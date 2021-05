Vous avez probablement vu plusieurs photos et vidéos de prototypes de produits Apple flotter sur Internet, et certaines d’entre elles sont assez intéressantes car elles révèlent des fonctionnalités qui ont été supprimées des appareils finaux. Les histoires derrière ces prototypes sont généralement inconnues, mais . a pu en apprendre davantage sur un prototype spécifique d’iPod touch de première génération qui a été construit avant même l’introduction de l’iPhone.

J’ai parlé à Giulio Zompetti, qui est bien connu sur Twitter pour son énorme collection de prototypes de produits Apple qui comprend des dizaines d’iPhones, iPods, iPads, Apple Watch et même une unité AirPower fonctionnelle. Cependant, nous sommes ici pour parler d’un prototype rare de l’iPod touch de première génération, qui a été officiellement annoncé en 2007.

Zompetti dit que cet iPod est l’un des prototypes qu’il ne veut jamais vendre, car il le considère comme un appareil spécial. Tout d’abord, il est impressionnant de voir à quel point cet iPod est préservé. Pour un produit qui a été construit il y a plus de 14 ans, cela m’étonne qu’il n’y ait pratiquement pas de rayures dessus. Je possède un iPod touch de première génération (pas un prototype), et son arrière est loin d’être aussi brillant que ce modèle interne.

Vu de l’extérieur, le prototype de l’iPod ressemble au modèle présenté en septembre 2007 par Steve Jobs. Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, l’iPod touch est arrivé quelques mois après le lancement de l’iPhone comme une alternative moins chère pour ceux qui voulaient au moins une partie de l’expérience du smartphone d’Apple, qui comprenait l’écran multi-touch, le Wi-Fi intégré. Fi, navigateur Web Safari et iTunes Store.

Un prototype précoce

Le prototype appartenant à Zompetti a cependant sa propre personnalité. Il a été construit bien avant que le premier iPhone n’arrive dans les magasins, et il utilise un logiciel datant d’avril 2007. Mais avant d’entrer dans les détails sur les composants internes de l’iPod, je devais lui demander comment il avait obtenu ce prototype et d’autres.

Zompetti m’a expliqué que la plupart de ces prototypes sont abandonnés par Apple une fois les tests terminés. Étant donné que ces appareils n’ont été fabriqués qu’à des fins de test interne et contiennent un logiciel spécial, l’entreprise essaie de détruire les prototypes avant de les envoyer à l’élimination des déchets électroniques. Cet iPod touch a été trouvé avec des connecteurs internes défectueux et sans batterie interne.

Lorsque Zompetti a obtenu le prototype, il a installé une nouvelle batterie et réparé lui-même les connecteurs défectueux. Selon lui, les prototypes qui sont mis au rebut en cours de fonctionnement sont généralement restaurés par des personnes qui les trouvent dans l’élimination des déchets électroniques. Si vous branchez l’un d’entre eux sur un Mac, il est reconnu comme un appareil normal, et vous pouvez ensuite installer une version stock d’iOS dessus. L’absence de batterie est ce qui a fait que cet iPod est resté spécial pendant tout ce temps.

Le prototype de l’iPod touch provient de l’étape pré-EVT, qui est le « test de validation d’ingénierie » — l’une des premières étapes du développement du produit. À ce stade, l’entreprise vérifie si le matériel fonctionne comme prévu avec un logiciel conçu pour tester des éléments tels que l’écran tactile, le haut-parleur, les antennes et l’accéléromètre. En d’autres termes, il s’agit probablement de l’un des premiers iPod touch fabriqués par Apple.

En interne, cet iPod touch dispose d’une carte logique rouge, ce que fait Apple pour identifier ses prototypes.

Il fonctionne sous OS X

Quand il s’agit de “Switchboard”, qui est ce logiciel spécial utilisé par Apple dans les prototypes, ce n’est pas exactement un système d’exploitation différent. En fait, il ne s’agit que d’une version de base du système d’exploitation iPhone sans les icônes et autres éléments que vous connaissez bien. En utilisant certaines commandes spéciales sur un Mac, il est possible de regarder de plus près les fichiers internes stockés dans l’iPod, et ils révèlent des choses encore plus intéressantes.

Étonnamment, le prototype de l’iPod touch tourne sous OS X ! Si nous remontons à janvier 2007, Steve Jobs a déclaré que « l’iPhone fonctionne sous OS X ». Bien qu’il s’agisse de systèmes différents, iOS a été construit sur le noyau de Mac OS X (maintenant appelé macOS), et Apple n’avait pas défini de nom spécifique pour le système d’exploitation iPhone à l’époque.

Après le lancement de l’iPhone, Apple a changé le nom du système d’exploitation en « iPhone OS », qui a également été utilisé pour l’iPod touch qui est arrivé plus tard dans l’année. Cependant, le système d’exploitation du prototype d’iPod est toujours nommé «OS X», comme on le voit dans les fichiers internes. Une autre chose intéressante est que ce prototype est le seul connu à avoir un système à double amorçage avec deux installations de système parallèles, mais la raison est inconnue.

L’iPod peut être démarré sur le logiciel Switchboard, et il affiche un logo « engrenage sanglant » lors du démarrage, ce qui est également un élément rare parmi les prototypes d’Apple (généralement, il n’y a qu’un équipement ordinaire sans détails).

Encore quelques infos

Étant donné qu’Apple veut toujours éviter les fuites ou toute association avec des produits divulgués, cet iPod touch (ainsi que d’autres appareils inédits de première génération, très anciens) n’a pas de logo Apple, la marque iPod ou tout autre élément faisant référence à l’entreprise. Il est plus facile maintenant de regarder cela et d’identifier qu’il s’agit d’un iPod avec un logiciel Apple interne, mais ce ne serait pas le cas si l’un de ceux-ci fuyait à l’époque.

Un autre fait intéressant à propos de ce prototype d’iPod touch est que l’unité a été jetée avec son « passeport », qui est un document utilisé pour signaler les tests que le prototype a réussis ou échoués. Vous pouvez voir dans l’image ci-dessous que cet iPod a échoué à un test appelé “étalonnage prune”.

L’une des choses les plus intéressantes que Zompetti a partagées à propos de ses prototypes est qu’il a pu découvrir qui était l’ingénieur chez Apple responsable de l’une des unités qu’il a obtenues – grâce à certaines informations imprimées sur les étiquettes fournies avec le prototype. Ils ont même pris contact et il a été confirmé que l’unité iPod avait été rejetée pour avoir échoué à l’un des tests internes.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les prototypes Apple, n’oubliez pas de consulter le profil Twitter de Giulio Zompetti.

