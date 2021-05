L’histoire émotionnelle de l’Armée des morts m’a attiré dans ⋆ .

Zack Snyder’s Armée des morts sort ce vendredi 14 mai en salles et arrivera sur Netflix le 21 mai. Avant sa sortie, le rédacteur en chef de ComingSoon.net, Tyler Treese, a eu la chance de s’entretenir avec Dave Bautista, qui joue dans le film le rôle de Scott Ward, un mercenaire tueur de zombies qui décide de réussir un braquage et tente de réparer la relation avec sa fille séparée jouée par Ella Purnell.

CONNEXES: Zack Snyder décompose la bande-annonce de l’armée des morts de Netflix

Découvrez notre interview de Dave Bautista avec le Armée des morts ci-dessous pour découvrir ce qui l’a attiré vers le projet, les rythmes de l’histoire étonnamment émotionnels qui étaient personnels à Bautista et les lutteurs professionnels qu’il affronterait lors d’un braquage de zombies.

Tyler Treese: Dans le film, votre personnage Scott est un homme avec beaucoup de fardeaux qui le retiennent et l’empêchent de renouer avec ses proches. Pouvez-vous parler de cet état d’esprit et de votre relation avec votre personnage?

Dave Bautista: C’est ce qui m’a attiré vers le film. C’est ce qui m’a vendu sur le film. Donc pour moi, quand je regarde le film, quand j’ai lu le scénario, tout le reste était juste une sorte de toile de fond, et ce n’était pas une réflexion après coup, mais ce n’était vraiment pas au premier plan de ce que je trouvais important dans ce film. J’avais l’impression que le battement de cœur de ce film était vraiment Scott, essayant de se racheter et de renouer avec sa fille, c’est pourquoi je voulais le jouer parce que je pensais qu’il y avait juste beaucoup d’opportunités d’ajouter de la profondeur à ce gars. Pour ajouter de l’émotion à ce gars. Faire de lui un héros d’action imprévisible, le rendre non générique. Pour faire de lui quelque chose de différent.

Parce que souvent, quand vous avez des films d’action, et que vous savez qui est le gars d’action, vous savez qui est le héros, vous savez ce qu’il va être et ce qu’il va faire. Il n’exprime pas beaucoup d’émotion, et vous n’acceptez pas vraiment ou ne vous investissez pas vraiment. Vous ne vous investissez pas dans ce qui est vraiment important pour lui parce qu’il ne l’exprime pas. Donc, ce que je voulais vraiment faire, c’est exprimer ce sentiment que ce qui compte le plus pour Scott, c’est sa fille, sa famille, c’est de retrouver une vie normale. Il veut juste une vie normale avec sa famille. Il veut continuer là où sa vie était avant que le monde ne soit bouleversé pour qu’il le soit. Ensuite, c’était le cœur du film pour moi. C’est toujours ma façon de voir les choses. J’ai l’impression que c’est un peu le battement de cœur du film, et c’est ainsi que je le vois. J’ai lu le scénario et j’en suis tombé amoureux. C’était l’occasion que j’ai vue d’exprimer ce côté de moi en tant qu’interprète.

Army of the Dead est un film tellement amusant, mais j’ai l’impression que les scènes émotionnelles entre vous et Ella [Purnell] vraiment faire le film. Les familles sont trop souvent séparées par une mauvaise communication. Grâce à votre performance, nous sommes capables de ne plus être père vous-même?

Oui. Je veux dire, rien dans cette histoire n’était vraiment loin de la vérité. Pour moi, il était facile de tirer parti de mes expériences, car à de nombreuses reprises dans ma vie, j’ai eu la possibilité de poursuivre une carrière. Pour moi, vous savez, un gamin qui ne venait de rien, c’était tout pour moi. Je voulais avoir la chance de mener une vie meilleure pour moi-même et pouvoir donner une vie meilleure à ma famille. Mais souvent, nous ne réalisons pas vraiment que lorsque nous poursuivons ces choses avec les meilleures intentions de faire les bonnes choses, nous perdons souvent de vue pourquoi nous faisons ces choses. Cela m’est arrivé. J’étais parti pour poursuivre une carrière, et j’étais loin de chez moi et je faisais ce que je pensais nécessaire pour subvenir aux besoins de ma famille et leur donner une vie meilleure et aussi tirer le meilleur parti de ma vie.

Mais à mon tour, j’ai négligé ma famille. J’ai sacrifié du temps avec eux. Il n’y a rien qui puisse ramener cela. Tout ce que vous pouvez faire après, si vous ne le reconnaissez pas pendant que cela se produit, est d’essayer de faire amende honorable [and] essayez en quelque sorte de vous racheter d’une manière ou d’une autre. Donc, vous savez, encore une fois, je peux m’identifier à cela et à tous les aspects. D’une part, il est très facile d’avoir de bonnes intentions mais de finir par sacrifier des choses qui sont tout simplement irremplaçables. Mais il n’est jamais trop tard pour essayer de faire amende honorable pour ceux-ci et de s’excuser pour ceux-ci et de réaliser que vous avez commis des erreurs et d’essayer de vous racheter.

C’est tellement important à dire. Je voulais terminer par une question amusante. Si vous faisiez un braquage de zombies, quels lutteurs professionnels aimeriez-vous apporter? Emmenez-vous Titus O’Neil avec vous?

Apportez Titus à coup sûr. Combien dois-je apporter?

Cinq.

Très bien. Alors cinq à peine, j’amène Titus. C’est mon gars numéro un. C’est mon bras droit. J’apporte MVP. C’est mon mec. C’est mon soldat comme ce mec est, tu sais, il vient certainement avec moi parce qu’il a tout ce dont tu as besoin. J’amène Rey Mysterio parce que je crois que Rey peut faire des choses que beaucoup d’êtres humains sont incapables de faire. J’amène Undertaker. Parce que Undertaker est juste un dur à cuire. Je sais que nous pouvons compter sur ce mec. Je vais aussi apporter Big Show parce que si nous devons sacrifier quelqu’un pour des zombies, car évidemment, vous savez, Big Show est le gars. Ils passeront comme des jours à manger ce type. Donc nous n’avons pas à nous soucier de [it]. Nous savons que nous avons des jours pour nous déplacer sans que les zombies ne nous poursuivent car ils vont être occupés à manger Big Show.

Étonnante. Merci beaucoup pour votre temps aujourd’hui.

Merci à Netflix pour la mise en place de notre interview Dave Bautista pour Armée des morts.