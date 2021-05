L’histoire d’origine violente du Dodger Stadium

Avant que Los Angeles n’ait le Dodger Stadium, il y avait Palo Verde, La Loma et Bishop. C’étaient trois quartiers qui composaient la communauté américaine florissante, principalement mexicaine, dans ce qui est maintenant connu sous le nom de Chavez Ravine. Et c’était l’un des rares endroits, en raison de la redlining et des pactes fonciers racistes, où les familles mexicaines américaines pouvaient acheter une propriété et créer de la richesse à Los Angeles.

Mais les choses ont changé à la fin des années 40. La ville a qualifié la région de «ravagée», ouvrant la voie à une bataille de dix ans menée par les habitants pour préserver la communauté contre les menaces d’expulsion. La majorité des habitants ont été expulsés afin que la ville puisse construire un projet de logements sociaux. Ils ont reçu peu ou pas de compensation pour leurs propriétés – et on leur a également dit qu’ils pourraient vivre dans le projet de logement public une fois qu’il serait construit. Mais finalement, après que le logement public a été considéré comme «un complot socialiste» au milieu de la politique Red Scare des années 1950, les plans de la ville pour un projet de logement public ont échoué. Au lieu de cela, les expulsions finales et violentes des années 1950 ont ouvert la voie au Dodger Stadium.

Le résultat est un héritage compliqué. À travers des entretiens avec plusieurs anciens résidents du quartier, nous explorons l’histoire de leurs quartiers dans la vidéo ci-dessus. C’est celui qui manque souvent dans l’histoire de Los Angeles et qui a créé une relation à double tranchant pour certains fans de Dodger.

Si vous voulez en savoir plus sur l’histoire, consultez l’histoire orale et le projet d’archives, «Une histoire inachevée», le livre d’Eric Nusbaum, Stealing Home, un article de NPR sur Chavez Ravine, ou écoutez l’épisode de 99 Percent Invisible sur Chavez Ravine.

Il s’agit du deuxième volet de la deuxième saison de Missing Chapter, où nous revisitons des moments sous-rapportés et souvent négligés du passé pour donner un contexte au présent. Notre première saison couvre des histoires d’injustice raciale, d’identité et d’effacement. Si vous avez une idée de sujet que nous devrions étudier dans la série, envoyez-la via ce formulaire!

