L’histoire d’un droïde de Disney +: 7 questions que nous avons sur le spécial Star Wars

S’il est un domaine où Star Wars réussit massivement, c’est bien celui de l’animation. La dernière décennie a vu Lucasfilm Animation proposer un contenu vraiment convaincant, et le studio ne montre aucun signe de ralentissement. Et la franchise cherche maintenant à se développer avec des projets plus inattendus, comme les spéciaux animés LEGO. Eh bien, maintenant, les fans peuvent s’attendre à une autre spéciale sous la forme de A Droid Story. L’émission spéciale Star Wars TV, qui sera diffusée sur Disney +, donne aux fans la possibilité de retrouver deux des personnages les plus appréciés de la franchise pour une toute nouvelle aventure. Malheureusement, très peu de détails ont été publiés jusqu’à présent, ce qui nous laisse avec un certain nombre de questions.