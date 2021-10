L’histoire du succès de 100 crore jabs en Inde a fait taire les sceptiques – Les meilleures citations de PM Modi

PM Modi

Le Premier ministre Narendra Modi s’adresse à la nation en louant l’histoire du succès des jabs « 100 crore ». Voici les principales citations de son discours :

Il y avait beaucoup de gens qui doutaient de la capacité de l’Inde. L’Inde sera-t-elle capable de vaincre le virus ? Qu’en est-il des fonds pour acheter les vaccins ? Quand l’Inde recevra-t-elle les vaccins ? Notre succès a fait taire les critiques, déclare le Premier ministre Modi. Il n’y avait pas de culture VIP pendant la campagne de vaccination de masse. Au dernier Diwali, il y avait un sentiment de doute. Mais cette année, avec des doses de 100 crores, les gens ont plus d’assurance. Ce voyage Covid nous a également aidés à nous redresser dans d’autres domaines également. . De même, même si l’Inde a franchi cette étape, nous devons rester vigilants. Tout comme nous ne pouvons pas sortir de chez nous sans nos chaussures, nous devons intégrer le port de masques faciaux à notre routine. Ceux qui ont reçu le vaccin Covid doivent inspirer les autres et ceux qui attendent toujours leur dose doivent suivre un comportement approprié à Covid.

