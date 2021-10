L’histoire du Bitcoin se répète-t-elle ? 3 indicateurs suggèrent qu’octobre relancera le marché haussier du BTC

in

Bitcoin (BTC) n’a pas été en mesure de briser la soi-disant malédiction de septembre, car son prix a chuté d’un peu plus de 7% sur le mois malgré une forte reprise juste avant sa clôture. Néanmoins, Bitcoin semble faire un retour en octobre, un mois connu pour avoir peint des retournements haussiers agressifs.

Les données de Bybt montrent que Bitcoin a clôturé le mois d’octobre en gains la plupart du temps depuis 2013, avec un taux de réussite de plus de 77%. L’année dernière, la crypto-monnaie a bondi de 28% pour atteindre des niveaux supérieurs à 13 500 $ après avoir terminé septembre à environ 10 800 $, après une baisse d’environ 7,5%.

Rendements mensuels du Bitcoin depuis 2013. Source : Bybt

De même, Bitcoin avait augmenté de plus de 10 % fin octobre 2019 alors qu’il avait chuté d’environ 14 % le mois précédent. Cela a fait de septembre un mois de liquidation pour les traders, avec leur perte record enregistrée sept fois sur neuf depuis 2013.

En revanche, octobre a été présenté comme une période d’achat en baisse, suggérant que les commerçants pourraient finir par augmenter le prix du Bitcoin d’ici le 31 octobre.

La fractale d’octobre fait surface malgré des signes alarmants tels que l’intensification de la répression chinoise et la position réglementaire plus stricte des États-Unis sur le secteur des crypto-monnaies.

En outre, les perspectives de la Réserve fédérale de limiter son programme d’achat d’obligations de 120 milliards de dollars par mois plus tard cette année semblent avoir limité les perspectives haussières de Bitcoin. Une politique monétaire accommodante, combinée à des taux d’intérêt proches de zéro de la banque centrale américaine, a contribué à propulser la hausse des prix du Bitcoin de moins de 4 000 $ en mars 2020 à près de 65 000 $ en avril 2021.

Mais malgré des revers à court terme, un certain nombre d’indicateurs clés ont révélé que les investisseurs souhaitent toujours être exposés dans l’espace crypto en plein essor.

Billets Institutionnels

Le service de suivi des données cryptographiques CryptoCompare a noté dans son rapport que les volumes associés aux produits d’investissement dans les actifs numériques ont augmenté de 9,6% en septembre. Pendant ce temps, les entrées de produits hebdomadaires ont atteint 69,7 millions de dollars, le plus élevé depuis mai 2021.

“Les produits basés sur Bitcoin ont enregistré le plus haut niveau d’afflux de tous les actifs, avec une moyenne de 31,2 millions de dollars par semaine”, a écrit CryptoCompare, ajoutant qu'”il pourrait y avoir une hausse au dernier trimestre de 2021″.

Collecte nette hebdomadaire moyenne par actif du mois de septembre. Source : CryptoComparer

La fractale EMA de 20 semaines

Les indicateurs techniques indiquaient également une session haussière à venir pour Bitcoin, car il formait une base d’environ 40 000 $ avant la fin de septembre et récupérait des niveaux de résistance clés en tant que support intermédiaire. Cela comprenait la moyenne mobile exponentielle de 21 semaines qui définit le biais (EMA de 21 semaines).

Comme Cointelegraph précédemment couvert, une baisse en dessous de l’EMA de 21 semaines a augmenté la probabilité que Bitcoin continue de baisser de 78%. Le 27 septembre, la crypto-monnaie est tombée en dessous de la vague verte (comme le montre le graphique ci-dessous), mais l’a retrouvée comme support lors de l’entrée dans la session d’octobre.

Graphique des prix hebdomadaires BTC / USD avec des courses haussières centrées sur l’EMA de 20 semaines. Source : TradingView

Un passage au-dessus de l’EMA de 20 semaines, accompagné d’une augmentation des volumes, a historiquement conduit à des courses haussières explosives sur Bitcoin. En conséquence, si la fractale se répète, le prix du BTC pourrait se diriger vers un nouveau sommet au cours des prochaines sessions.

Pause fanion de taureau

Un autre indicateur technique qui a prédit un résultat haussier pour Bitcoin est le fanion haussier.

Connexes: Un analyste atteint la clôture mensuelle de Bitcoin pendant 2 mois consécutifs – Son objectif d’octobre est de 63 000 $

Dans le détail, le prix du BTC s’est consolidé au sein de deux lignes de tendance convergentes après son rallye de plus de 500 %.

Les analystes traditionnels voient ces mouvements latéraux comme un signal de continuation haussier. Ce faisant, ils prévoient que le prix dépassera la ligne de tendance supérieure de la configuration et augmentera d’autant que la longueur de la tendance haussière précédente, appelée mât de drapeau.

Graphique des prix hebdomadaires du Bitcoin avec une structure de fanion haussière. Source : TradingView

En conséquence, le chemin de moindre résistance de Bitcoin semble être à la hausse, avec un éventuel mouvement de rupture cherchant à envoyer ses prix vers 100 000 $ (la hauteur du mât est d’environ 50 000 $).

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.