L’histoire du costume controversé de Star Trek

L’homme qui a créé presque tous les costumes emblématiques de “Star Trek” est une légende dans les cercles des fans et des créateurs. William Ware Theiss a confectionné les uniformes de l’équipage de l’USS Enterprise, le look de tous les habitants des planètes visitées par le navire et bien plus encore. Les seuls costumes que Theiss n’a pas conçus étaient les coupes monstre et martienne. Ceux-ci ont été créés par Wah Ming Chang.

En fait, leurs conceptions étaient si emblématiques que JJ Abrams a modelé les uniformes des films qui ont commencé après les originaux créés par Theiss dans les années 60. De même avec la future série “Strange New Worlds”, qui se déroulera avant “The Original Series”, selon l’intrigue. L’écrivain et producteur Akiva Goldsman a déclaré au Hollywood Reporter en avril 2021 que les uniformes de la nouvelle émission, dont la sortie est prévue en 2022, sont un retour à la série originale.

Selon Herb et Yvette Solow, Theiss était une travailleuse acharnée et était très jalouse de sa vie privée. Dans leur livre “Star Trek Sketchbook”, les Solow le décrivent comme “solitaire”.

“La principale caractéristique fréquemment soulignée par ceux qui ont travaillé avec lui était que son éthique de travail consistait en une prémisse presque fanatique et inhumaine:” Arrêtez lorsque le travail est terminé – pas avant “”, ont écrit les Solows. “Avec cela, il n’a pas gagné la sympathie de beaucoup de ses clients, ils ne l’aimaient pas autant que vous pouvez l’imaginer, bien qu’il ait gagné le respect de ses collègues.”

Herb Solow savait précisément comment Theiss fonctionnait, puisqu’il a produit les deux premières saisons de “The Original Series”.

Parce que Theiss était soumis à une forte pression pour créer ces costumes et uniformes pour une émission télévisée hebdomadaire, il a utilisé des travailleurs non syndiqués, selon les experts. Jumeaux geeks. Ce genre de choses est controversé à Hollywood, comme l’a montré la grève des écrivains de la grève de 2008 des écrivains. Les Geek Twins ont écrit que Theiss « a loué un appartement près du studio où des couturières non syndiquées travaillaient la nuit pour confectionner les costumes. Le matin, ils ont été mis par la fenêtre arrière du studio. » Vrai ou faux, cette technique a fonctionné.

Pendant que l’émission était diffusée, Theiss a créé certains des looks les plus originaux pour certaines stars invitées. certains des looks les plus uniques pour ceux qui ont été invités sur “Star Trek”. En haut de la liste se trouve celle que l’actrice Sherry Jackson portait dans l’épisode « De quoi sont faites les filles ?

On a beaucoup écrit sur ce costume particulier. Redshirts Always Die a rapporté que je lui ai apporté était « maigre ». Au lieu de cela, Jackson a déclaré qu’il avait fallu “quelques travaux d’ingénierie mécanique” pour que la combinaison fonctionne.

Le rôle de Jackson dans cet épisode était celui d’un androïde nommé Andrea, l’une des nombreuses formes de vie artificielles que le capitaine Kirk (William Shatner) avait l’habitude de rencontrer.

Elle a dit à StarTrek.com qu’elle était en fait celle qui avait modifié le costume.

“J’ai inventé la fente sur le devant de la jambe dessus”, a déclaré Jackson dans l’interview. « Je ne mesure que 5 pieds 4 pouces et je voulais avoir l’air plus grand. Cela m’a fait ressembler à un atelier. La tenue est juste devenue magique. De plus, les hip-huggers n’étaient pas là à cette époque, mais apparemment, après cet épisode, les hip-huggers sont devenus à la mode. Je suis sûr que c’était à cause de “Star Trek”.

Jackson a obtenu un rôle grâce à ce costume

Dans une interview avec The Spectrum, Jackson a partagé qu’avant son apparition dans la série, elle était connue pour ses rôles dans des comédies. Ces rôles étaient en tant que fille, comme celui qu’elle avait dans “Make Room For Daddy” des années 50.

“J’ai pris chaque rôle au sérieux et j’ai réfléchi à ce qu’un androïde pourrait penser et ressentir”, a-t-il déclaré à l’écrivain Nick Thomas dans une interview. «J’avais 24 ans et je suis le plus attirant. Le costume a contribué à rendre l’épisode mémorable !”

Alors qu’elle était en costume, elle est allée déjeuner à la salle à manger de la Paramount, où le réalisateur Blake Edwards l’a vue et lui a offert un rôle dans le film “Gunn” dans lequel il a également joué Ed Asner.

Jackson dit que le capitaine Kirk est un flirt

Et Shatner… que puis-je dire ?” Jackson a dit dans la note. « Bien sûr, il flirtait avec moi. Mais j’ai apprécié de pouvoir travailler avec Shatner.”

Elle a dit qu’il l’avait aidée à garder le costume correctement et à créer toutes sortes d’agitations. Dans une interview avec HollywoodChicago.com, Jackson a décrit comment Shatner l’a aidé dans sa situation particulière.

“[El traje] Il était fait de matériel de ski, chaque fois que je l’utilisais, il s’étirait », a déclaré Jackson dans l’interview. « Nous avions un censeur sur le plateau ; ils m’ont permis un décolleté devant et rien dans le dos. Nous avons utilisé le ruban touppé de William Shatner pour le maintenir en place. »

