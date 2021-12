L’histoire d’une voiture piégée qui a fait exploser l’IRA au visage

ARI signifie Acute Respiratory Infection, un acronyme qui représente l’un des groupes qui est devenu une légende du punk en Colombie au fil des ans et qui a réussi à introduire plus d’un dans le monde du rock et des sons durs. .

Certains aujourd’hui vieux, d’autres jeunes, continuent aujourd’hui après plus de trente-cinq ans le son de l’IRA Ses membres actuels, Viola, Monica et Duvan, se réaffirment sur la scène, dans leur musique et leur idéologie, et les aspects qui font d’IRA l’un des plus grands groupes de toute la Colombie doivent être soulignés : combien de groupes à Medellín et en Colombie ont sorti plus de 15 albums, ou ont tourné dans le monde ? De nombreuses parties du continent ? Combien de groupes en Colombie ont publié deux livres ? Et le sens d’être au pied du canyon de plus de 30 ans d’histoire à faire du punk ? C’est de la colère, des paroles rebelles et aussi de l’espoir, de la musique pour secouer les cerveaux, pour remuer les consciences, pour apaiser les systèmes.

Alors qu’ils étaient au moment de la consolidation musicale, des répétitions, des essais et erreurs, au moment du vrai punk médaillé, ils ont vécu de première main les explosions, les morts, les couvre-feux, le phénomène des bombes quotidiennes de Pablo Escobar, son cartel du la mafia et la drogue. Les mots « Attentat terroriste », peut-être qu’ils peuvent être familiers et situés dans de nombreux contextes, mais dans le cas particulier de la chanson IRA, Cela fait partie d’une expérience personnelle, celle de vivre la violence vécue à la fin des années quatre-vingt dans la ville de Medellín.

Le groupe composait précisément des chansons à cette époque amère où les attaques terroristes sont devenues un fléau social dans la ville de manière prématurée, affectant directement tout le monde. Le danger rôdait dans les rues, Medellín ressemblait à une histoire effrayante : attentats à la voiture piégée, enlèvements, disparitions, extorsion et violence partout. Ce cauchemar a été déclenché par le cartel de Medellín en 1976, lorsque des groupes de petits trafiquants de drogue ont apporté de la coca base du Pérou et l’ont transformée dans la ville de Medellín. Le micro-trafic et le trafic de drogue ont fait leur chose, semant la peur dans toute la Colombie.

Ce cartel et son pouvoir ont commencé à s’effondrer en décembre 1989 et son impact a laissé un héritage qui, même au fil des ans, continue de hanter les rues et l’imagination des habitants de Medellín comme un fantôme. Pour cette raison, IRA a abordé cette histoire méprisable à partir du son brut et des paroles précises qu’un groupe de musique punk crache.

L’attentat terroriste qui entretient la cruauté, le sang, la violence et la misère augmentent notre méchanceté, le malheur nous suit, tout est la faute de la guerre, quelle éruption plus violente m’a laissé dans la misère.

Nous mettons un terme à la paix dans cette horrible guerre, mesures autoritaires la ville est détruite, n’augmentons pas la terreur pour défendre la grandeur, nous vivons déjà en ruine. Attaque terroriste Je suis poursuivi par votre mal, terroriste, terroriste qui détruit la ville. La cruauté des attaques terroristes nous tuera, le terrorisme destructeur laisse ma maison tranquille.

L’attaque terroriste ne cherche qu’à détruire un système de tromperie totalement rongé. Nous avons un leader qu’il garde caché parce qu’il ne tient pas ses promesses et qu’il voit qu’il est coulé.

Détruisez, détruisez, détruisez sans mesure, semez la panique et détruisez, semez la haine et ne fuyez pas, il ne reste que les décombres, nous allons tous mourir. Attaque terroriste ton mal me poursuit, terroriste, terroriste ne détruis pas la ville. La cruauté des attaques terroristes nous tuera, le terrorisme destructeur laisse ma maison tranquille.

Au moment de la création de la chanson, en 1991, selon le chanteur de l’IRA David Viola, personne ne s’attendait à la catastrophe qui s’annonçait dans la ville de Medellín, « jusqu’à ce qu’un mauvais jour, l’un de ceux dont il n’est pas bon de se souvenir, la première voiture bombe qui nous a tous emportés, l’hostilité ne faisait que commencer, les rues ne seraient plus jamais les mêmes qu’avant. Cette époque d’attentats narco-terroristes a été la pire qui m’ait jamais touchée au cours des années que j’ai vécues ». En parlant de cela, Viola a la gorge nouée, ses yeux deviennent humides et elle dit qu’elle a de nouveau peur.

« Quelque chose n’allait vraiment pas, la ville et tous ses braves gens étaient ceux qui ont fait les frais de ces attaques impitoyables. En 1991 que nous voulions tous effacer de notre mémoire, nous avec notre groupe de musique tranquille avions déjà tenu la guitare, la basse, la batterie, les micros pendant cinq ans, au milieu de l’angoisse, mais avec une grande détermination ».

En ces jours terribles racontés par Viola, le groupe enregistrait neuf chansons dans un studio analogique situé dans le centre de la ville, qui feraient partie de la deuxième production de disques d’IRA, un single de sept pouces, sur vinyle, qu’ils allaient appeler Attentat terroriste, comme une protestation musicale contre toutes les formes de terrorisme qui ont attaqué notre ville et notre pays. Selon les histoires de ce personnage, qui a marché ou comme on dit au sein de la scène punk « inondé » la rue et subi ses charmes et ses déceptions ; Le début de « l’attentat terroriste » a eu lieu lorsque la maison de ses parents, située dans un secteur du centre de Medellín, a subi une destruction presque totale en raison d’une bombe qui a explosé à proximité. Heureusement Viola, ses parents et ses frères sont sortis indemnes de cette guerre absurde dans laquelle ils n’avaient rien à voir avec elle.

La maison était pratiquement en ruines, personne n’a répondu et il n’y a eu aucune aide d’aucun secteur de l’État, ni de personne. Ils avaient été les victimes silencieuses de ce conflit terrifiant et sanglant. « Nous vivions dans un état second au milieu des explosions quotidiennes que l’on entendait à Medellín. À tout moment, nous pourrions être blessés ou tués même si nous étions des citoyens innocents.”.

Cette chanson, qui fait partie des neuf morceaux de la production intitulés, comme l’album, « Terrorist Attack », est on ne peut plus juste en affirmant que ces actes de violence détruisaient la ville. « Nous leur avons crié de laisser les maisons des innocents tranquilles, de ne pas semer la panique ou la destruction. » La chanson décrivait ce qui se passait à l’époque avec des phrases simples et une musique simple.

« Ce que nous avons vu dans les rues n’était pas bon, les visages effrayés se reflétaient dans les vitrines des magasins dans les centres commerciaux et dans les miroirs des salles de bain.

Nous étions tous paranoïaques, alarmés, attendant chaque jour la pire des nouvelles ; Je jure que cela m’a agacé de regarder les informations, car je savais que j’allais être embarrassé, l’air était lourd, il y avait un couvre-feu décrété par quiconque de n’importe quel secteur impliqué dans la confrontation. C’était un risque total d’être des citoyens ordinaires, ils nous comparaient déjà à Beyrouth et c’était en fait grave « .

IRA tout au long de son histoire, narre une partie du drame par lequel sont passés la ville, le pays et ses habitants, narre expérimentalement les bombes ou les farces électorales, narre l’amour, le

l’écologie, les relations familiales et l’amour punk pour ce pays.