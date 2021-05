L’histoire doit se souvenir des chemins de fer indiens pour leur immense contribution à la lutte contre le COVID-19, dit Piyush Goyal

Le ministre des Chemins de fer a enjoint aux fonctionnaires de recourir de manière agressive à la pleine utilisation de l’allocation record de Capex.

Passant en revue la performance opérationnelle des zones et divisions des chemins de fer indiens, le ministre des Chemins de fer Piyush Goyal a déclaré que l’histoire se souviendrait du transporteur national pour son immense contribution à la lutte du pays contre le COVID-19. Tout en maintenant les chaînes d’approvisionnement nationales, les chemins de fer indiens ont veillé à ce que les roues du progrès continuent à avancer à un rythme rapide, a récemment déclaré Goyal. Au cours des 14 derniers mois, les chemins de fer indiens ont fait preuve d’une grande force morale et d’une capacité à s’élever. Le ministre des Chemins de fer a enjoint aux fonctionnaires de recourir de manière agressive à la pleine utilisation de l’allocation record de Capex. L’achèvement des travaux d’infrastructures ferroviaires créerait des opportunités d’emploi, en particulier à l’époque difficile de Covid, a-t-il déclaré.

Selon le ministre, les trains Oxygen Express ont servi le pays de manière extraordinaire et ces trains ont changé la donne dans la lutte contre la pandémie COVID-19. Goyal a déclaré que la rapidité de réponse ainsi que la qualité du service ont été appréciées de tous. Il a ajouté que l’efficacité de la main-d’oeuvre devait encore s’améliorer dans les opérations. De plus, il y avait beaucoup d’améliorations dans les ateliers, a-t-il poursuivi. Les défis de la pandémie COVID-19 ont démontré la détermination du transporteur national à riposter et à en sortir plus fort. L’état d’esprit des chemins de fer indiens s’est transformé, a déclaré Goyal.

Le ministre des chemins de fer a également félicité les responsables pour avoir fait preuve d’une résilience extraordinaire et avoir veillé à ce que le trafic de marchandises des chemins de fer indiens atteigne une croissance à deux chiffres. Par rapport à l’année normale 2019-2020, les chemins de fer indiens ont enregistré une augmentation de plus de 10% du chargement de fret. La charge totale des chemins de fer indiens au cours de l’exercice 2021-2022 est de 203,88 millions de tonnes, soit 10% de plus que les chiffres de chargement de l’exercice 2019-20 (184,88 MT) pour la même période. En outre, Goyal a également félicité les responsables des chemins de fer des EDR pour avoir travaillé sur le mode mission pour stimuler le trafic de marchandises des chemins de fer indiens.

