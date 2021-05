L’histoire du “ train mystère ” de Little Junior Parker

À la fin de 1953, «Mystery Train» a été enregistré par un groupe dirigé par Herman Parker. Herman, mieux connu sous le nom de «Little Junior», a grandi à Clarksdale, Mississippi dans les années 1930. Après avoir travaillé avec Loup hurlantIl a formé son propre groupe, les Blues Flames, en 1952. «Mystery Train» faisait suite à «Feelin ‘Good», ses débuts au soleil. «Mystery Train» a ses racines dans une vieille chanson folklorique appelée «Worried Man Blues» que la famille Carter a enregistrée en 1930. Cette chanson a été reprise par Woody Guthrie en 1944 et par Lonnie Donegan dans les années 1950.

La version Elvis Presley de «Mystery Train»

«Quand j’ai entendu« Mystery Train »pour la première fois, Little Junior Parker n’avait pas tout à fait compris. À l’époque, ce n’était pas tant les avions que les trains, et quand vous alliez mettre quelqu’un dans un train, c’était comme «Oh mec, je ne les reverrai peut-être plus jamais». Nous avons juste foiré et c’est tombé dans ce groove, c’est un groove parfait. Quand Elvis est entré, j’ai découvert que «Mystery Train» était tellement ancré dans l’esprit d’Elvis que quand il a commencé à le chanter, c’était aussi naturel que de respirer. Si c’est naturel, c’est terriblement difficile à battre, comme si vous sortiez d’une bûche. C’est le sentiment que vous ressentez avec Mystery Train. » – Sam Phillips

Elvis Presley couper «Mystery Train» le 11 juillet 1955, un an et quelques jours après sa première session au 706 Union Avenue. On peut entendre Elvis rire à la fin du disque, signe certain qu’il ne pensait pas que c’était une prise.

«Elvis l’a coupé en une seule prise, vous avez déjà entendu celui-ci prendre des trucs, mais c’était le cas, et j’ai dit ‘Elvis, c’est ça.’ ‘ – Sam Phillips

«Mystery Train» / «I Forgot To Remember To Forget» est devenu le dernier single de Presley à Sun mais n’a pas réussi à faire le Billboard ou le R&B. Il a cependant fait n ° 11 sur le classement Country en septembre 1955. La version de Junior Parker de la chanson n’a pas réussi à faire le tableau aussi.

