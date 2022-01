L’histoire d’Urban Meyer sur la photo de Trayvon Martin change brutalement

Au cours du week-end, un ancien joueur de football de l’État de l’Ohio a fait de graves allégations troublantes au sujet de son temps avec le programme.

Marcus Williamson, un arrière défensif senior de cinquième année, a lancé une énorme diatribe sur Twitter où il a fait diverses déclarations inconfortables concernant son passage en tant que Buckeye.

Je suis à la retraite vous tous ✌🏾& non je n’ai pas arrêté à la mi-temps comme vontae davis 😭 – Marcus Williamson (@WW_Marcus) 2 janvier 2022

En tant que 17 enrôlé précoce. Urban Meyer m’a dit qu’il « gâcherait ma vie » s’il me surprenait en train de fumer – Marcus Williamson (@WW_Marcus) 2 janvier 2022

Ma première réunion d’équipe. (Histoire vraie 2017) Cette photo nous a été présentée via PowerPoint pour instituer notre règle de « pas de hotte » dans l’ensemble du bâtiment pic.twitter.com/bGdJVZaEVT – Marcus Williamson (@WW_Marcus) 2 janvier 2022

Après ladite réunion, l’étudiant de première année et moi-même allons signer les heures de paperasse, signant essentiellement nos droits en tant qu’Américains sur osu et les organes directeurs – Marcus Williamson (@WW_Marcus) 2 janvier 2022

Participez à votre conférence/discussion dans votre cours de 8h après un exercice sur tapis à 6h (arrivez à 5 si vous êtes en première année). …PROFESSEUR Mes mains saignent à cause de la traction de la corde mais vous voulez que je prenne mon crayon ?? – Marcus Williamson (@WW_Marcus) 2 janvier 2022

À la suite du fil de discussion de Williamson devenu viral, l’initié du football de l’Ohio State, Jeff Snook, a contacté l’ancien entraîneur-chef Urban Meyer au sujet de ce qui a été dit.

« Notre règle d’équipe n’était pas de chapeaux, de sweats à capuche ou de lunettes de soleil d’aucune sorte, mais uniquement lors des réunions d’équipe, juste pour que nous puissions voir leurs yeux et nous assurer qu’ils faisaient attention et ne dormaient pas », lui a dit Meyer.

« Nous n’avons pas montré et ne montrerions jamais une photo de Trayvon Martin. Mon Dieu, non. C’est absolument faux et vous pouvez vérifier auprès de n’importe quel autre joueur de mes équipes pendant ce temps-là pour confirmer ce que je dis. Les autres joueurs savent que ce qu’il dit est faux. Je ne ferais jamais ça. Il franchit la ligne ici. Il semble que les gens s’entassent maintenant. Mais cela ne s’est jamais produit.

Lundi, des éclaircissements supplémentaires sur la situation sont apparus.

Les joueurs à qui j’ai parlé ont dit que la personne en charge n’était vraiment pas éduquée sur cette situation et n’avait vraiment aucune idée de l’histoire derrière l’image. Donc Marcus ne ment pas à ce sujet. C’était quelque chose qui était traité en privé. Je reste sur ma position raciale d’OSU – Tyvis Powell (@1Tyvis) 3 janvier 2022

Mardi, la réponse de Meyer à l’affirmation de Williamson concernant la situation de Trayvon Martin a sensiblement changé.

« Je n’étais au courant qu’il y a une heure, avant d’avoir parlé à (Powell) », a déclaré Meyer à Rob Oller de The Columbus Dispatch. « Je n’étais pas là (à la réunion). Aucun des entraîneurs n’était présent. C’est un membre du personnel de soutien qui s’est trompé et s’est excusé.

Juste au moment où j’avais l’impression que l’année de Meyer ne pouvait pas être pire – c’est le cas. Vidéos virales embarrassantes. Allégations de messages texte inappropriés et d’une pire vidéo inédite. Les joueurs des Jaguars de Jacksonville le traitent ouvertement de faux. Et maintenant ça. Aïe.

Williamson a enregistré 27 plaqués l’année dernière avant de prendre sa retraite. En raison de la poussée que Denzel Burke a commencé à recevoir, son rôle a sensiblement changé et s’est réduit. Cela dit, ce n’est pas parce qu’il a le choix avec le programme que ses critiques ne sont pas fondées sur la vérité.

Les photos parlent d’elles-mêmes. https://t.co/k0zuHbsZML – Jeu 7 (@game7__) 4 janvier 2022

Il sera intéressant de voir où va cette situation à partir d’ici. Dans une saison de football universitaire déjà entachée par une journaliste de la SEC condamnée pour ses vêtements trop « dénudés » et l’intimidation délibérée du personnel de l’équipe, c’est tout à fait normal.

La réponse de l’État de l’Ohio aux affirmations de Williamson jusqu’à présent n’a pas été excellente. Le temps nous dira si cela changera dans les jours et semaines à venir.

