Adam Duritz : 1995

Ron Davis.

Adam Duritz de Jennifer et Counting Crows est sorti ensemble pendant environ deux secondes avant de sortir avec sa co-star BFF et Friends, Courteney Cox. À propos de leur brève aventure, Adam a déclaré à Dark Side of the 90’s de VICE TV :

“Un tas de mes amis m’ont menti et m’ont dit qu’elle avait le béguin pour moi. Ces mêmes amis lui ont menti et lui ont dit que j’avais le béguin pour elle.”

Il a poursuivi en affirmant qu’il n’avait “jamais vu” Friends (bien sûr, bourgeon) et “honnêtement n’avait aucune idée de qui elle était”.

Je vais aller de l’avant et dire que c’est à ce moment-là qu’Adam Duritz a culminé, même s’il ne semble pas s’en rendre compte.

Tate Donovan : vers 1995-1998

Ron Galella, Ltd. .

Jennifer et Tate sont sortis ensemble pendant quelques années, puis (maladroit) il a fini par décrocher un rôle dans Friends (Joshua!) Juste au moment où ils rompaient IRL. J’ai dit à Us Weekly : « Ce n’était que six épisodes. Je veux dire, seulement parce qu’on se séparait. On s’est dit : ‘Hé, ne pouvons-nous pas continuer à faire ça ? Parce que c’est vraiment douloureux et difficile.’ “

Brad Pitt : 1998-2005

Peter Kramer.

Jennifer et Brad ont commencé à sortir ensemble en 1998 après avoir été mis en place par leurs agents. Jen a jailli à Diane Sawyer : « C’était bizarre… C’était une soirée vraiment facile. C’était vraiment amusant.”

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ils se sont mariés à Malibu quelques années plus tard, mais se sont séparés au milieu de rumeurs selon lesquelles Brad trichait avec Angelina Jolie sur le tournage de M. et Mme Smith. Des photos sont finalement sorties de Brad et Angie traînant sur la plage, confirmant à peu près les rumeurs de leur nouvelle relation, et Jennifer a finalement parlé des photos dans une interview de Vanity Fair en 2006 en disant :

« Le monde a été choqué, et j’ai été choqué. Je ne peux pas dire que ce fut l’un des moments forts de mon année. Qui s’occuperait de ça et dirait : « N’est-ce pas gentil ? Ça a l’air amusant !’? Mais sh * t arrive. Vous plaisantez et dites : « Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. »

Quoi qu’il en soit, c’était super désordonné pendant un certain temps là-bas, mais Brad et Jen semblent être en bons termes ces jours-ci et traînaient même un peu avant la pandémie, ce qui laisse supposer qu’ils se réunissaient.

Vince Vaughn : 2005-2006

Mel Bouzad.

Vince était la prochaine relation sérieuse de Jennifer, mais ils n’ont pas duré longtemps, se séparant en 2006. Jennifer a parlé de la rupture à Vogue, en disant: “J’appelle Vince mon défibrillateur. Il m’a littéralement ramené à la vie. Mon premier souffle d’air C’était un grand rire ! C’était génial. Je l’aime. C’est un taureau dans un magasin de porcelaine. Il était adorable et amusant et parfait pour le temps que nous avons passé ensemble. Et j’en avais besoin. Et ça a en quelque sorte suivi son cours. “

John Mayer : 2008-2009

Kevin Mazur / VF.

Ces deux-là ont été un peu par intermittence de 2008 à 2009, puis John a inexplicablement tenu une conférence de presse à l’extérieur de son gymnase pour annoncer leur éventuelle séparation. En 2010, il a parlé de l’expérience à Rolling Stone, en disant : « Je ne m’en suis jamais vraiment remis. C’était l’un des pires moments de ma vie.”

Plus récemment, John a été aperçu tapi sur l’Insta de Jen. Je veux dire par là… J’ai aimé cette photo en 2020 et Internet l’a perdue :

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Justin Théroux : 2012-2018

Jon Kopaloff.

Justin et Jen ont commencé à sortir ensemble après avoir filmé Wanderlust ensemble et se sont mariés en 2015. Mais ils se sont séparés en 2018 – même si tout était super sympa et qu’ils sont toujours des amis proches.

Plus tôt cette année, Justin a déclaré à Esquire : « Je dirais que nous sommes restés amis. On ne se parle pas tous les jours, mais on s’appelle. Nous FaceTime. Nous textons. Qu’on le veuille ou non, nous n’avons pas eu cette rupture dramatique, et nous nous aimons. Je suis sincère quand je dis que je chéris notre amitié. Nous ne pouvons pas être ensemble et nous apporter encore joie et amitié. De plus, elle me fait rire très, très fort. C’est une personne hilarante. Ce serait une perte si nous n’étions pas en contact, pour moi personnellement. Et j’aimerais penser la même chose pour elle.”

* Pas * David Schwimmer

Steve Granitz.

Jen et David ont récemment traité des rumeurs de rencontres rapides et furieuses grâce à une source racontant à Closer qu’après la réunion des amis, “Il est devenu clair que se remémorer le passé avait suscité des sentiments pour eux deux et cette chimie qu’ils avaient toujours dû enterrer était toujours là. Ils ont commencé à envoyer des SMS immédiatement après le tournage et, le mois dernier, David s’est envolé de chez lui à New York pour voir Jen à LA. “

Si cela ressemble à de la fanfiction, c’est parce que c’est le cas ! Le compte de potins de célébrités @DeuxMoi a mis fin à l’histoire, tandis que le représentant de David a déclaré au Huffington Post UK que les rumeurs sur lui et Jen ne sont tout simplement pas vraies.

On ne sait pas avec qui Jennifer sort maintenant, si quelqu’un, mais naturellement, elle veut garder cela privé, alors sur cette note, BYE!

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io