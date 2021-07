L’histoire douce-amère de l’Espagne avec la Suisse : méfiez-vous de la terre de Federer

A Espagne – Suisse apporte toujours des souvenirs doux-amers pour les fans de La Roja. Avant eux a commencé la plus belle histoire de la nôtre… mais cela s’est fait avec défaite. C’était le 16 juin 2010, et à Durban, L’Espagne a commencé son parcours dans la Coupe du monde en Afrique du Sud.

Le jeu n’a pas mal commencé du tout, du moins au niveau des sensations, mais un jeu très malheureux s’est terminé avec le but de Fernandes et Piqué saignant abondamment. Ceux de Vicente del Bosque ne pourraient pas venir à bout du match, mais ils ne perdraient plus dans le reste du championnat : L’Espagne termine championne du monde.

Le dernier affrontement entre ces deux combinés il n’y a pas si longtemps. 14 novembre 2020, à Bâle. Match correspondant à l’UEFA Nations League dont vous ne vous souvenez peut-être pas avec ces données. Mais si je vous dis que c’était un match dans lequel Sergio Ramos a raté deux penaltys, les choses changent. La Roja a réussi à faire match nul à au moins une minute grâce à Gerard Moreno et a évité la défaite.

L’Espagne n’a marqué plus d’un but contre la Suisse lors d’aucun de ses quatre derniers matchs entre eux, et le face à face ne pouvait être plus égal : une victoire pour chaque équipe et deux nuls. Quant aux buts, les deux ont marqué trois buts.

L’Espagne est clairement favorite pour être en demi-finale (leur victoire est payée à 1,65), mais l’histoire est claire : Ne vous faites pas confiance et moins quand relativement récemment vous avez joué contre ce même rival. Les Suisses ont déjà tué la toute-puissante France et veulent faire de même avec l’Espagne.