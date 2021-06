L’histoire drôle (mais vraie) derrière VelociCoaster d’Universal Orlando et la blague Churro qui est devenue une réalité

in

Alors que le Voodoo Donut est particulièrement savoureux, si vous demandez aux chefs d’Universal Orlando, ils sont principalement intéressés par leur menu de spécialités de churro en ce moment. Les parcs eux-mêmes proposent un churro bleu créé spécifiquement pour rendre hommage au rapace Blue. Il s’agit de myrtille et de Pop Rocks pour les jeunes et les moins jeunes. Le chef Christopher et le chef Jason nous ont également dit que les churros aromatisés faisaient partie de leurs nouveaux ajouts préférés à Jurassic World sur le campus d’Universal Orlando, expliquant pourquoi le churro à base de bleu convient si parfaitement.