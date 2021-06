L’histoire du héros de l’entraîneur de football Rusty Russell inspire «12 Mighty Orphans» – VIDEO ⋆ .

*”12 puissants orphelins“, sorti aujourd’hui (06-11-21) au Texas et dans tout le pays le 18 juin pour le week-end de la fête des pères, est une histoire de non-fiction documentée dans le livre à succès de Jim Dent intitulé “12 Mighty Mites”.

Basé sur des événements réels, l’histoire concerne un groupe d’orphelins modestes de l’ère de la Dépression recrutés pour former une équipe de football, le nom de l’équipe, « Mighty Mites », est dérivé de la petite taille des jeunes garçons. Miraculeusement, ces valeurs aberrantes sont passées de jouer sans chaussures – ou même sans ballon de football – à jouer pour les championnats de l’État du Texas. grâce au leadership de leur entraîneur Rusty Russell.

« Reconnaissant que ses joueurs maigres ne pouvaient pas battre les autres équipes avec des muscles, Rusty a développé des stratégies innovantes qui allaient définir le football moderne. Au cours de leur saison gagnante, ces outsiders et leur esprit résilient sont devenus une source d’inspiration pour leur ville, leur État et toute une nation ayant besoin d’un rebond, attirant même l’attention du président Franklin D. Roosevelt », comme indiqué dans le film synopsis par Sony Pictures.

L’original Rusty Russell avec deux joueurs de football. Image : www.Phojoe.com Restauration & Colorisation d’images.

Le film emmène les téléspectateurs dans des montagnes russes viscérales de douleur, de joie, d’inspiration et de triomphe. Austin, réalisateur cinéaste basé au Texas Ty Roberts, “Le verger de fer », a d’abord abandonné la direction du projet parce qu’il pensait que ce serait un autre film de football banal avec des clichés apparents.

“Mon [film producing] partenaire Colline de Houston m’a approché à propos du livre et m’a dit, que pensez-vous de 12 Mighty Orphans? Je l’ai regardé il y a plusieurs années et j’ai voulu l’option. J’ai tout de suite dit que les films de sport j’ai l’impression qu’ils ont été racontés. Tant de films que je vois dans le genre sportif ont tendance à toucher beaucoup aux mêmes tropes, alors quelle est notre histoire : l’entraîneur arrive dans une nouvelle équipe, les outsiders, il y a un joueur vedette qui ne correspond pas tout à fait à tout le monde, et voilà qu’il avait tout cela. Mais ensuite, j’ai appris et lu sur Rusty et j’ai réalisé la connectivité avec une histoire vraie et l’aspect historique. Je pensais que nous avions ici un homme qui était à Temple High [School], qui était au sommet de son art, qui quitte mystérieusement Temple pour se rendre à l’orphelinat Masonic Home avec sa femme pour repartir à zéro. Dans cette perspective unique de l’Amérique et quand les choses étaient assez dures comme ça, wow, c’est un énorme acte altruiste. »

L’esprit durable de Rusty Russell a convaincu Roberts de raconter cette histoire. Comme indiqué précédemment, Russell a occupé un poste d’entraîneur approprié à Temple High School, et en 1925, où son équipe de football a atterri en demi-finale de l’État, et a décidé de pivoter pour devenir entraîneur à l’orphelinat Masonic Home and School créé par la loge de Fort Worth en 1899. nettement.

Rusty Russell, interprété par un natif de Dallas Luc Wilson, est considéré comme un héros et une icône américaine à Fort Worth, au Texas. Russell a servi comme infirmier pendant la Première Guerre mondiale en France lors de la bataille de Saint-Mihiel. Des soldats allemands ont largué du gaz moutarde empoisonné sur le peloton de Russell, et il a perdu la vue pendant une journée. Pourtant, Russell a continué à apporter son soutien à ses camarades tout en faisant face à ce qui semblerait une cécité permanente. Les dommages étaient si graves à sa vue qu’il était dans un hôpital parisien pendant les six prochains mois. Pendant cette période, il a promis à Dieu qu’il consacrerait le reste de sa vie à aider les enfants s’il restaurait ses yeux.

Russell a pu tenir sa promesse lorsque son ami a accepté un poste d’entraîneur au Masonic Home et a ensuite décidé de se retirer. Ainsi, permettant à Russell d’apporter inspiration et espoir à une bande d’orphelins dont l’esprit était ébranlé par le traumatisme d’avoir été abandonnés par leurs parents, leur estime de soi a sans aucun doute été brisée pendant la période sombre et désespérée de la Grande Dépression. Au cours de cette période, les orphelins étaient considérés comme des citoyens de seconde zone, stigmatisés comme des marginaux et des parias, souvent appelés détenus. Cependant, ils n’ont commis aucun crime comme le décrit le film. Pourtant, grâce à la foi de Russell, Dieu l’utiliserait pour créer de la beauté à partir de cendres.

Luke Wilson dans le rôle de Rusty Russell, l’acteur Jacob Lofland dans le rôle de Snoggs et Martin Sheen dans le rôle de Doc surveillant le champ de bataille du football. Photo reproduite avec l’aimable autorisation de Sony Pictures.

États Roberts, « Russell a beaucoup d’auto-motivation et beaucoup à redonner. Rusty a remonté le moral des enfants, les a guidés et les a encadrés en utilisant le football pour les motiver. Je pensais que c’était une perspective unique à l’histoire. L’héritage de Russell continue d’imprégner Fort Worth, et Roberts rappelle que les histoires de Masonic Home et de Rusty Russell sont des conversations en cours dans toute la ville et que la mémoire de Russell est dans l’esprit des habitants. En raison de lois fiscales plus favorables, le Texas perd souvent des opportunités pour que des films y soient tournés vers d’autres États comme la Louisiane, la Géorgie et le Nouveau-Mexique. En fait, “Orphans” a presque été tourné en Oklahoma. Cependant, le maire Betsy Price, la Commission du film de Fort Worth et la générosité de George Young Jr., un homme d’affaires pétrolier et gazier résidant à Westover Hills, une région de Fort Worth, sont les principales raisons pour lesquelles le film y a été tourné. De nombreux investisseurs potentiels comme le propriétaire des Cowboys de Dallas Jerry Jones et l’ancien arrière des Cowboys Daryl “Moose” Johnston ont transmis le projet. Pourtant, Young a accepté de financer le film et a même couvert les coûts lorsque le film a dépassé le budget.

La photographie principale a commencé à l’automne 2019, la possibilité de tourner dans des lieux tels que Weatherford, Cleburne, Farrington Field et Gateway Park, avec un peu d’aide de CGI, a contribué à apporter un niveau d’authenticité au film.

La photographie principale a commencé à l’automne 2019. La possibilité de tourner dans des lieux tels que Weatherford, Cleburne, Farrington Field et Gateway Park, avec un peu d’aide de CGI, a contribué à apporter un niveau d’authenticité au film. Roberts a même fait un pas de plus et a choisi des locaux comme figurants et personnages principaux au lieu d’utiliser des acteurs de Los Angeles. «J’ai choisi huit ou neuf garçons locaux comme douze acariens, sans parler de tous les figurants. C’était super inclusif à ce niveau, où nous avons probablement aidé à soutenir les rêves de beaucoup de garçons locaux et d’enfants en général. Cela peut avoir une impression durable sur eux. Nous avons peut-être changé leur vie. Pour moi, c’est incroyable d’avoir cet impact sur ces garçons qui [wanted to become] acteurs mais ne savaient pas comment faire.

Les performances des jeunes acteurs sont impeccables et authentiques, que le public sera surpris de savoir que c’était leur premier travail d’acteur et le premier film pour certains des acteurs. Comme le nouveau venu Woodrow Luttrell, qui à l’époque avait peu d’expérience d’acteur, joue le personnage de Leon Pickett, le parieur qui a le penchant pour cracher des jurons, est venu au casting directement après avoir travaillé sur un bateau de pêche en Alaska. Roberts se souvient joyeusement que Luttrell portait des Wranglers sales et un chapeau de fermier, ce qui était le niveau de réalisme qu’il s’était fixé. “Il n’avait aucune idée de ce dans quoi il s’embarquait, mais il s’est avéré être l’un des personnages les plus attachants de l’histoire”, dit Roberts.

Le football est devenu la toile de fond de la vie de ces jeunes garçons. C’était le but de Roberts et scénariste Garnison de la voie, qui joue également le rôle du personnage de Luther Scarborough, pour ne pas en faire un autre “film d’inspiration pour le football”. Le duo a décidé de ne pas considérer le football comme le protagoniste central car la richesse de l’histoire provient de Rusty et de sa femme Juanita, joués par Vinessa Shaw, et les événements qui se sont produits à l’orphelinat. Au lieu de cela, le film choisit d’explorer l’adversité que le couple a rencontrée pendant que Russell rassemblait l’équipe, inculquant l’importance de l’éducation aux garçons et exposant les histoires des orphelins. «Il était important d’avoir une structure dramatique et non pas à cent pour cent liée au football, ce qui est difficile à faire. Quand vous avez une histoire aussi riche et historique sur ces autres personnages, vous voulez l’utiliser en même temps ; tu dois être prudent. Vous ne pouvez pas plonger trop profondément dans les antécédents de tout le monde », explique Roberts. Le football, dans un sens, a été le catalyseur qui permet à l’histoire d’explorer le parcours de Russell face à son traumatisme, son enfance fragmentée et la perte de membres importants de sa famille, la vie de Russell par procuration à travers la vie de ces jeunes garçons et guérit émotionnellement.

La guérison est ce que notre nation traverse actuellement après avoir été ravie par Covid-19 est parallèle au désespoir que beaucoup ont ressenti pendant la Grande Dépression, la perte d’emplois, le ralentissement de l’économie, le désespoir que les gens ressentaient alors qu’ils luttaient pour s’accrocher à un fil d’espoir .

Roberts résume la signification opportune de son film avec: «J’espère que les gens sortiront du théâtre avec un peu de peps dans leur démarche et l’inspiration pour aller là-bas et poursuivre leurs rêves les plus fous. Et réalisez que les moments difficiles, toute l’adversité, avec un peu de persévérance et de prévoyance sur la façon de réaliser vos rêves et vos objectifs, nous pouvons tous y arriver. Si Rusty Russell peut le faire avec les Mighty Mites et affronter les plus grandes équipes et être innovant, persévérant et dévoué, nous le pouvons aussi. Sortir de 2020 comme ça, un peu de cette motivation et lié à la famille et à notre société, s’élever les uns les autres et s’aider les uns les autres à s’en sortir. Comme Rusty, nous devons recommencer à zéro, et cela l’a amené à devenir l’un des plus grands entraîneurs du football texan.