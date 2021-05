L’histoire du barbecue américain (Partie V) – RedState ⋆ .

La semaine dernière, le sujet de la conversation était le barbecue au Texas. Le Texas est unique en ce que sa culture du barbecue est centrée sur le bœuf, en partie grâce à l’influence mexicaine dans la partie sud de l’État et à l’influence du mouvement d’expansion vers l’ouest qui a amené les éleveurs de bétail dans l’ouest. Cependant, beaucoup de barbecues américains peuvent être trouvés au sens propre et figuré entre les Carolines et le Texas.

En règle générale, dans le barbecue américain, nous en réduisons la plupart à quatre régions. Les deux premiers sont les Carolines et le Texas, et les deux autres sont Memphis et Kansas City. Aujourd’hui, nous commençons à Memphis, qui se concentre principalement sur les côtes de porc et les épaules de porc, et accueille l’une des plus grandes célébrations de barbecue au monde, le World Championship Barbecue Cooking Contest, organisé chaque année à cette époque.

À bien des égards, l’histoire du barbecue dans cette région est similaire à son histoire ailleurs: elle commence par l’immigration aux États-Unis et se poursuit avec les colons s’installant dans des terres libres et ouvertes, en particulier vers l’ouest. Cela amène les colons au Tennessee, apportant avec eux une grande partie de cette tradition rurale et communautaire du barbecue. Et, encore une fois, comme les porcs étaient les plus faciles à élever et à reproduire, le porc était la principale source de protéines.

La tradition du barbecue y évolue comme ailleurs, le barbecue devenant un événement communautaire. Cependant, la divergence survient après la Seconde Guerre mondiale, lorsque l’industrie de la restauration à table a explosé. Dans le Tennessee, les restaurants de barbecue ont explosé dans la scène, mais c’est leur concentration sur les côtes et les épaules qui les rend uniques.

Cependant, dans l’un de mes moments préférés de l’histoire américaine, le barbecue de Memphis s’est heurté à l’un des artistes les plus reconnus du 20e siècle. Dans une affaire qui serait surnommée par la plupart comme «Bozo v. Bozo», le Hot Pit Bar-BQ de Bozo, que beaucoup considéraient comme le meilleur barbecue que le Tennessee avait à offrir, et Bozo the Clown se sont lancés dans une bataille de marques.

Via le New York Times:

Jusqu’en 1982, Bozo’s Hot Pit Bar-BQ et Bozo the Clown coexistaient avec profit. Le restaurant a survécu à la mort de Bozo Williams et à la construction de l’Interstate 40 à proximité, qui a siphonné une grande partie du trafic de la communauté. Pendant ce temps, M. Harmon et ses clones de clown ont charmé des millions d’enfants américains. L’une était Caroline Kennedy, qui a réussi à faire pression sur son père pour que Bozo défile dans son défilé le jour de l’inauguration. Le problème a commencé en 1982 lorsque la fille de M. Williams, Helen Williams, a demandé l’enregistrement de la marque. Mlle Helen, comme tout le monde le sait ici, envisageait d’ouvrir une succursale de Bozo’s sur Beale Street à Memphis, et elle voulait s’assurer que personne d’autre ne pourrait utiliser le nom d’un restaurant. Nouvelle génération de Bozos Entrez M. Harmon, qui avait enregistré Bozo en tant qu’artiste mais pas en tant que restaurateur. Pendant un certain temps dans les années 70 et 80, on a plus entendu parler de Bebe Rebozo et Bonzo que de Bozo. Mais avec des yuppies élevés sur le clown élevant leurs propres enfants et la télévision par câble transportant maintenant un Bozo basé à Chicago dans des millions de foyers, Bozo renaît. M. Harmon forme une nouvelle génération de Bozos et a licencié toute une gamme de boules Bozo: taies d’oreiller Bozo, Bozo bologna pour les boîtes à lunch Bozo, téléphones Bozo qui disent “Yuk, yuk, yuk!” au lieu de ring-a-ling.

Le restaurant finirait par gagner la bataille, et personne ne le considère vraiment plus. Mais à chaque fois que le barbecue gagne, l’Amérique gagne.

Comprenez, cependant, que le barbecue du Tennessee ne se limite pas à Memphis. Partout dans l’état, vous pouvez trouver des expériences uniques sur l’art du tabagisme.

La géographie du barbecue du Tennessee est aussi riche et variée que la population elle-même. Dans les Appalaches à l’est, vous rencontrerez probablement des épaules de porc fumées ou des jambons servis avec une sauce épaisse et sucrée. L’exemple le plus célèbre et le plus typique de ce style se trouve peut-être au Ridgewood Barbecue à Bluff City, où un plateau de barbecue se compose de morceaux de jambon fumé finement tranchés arrosés d’une sauce rouge foncé, collante-sucrée avec des frites coupées maison empilées dans un désordre poétique sur le dessus. Voyagez dans le Tennessee moyen à la fin de juillet et vous aurez peut-être la chance d’assister au pique-nique irlandais de St. Patrick à McEwen, une collecte de fonds pour l’église et l’école St. Patrick qui se déroule depuis 1854. Ne laissez pas la petite taille de McEwen (pop. 1676) vous tromper. Il n’est pas rare de voir 25 000 personnes se présenter à l’événement qui a été honoré dans le Livre Guinness des records du monde en 1988 comme «Le plus grand barbecue en plein air du monde». Le barbecue comporte une sauce secrète qui, selon la rumeur, serait originaire d’Irlande ou développée localement dans les années 1920.

C’est l’une des choses qui rend le barbecue si unique à travers l’Amérique et l’histoire américaine: il est incroyablement diversifié. Il y a des pitmasters légendaires, des innovateurs et des légendes de la compétition qui ont leur propre point de vue sur le barbecue. Il n’y a pas deux morceaux de viande qui ont le même goût, car la fumée et le feu peuvent être inconstants.

Mais, dans toutes ces différentes régions, c’est l’aspect communautaire du barbecue qui nous unit et nous donne envie de revenir.