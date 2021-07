L’histoire du retour de la nageuse olympique pour la première fois Natalie Hinds

Après une performance décevante aux essais olympiques américains de 2016, la carrière de Natalie Hinds a pris fin brutalement et dévastatrice. Ou du moins le pensait-elle. Elle a tranquillement dit au revoir au sport, a obtenu son diplôme de Floride et a déménagé à Atlanta pour un stage dans les médias sportifs numériques.

Mais son amour pour la natation ne s’est jamais complètement évaporé.

Et maintenant, cinq ans après avoir pris sa retraite et abandonné son rêve olympique, la nageuse de 27 ans a effectué un retour incroyable, se qualifiant pour ses premiers Jeux en tant que l’une des plus anciennes nageuses olympiques américaines pour la première fois de l’histoire.

“J’ai encore des moments où je me dis ‘Wow, je suis à [training] camp pour aller aux Jeux olympiques », a récemment déclaré Hinds à For The Win. « Comme, c’est tellement fou. Et vous vous préparez vraiment pour ce moment, mais vous ne pouvez vraiment pas vous préparer complètement pour le moment réel. »

Aux essais de Rio en 2016, elle a terminé 40e au 100 mètres nage libre – son meilleur résultat en trois épreuves et très loin des deux meilleures nageuses qui se sont qualifiées pour les Jeux de 2016. (Elle a également participé aux essais de 2012.)

“J’étais juste déçu et j’avais l’impression d’avoir vraiment laissé les distractions m’atteindre tout au long de l’année écoulée”, a déclaré Hinds. « En quelque sorte, je ne voulais plus nager. Je ne nageais pas vite et ce n’était pas agréable pour moi à l’époque. Donc, cela équivaut en quelque sorte à être misérable.

A 20 fois All-American Florida Gator, elle était gênée et n’a pas annoncé son départ de la piscine. Ainsi, alors âgé de 22 ans, natif de Midland, au Texas, a commencé à travailler pour Turner Sports et finalement Bleacher Report, tout en entraînant la natation comme deuxième emploi. Et c’était à peu près aussi près qu’elle a pu regarder la natation ou suivre le sport à un niveau d’élite “parce que c’était toujours douloureux”.

Mais quelque chose a changé pour elle alors qu’elle regardait les ressortissants américains de 2018.

« Je pense qu’il m’a fallu juste voir à quel point ils s’amusaient aux championnats nationaux pour commencer à faire tourner les roues comme, ‘Est-ce quelque chose que je voudrais faire?’ », a déclaré Hinds. “J’ai fait beaucoup d’introspection avant de décider que j’allais essayer.”

Hinds s’est d’abord testée pour voir si elle pouvait toujours se lever à 5 heures du matin pour s’entraîner tôt à la piscine et avoir la volonté de continuer. À l’automne 2018, à 24 ans, elle s’entraînait avec le Athens Bulldog Swim Club sous la direction de l’entraîneur des Georgia Bulldogs Jack Bauerle et a participé à sa première compétition en décembre.

Mais comme sa sortie du sport deux ans auparavant, Hinds n’a dit à personne qu’elle tentait un retour. Elle a dit qu’elle s’inquiétait d’annoncer son retour et de nager à nouveau mal, alors elle a décidé de garder le silence – dans le cadre de ses efforts pour grandir en tant que personne et athlète, en limitant les distractions extérieures et la pression pour se concentrer uniquement sur elle-même.

Et maintenant, Hinds a fait sa première équipe olympique en tant que l’une des nageuses les plus âgées de l’équipe américaine et la deuxième membre la plus âgée de l’équipe féminine américaine en compétition dans la piscine, derrière la quadruple olympienne de 31 ans Allison Schmitt. (Dans l’ensemble, la nageuse de marathon Ashley Twichell est la nageuse olympique la plus âgée pour la première fois à 31 ans, selon USA Swimming, et elle nagera le 10 km en eau libre aux Jeux.)

Avec un temps de 53,84, Hinds a terminé quatrième au 100 m libre, ce qui était assez fort pour la qualifier pour l’équipe de relais 4×100 m libre et boucler la boucle de son remarquable retour. Elle a perdu près de trois secondes de son temps – une éternité en sprints – par rapport aux essais de 2016.

« Je suis un nageur complètement différent, a dit Hinds.

“Vous avez appris à vous connaître lorsque vous ne nagez pas tout le temps”, a-t-elle poursuivi. « Une pause mentale pour moi était vraiment bonne. Cela m’a permis de me remettre à zéro et de retomber amoureux du sport parce que vous ne voulez évidemment pas faire quelque chose que vous n’aimez pas ou que vous ne vous amusez pas à faire.

Les éliminatoires d’ouverture du relais 4×100 libre clôtureront la programmation de samedi soir au Centre aquatique de Tokyo (vers 7 h 40 HE), et la finale est prévue pour dimanche matin (vers 22 h 45 HE samedi).

Depuis son retour en natation, Hinds a déclaré qu’elle se concentrait beaucoup plus sur la nutrition et la récupération. Elle est consciente de sa santé physique et mentale et a déclaré que l’accent mis sur la visualisation avait atténué la pression et l’avait aidée lorsqu’elle était derrière les blocs, prête à courir. La fermeture des médias sociaux avant les essais olympiques en juin était également essentielle. Elle écoute maintenant des livres audio et a commencé à tisser «pour faire face à l’anxiété», qu’elle a ensuite transformé en une entreprise parallèle, Loominary Design, l’année dernière.

La nouvelle approche de Hinds pour son entraînement fonctionne pour elle maintenant qu’elle est à Tokyo pour les Jeux olympiques d’été, et certains membres de l’équipe la considèrent comme un leader naturel, bien qu’elle soit une recrue olympique.

« J’ai appris à connaître Natalie au cours des dernières années, et c’est une jeune personne formidable », a déclaré l’entraîneur féminin de l’équipe américaine Greg Meehan, qui entraîne également à Stanford. « Férocement compétitive, et la voir à ce moment-là aux essais faire sa première équipe olympique était vraiment spéciale. …

«Elle a cette énergie et cela met tout le monde à l’aise. Et donc, lorsque vous prenez ce cadre personnel et l’apportez à la piscine, ou que vous ajoutez à la pièce compétitive une fois que nous sommes en dehors de l’entraînement et que nous allons réellement en compétition, nous sommes vraiment bénis qu’elle soit ici avec nous.

Hinds a déclaré qu’elle avait grandi hors de la piscine, réalisant que la plate-forme qu’elle détient en tant que nageuse d’élite est plus grande qu’elle. Elle est l’une des rares nageuses noires dans un sport américain à prédominance blanche avec une histoire laide et raciste, et l’impact des piscines autrefois séparées sur les Noirs américains persiste toujours, car la natation continue de discriminer les nageurs de couleur dans le monde.

Elle n’est que la quatrième femme noire américaine à se qualifier pour l’équipe olympique de natation, avec Simone Manuel – qui a également fait partie de l’équipe olympique de Tokyo – Lia Neal et Maritza McClendon.

En 2015, Manuel, Neal et Hinds ont terminé respectivement 1-2-3 au 100 mètres libre, devenant ainsi les premiers nageurs noirs à remporter une épreuve aux championnats de la NCAA dans ce que Hinds a décrit comme « un tournant » pour elle. Elle a commencé à travailler pour créer des expériences pour les Noirs et les personnes de couleur intéressées par la natation et les niveaux d’élite du sport à travers des allocutions, des cours de natation gratuits et des collaborations avec USA Swimming et Team BLAC – la Black Leadership in Aquatics Coalition, qui a été formée en 2020 après qu’un policier de Minneapolis a assassiné George Floyd.

Hinds a déclaré qu’elle était la seule nageuse noire de l’équipe professionnelle de Géorgie et qu’elle et ses pairs blancs avaient eu des conversations inconfortables sur le racisme dans et en dehors de la natation. Ses efforts pour parler du racisme dans la natation et aider à diversifier le sport ont été aidés par ses coéquipiers blancs, a-t-elle déclaré, bien qu’elle ait reconnu que d’autres nageurs de couleur pourraient ne pas ressentir la même chose.

“Moi, faire les Jeux olympiques est vraiment cool, personnellement”, a déclaré Hinds. «Mais c’est aussi une victoire incroyable pour la communauté noire et la communauté minoritaire parce que je suis le quatrième [American] Femelle noire [swimmer] faire partie de l’équipe olympique de natation. Et aussi incroyable que cela soit, c’est vraiment triste aussi.

« Il est donc important que je représente toujours un plus grand groupe de personnes et que je fasse ce que je peux pour aider, afin qu’il y ait plus de gens qui me suivent. Et j’espère qu’ils pourront me voir et me dire : ‘Wow, elle vivait littéralement une vie complètement différente et a décidé de revenir.'”

Le retour de Hinds à la piscine après sa retraite est un exemple pour les nageurs à l’université ou dans la vingtaine de continuer à pousser, a déclaré Meehan. Alors que de nombreux nageurs olympiques pour la première fois pour l’équipe américaine sont dans l’adolescence et au début de la vingtaine – il y a 11 adolescents dans l’équipe olympique américaine de natation cet été – Hinds prouve que ce n’est pas toujours le cas.

“De toute évidence, [Hinds is a] être humain fantastique », a déclaré la nageuse olympique Lilly King. “J’aime être juste avec elle et apprendre à la connaître de plus en plus chaque jour. Mais je pense que cela montre que ce sport n’est pas réservé aux jeunes filles, ce qu’il était il y a à peine 10 ans. Vous pouvez regarder en arrière et trouver une autre façon de vous entraîner et en tirer le meilleur parti. Il faut juste être déterminé à le faire. »

Pourtant, lorsque Hinds a heurté le mur du 100 libre aux essais olympiques et l’a vue terminer quatrième, la réalité de son rêve olympique ne s’est pas immédiatement concrétisée, a-t-elle déclaré. Elle n’a réalisé qu’elle allait aux Jeux de Tokyo qu’après la cérémonie de remise des médailles lorsqu’elle est retournée dans la piscine d’échauffement.

C’était à la fin de la compétition pour la nuit, et personne n’était vraiment autour d’elle, a-t-elle déclaré. C’était calme, et quand elle eut enfin un moment pour elle-même, cela la frappa.

“En l’espace de 10 secondes, j’avais traversé deux ans et demi de sentiments”, a déclaré Hinds. “C’était donc un sentiment très accablant, et je n’étais pas vraiment capable de me tenir debout. J’avais juste besoin d’un moment pour respirer et accepter d’être vraiment fier de moi.

« Je me sentais très reconnaissant – juste très reconnaissant que ce soit moi qui ai fait cette équipe, et j’étais reconnaissant d’avoir pu partir [no] pierre non retournée. Et ça a marché pour moi. »

Jeux olympiques de Tokyo : rencontrez certains des meilleurs athlètes du monde avant les Jeux d’été

Voir 23 articles

Voici les athlètes avec le plus de médailles olympiques de tous les temps

Voir 36 articles