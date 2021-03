l’histoire du plus grand projet de régénération environnementale au monde

27/03/2021 à 23:02 CET

Le plateau de Loes est une grande étendue entourée par le fleuve Jaune et que c’est le cœur culturel et historique de la Chine. Mais là où il y avait de grandes récoltes et de la richesse il y a des siècles, l’utilisation excessive de la terre a causé la destruction de l’écosystème jusqu’à ce qu’il devienne pratiquement un désert.

Dans cette situation, le risque d’inondation est devenu un danger constant. Et l’érosion du sol a limité la croissance des cultures. Le plateau de Loes est devenu l’une des régions les plus pauvres de Chine.

Mais la réalité change.

On sait que les humains modifient profondément les écosystèmes. Ce qui semble encore moins clair, c’est que ceux qui vivent à proximité d’environnements dégradés voient leur mode de vie en danger. Les poissons ne sont plus abondants comme avant. Les récoltes se raréfient. Les animaux n’ont pas de nourriture à manger. Et lorsque l’environnement s’effondre, les humains sont laissés sans protection.

Cependant, il existe des réussites dans lesquelles l’être humain a pu redonner vie à l’environnement. Des histoires basées sur la science ont réussi à transformer un écosystème brisé au profit de chacune de ses parties. Et peut-être que la plus grande histoire d’un tel succès est le Plateau de Loes.

Plateau de Loes, le plus grand projet au monde

Le documentaire Regreening the desert, tourné par le chercheur et éducateur John D. Liu, a montré au monde ce qui est à ce jour le plus grand projet de régénération de l’environnement au monde.

Dans les années 90, le gouvernement chinois a voulu remédier à la situation désastreuse dans de nombreuses zones rurales du pays. Ils ont lancé une série de programmes visant à remplacer de grandes quantités de terres agricoles par des forêts et des buissons, employant les habitants eux-mêmes.

Au total, il était prévu de couvrir 76 millions d’hectares de végétation dans toute la Chine. L’objectif principal était d’assurer la sécurité alimentaire et d’éviter les inondations.

Le plateau de Loes a été le cadre principal de ces projets:

– Des terrasses ont été construites sur les pentes pour que l’eau filtre mieux et évite ainsi les glissements de terrain.

– Des espèces adaptées ont été plantées au climat local.

– Ils ont lancé un contrôle dans le pâturage des chèvres pendant les premières années, car ils mangeaient le peu de végétation qui pouvait pousser naturellement.

– Je sais ils ont construit de petits barrages pour éviter les inondations et stocker l’eau.

–

De cette façon, ils augmenteraient les terres couvertes d’arbres, d’arbustes et d’herbes, empêchant l’eau d’enlever la couche la plus superficielle du sol.

Comme il est normal, il y a eu de nombreux critiques de ce système. Les gens voyaient leur mode de vie en danger. Ils hésitaient à abandonner leurs terres pour planter des arbres qui ne produisaient pas d’avantages directs.

Mais les résultats sont incroyables. En un peu plus de 10 ans, une superficie totale de la taille des Pays-Bas a été restaurée.

La végétation a augmenté à un taux pouvant atteindre 12,5% par an, l’érosion des sols ralentit et davantage de carbone est séquestré de l’atmosphère. Et le plus surprenant: malgré la réduction de la superficie totale consacrée aux cultures, la production alimentaire et la richesse des habitants a augmenté.

Selon les données de la Banque mondiale, jusqu’à 2,5 millions de personnes sont sorties de la pauvreté au cours de la seule première décennie. Le taux d’emploi est passé de 70 à 87%. La sécurité alimentaire a été réalisée dans une zone fréquemment frappée par les sécheresses. Et ces bénéfices ont été obtenus pendant que l’écosystème était revitalisé!

Mais ce ne sont pas toutes les lumières:

– Certaines données proposées par les agences officielles ne sont pas réalistes, comme par exemple que les arbres plantés avaient une survie comprise entre 90 et 100%.

– Les moyens de le mettre en pratique n’étaient pas les plus adéquats et de nombreuses personnes ont été obligées de modifier l’utilisation de leurs terres.

– D’autres détracteurs soulignent également que très peu de diversité de légumes a été utilisée.

Mais reste, le bénéfice net est très positif pour les écosystèmes, mais aussi pour les personnes qui les habitent.

Le grand succès du plateau de Loes a permis au modèle de se répandre dans toute la Chine. Il a même atteint d’autres pays comme la Jordanie ou l’Éthiopie, où le désert progresse sans arrêt et la production alimentaire est en danger.

De plus, de nombreuses recherches scientifiques ont bénéficié des résultats. Grâce à eux, il a été possible d’étudier, par exemple, les meilleures espèces pour restaurer certains milieux.

Les écosystèmes nous fournissent des services, dont beaucoup sont vitaux pour la santé humaine. Dans les sols bien entretenus, plus de nourriture est produite. Les cultures entourées d’écosystèmes sains ont une production plus élevée car il y a plus de pollinisation. La végétation est également cruciale pour maintenir de bons niveaux d’eau, contribuant également à la purifier. Et les forêts protègent contre les inondations et les vents violents, en plus d’abriter une grande diversité d’espèces.

Ce ne sont là que quelques-uns des avantages que des écosystèmes bien entretenus apportent à nos vies. Oui Bien que beaucoup pensent qu’il y a un choix entre la faune et les cultures, le dilemme ne doit pas exister.

En appliquant des solutions fondées sur la science, il est possible de faire à nouveau se nourrir un écosystème brisé, un champ désertique.

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez consulter le rapport China’s Grain for Green Program. Un examen du plus grand programme de restauration écologique et de développement rural au monde.

Etudes réalisées sur le succès du projet dans la Meseta de Loes