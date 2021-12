L’histoire du légendaire turducken de John Madden

Note de l’éditeur : ce message a été initialement publié en novembre 2020 et mis à jour suite au décès de John Madden en décembre 2021.

Il y a d’innombrables souvenirs de la NFL que nous aurons tous de Thanksgiving, mais quand vous pensez au regretté John Madden appelant des matchs pendant les vacances, vous pourriez l’associer à un mot : Turducken.

C’est la combinaison de canard, de poulet et de dinde à la Frankenstein qui donne aux mangeurs un avant-goût de chacun.

Il y a 20 ans, Madden a essayé le turducken pour la première fois, l’amenant à en parler à l’antenne et à le montrer lors de nombreux matchs de Thanksgiving, popularisant un plat qui était familier en Louisiane avant que des milliers de turduckens ne soient envoyés par la poste à travers le monde.

Comment la dinde-canard-poulet est-elle parvenue (littéralement) entre les mains de Madden ?

Revenons un instant en arrière en 1997. Tout d’abord, vous devez demander d’où vient le turducken. L’histoire n’est pas tout à fait claire.

Paul Prudhomme, le célèbre chef louisianais décédé en 2015, affirme l’avoir inventé dans les années 1960 alors qu’il travaillait dans le Wyoming. Voici une partie de l’affirmation d’un article du Times-Picayune de 1994 réimprimé sur NOLA.com :

Le Turducken original a été introduit ici dans les années 1970 par le chef Paul Prudhomme. Il a inventé le concept une décennie plus tôt à Sheridan, Wyo., alors qu’il travaillait sur une ligne de buffet de restaurant pour découper des viandes. Tout avait l’air joli sauf la dinde, dit-il. Alors le chef inventif s’est mis à créer quelque chose de fracassant. Il s’est finalement retrouvé avec trois oiseaux, chacun avec son propre habillage. Après son retour à la Nouvelle-Orléans, Prudhomme lui a donné son nom, puis a protégé Turducken en 1986. « C’est cette imagination débordante que j’ai et la violence physique que je me donne pour y arriver », a-t-il déclaré, expliquant la création. « L’un des plus grands plaisirs de ma vie a été de pouvoir faire des choses comme les Turducken qui rendent les gens heureux. C’est un effort énorme, mais une fois que vous l’avez goûté, c’est littéralement le meilleur.

Mais il y a aussi une histoire qui raconte qu’en 1985, un agriculteur est venu chez Hebert’s Specialty Meats et a demandé à la boutique de combiner les trois volailles.

Et c’est là qu’intervient Glenn Mistich. L’épouse de Mistich, Leah, appartient à la famille qui possédait Hebert’s. entre les deux et cousez-les ensemble.

Il a dit à For The Win qu’avant que Madden ne popularise le turducken, il en vendait 250 par an.

Puis, en 1997, il a entendu Bob Delgiorno, personnalité de longue date de la radio, parler à l’antenne de l’idée d’amener Madden à essayer le plat avant que le Temple de la renommée ne diffuse un match des Rams-Saints depuis le Superdome. Delgiorno a déclaré à For The Win qu’il avait interviewé Madden à quelques reprises dans son émission et que Mistich avait l’habitude de faire de la publicité pour le turducken à la station.

« Bob est entré en contact et nous sommes allés au Superdome », se souvient Mistich. « Madden en a attrapé un morceau avec ses mains et en est tombé amoureux. »

Madden – qui a refusé une demande d’interview de For The Win – a confirmé que c’était vrai au New York Times en 2002.

« Le responsable des relations publiques des Saints m’en a apporté un. Et il l’a apporté au stand. Cela sentait et avait l’air si bon. Je n’avais pas d’assiette, d’argenterie ou quoi que ce soit, et j’ai juste commencé à le manger avec mes mains.

Il y a aussi cette anecdote à ajouter à ce moment via NOLA.com :

« Je suis en train de manger ce dinde avec mes doigts », se souvient Madden. « (Propriétaire de Saints) Tom Benson entre et j’ai tout ça sur les doigts et je fais cette chose dans ma tête où je me demande:« Est-ce que je lui serre la main ? » « (Pour mémoire : Madden a serré la main de Benson, les doigts collants et tout, et il a dit que les deux ne se sont pas parlé depuis.)

Le lendemain, Mistich a reçu un appel téléphonique qu’il pensait être une farce.

« J’ai vraiment adoré », se souvient-il en disant que Madden. « Peux-tu m’en envoyer un en Californie ? »

Deux semaines plus tard, il y avait une équipe de tournage FOX dans son magasin parce que Madden a choisi le turducken pour être la nourriture officielle de la « All-Madden Team ». Cette année, il estime qu’il vendra entre cinq et six mille turduckens, dont deux sont expédiés à Madden lui-même.

« Chaque année, il en reçoit un pour Thanksgiving et Noël », a déclaré Mistich.

« Je suis très reconnaissant », a ajouté Mistich. « Je ne peux pas en dire assez sur ce qu’il a fait pour notre entreprise. Il l’a définitivement mis au niveau national. Turducken est même dans le dictionnaire maintenant.

(Cette histoire a été publiée à l’origine en 2017.)