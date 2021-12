L’histoire ESG de l’Inde commence progressivement à se dérouler

Selon le Deloitte Center for Financial Services, les actifs ESG pourraient représenter la moitié de tous les actifs gérés aux États-Unis d’ici 2025

Par Prashant Joshi

L’ère de l’investisseur passif et insouciant, qui ne verrait rien au-delà des bénéfices et des dividendes, est désormais révolue. Les investisseurs new-age attendent des réponses de la part des sociétés où ils ont parqué leur argent.

Leur objectif est passé de « le profit seul compte » à « quelle est la source du profit ? ». Ils veulent savoir quel est l’impact des entreprises sur la société dans son ensemble. De plus, ils sont convaincus que les organisations conscientes du triple résultat – les personnes, la planète et les bénéfices – généreront des rendements ajustés du risque élevés à moyen et long terme.

Les entreprises, elles aussi, sont devenues de plus en plus conscientes de leur rôle au sein des communautés dans lesquelles elles opèrent. Ils respectent les exigences croissantes de transparence des parties prenantes. Les entreprises considèrent également la durabilité comme un concept de marketing dynamique qui offre des avantages à long terme, tels que des relations clients améliorées et une solide réputation, qui se traduisent tous par une croissance.

En bref, les investisseurs, les entreprises et même les prêteurs se sont installés dans l’espace sacré de l’environnement, du social et de la gouvernance (ESG).

Pour les non-initiés, le « E » de l’ESG considère comment une entreprise se comporte en tant que gardien de l’environnement. De manière générale, le « E » englobe les politiques d’empreinte carbone d’une organisation, la consommation d’eau, le recyclage des déchets et les pratiques d’économie d’énergie.

Le « S », passant au premier plan des programmes d’entreprise, couvre les problèmes ayant un impact sur les employés, les clients, les consommateurs, les fournisseurs et la communauté locale.

La pandémie a mis le G au centre de l’attention, les entreprises étant désormais soumises à un examen minutieux pour leur conduite d’entreprise. Le volet gouvernance concerne le conseil d’administration, l’efficacité du leadership, les pratiques d’audit et l’éthique des affaires.

Cet ESG est le fil conducteur qui relie toutes les catégories d’investisseurs – institutionnels aux investisseurs à valeur nette élevée (HNI) et aux particuliers – pourrait être évalué par un rapport de Deloitte. Selon le Deloitte Center for Financial Services, les actifs ESG pourraient représenter la moitié de tous les actifs gérés aux États-Unis d’ici 2025. Bloomberg a prévu que les actifs ESG mondiaux atteindraient 53 000 milliards de dollars d’ici 2025.

De plus en plus de recherches indiquent que les problèmes ESG peuvent présenter de graves risques pour les opérations et les bénéfices, ayant ainsi un impact négatif sur la valorisation d’une action. Les entreprises qui s’attaquent activement à ces risques devraient voir moins d’interruptions d’activité et produire des résultats financiers comparables ou plus fiables au fil du temps. Cela signifie un risque de baisse plus faible pour les actionnaires.

La perception générale est que nous sommes encore au stade naissant de l’évolution ESG. L’Inde a des options limitées pour investir à ce jour. Cependant, une multitude de fonds axés sur l’ESG ont récemment été lancés en Inde, et de nombreux autres sont en attente.

Plusieurs maisons de placement donnent accès aux thématiques ESG. La traction se renforce dans la catégorie Portfolio Management Service (PMS)/Alternative Investment Fund (AIF), avec Avendus, Philip Capital et d’autres sociétés de fonds de premier plan proposant des thèmes ESG.

Dans un pays émergent comme l’Inde, s’engager dans une thématique ESG permettra à davantage d’entreprises d’être conformes à l’ESG, ce qui conduira à une croissance durable pour les générations futures et contribuera à la création de richesse pour les entreprises et les parties prenantes. En fait, en Inde, l’indice Nifty ESG 100 a généré des rendements égaux ou supérieurs à ceux des indices Nifty plus larges, tout comme ses pairs mondiaux sur une base point à point et continue.

Les investisseurs qui préfèrent une volatilité et un tirage moindres peuvent envisager un investissement ESG. Il est important de noter que pendant les cycles de baisse depuis 2018 et les turbulences du marché liées à la pandémie de COVID-19, l’indice ESG (comprenant des sociétés ayant de solides antécédents ESG) a connu une baisse moins importante, ce qui se traduit par une volatilité plus faible.

Le tirage relativement moindre est plus prononcé sur les marchés mondiaux et, ces derniers temps, s’observe également en Inde. Cependant, pendant les cycles haussiers, le thème ESG domestique a relativement mieux fait.

Le récent document de consultation SEBI pour les fonds ESG régule les fonds monétaires pour qu’ils n’investissent que dans les sociétés couvertes par le reporting obligatoire sur la responsabilité des entreprises et le développement durable (BRSR).

L’initiative réglementaire est bienvenue car elle vise à établir des liens entre les résultats financiers d’une entreprise et la performance ESG. Le cadre proposé par SEBI est conforme aux normes internationales et servira de ressource unique pour le reporting de développement durable par les sociétés cotées.

Il s’applique aux 1000 premières sociétés cotées par capitalisation boursière pour la déclaration volontaire pour l’exercice 2021–22 et obligatoirement à partir de l’exercice 2022–23. Cela ne fait qu’améliorer les informations sur les normes ESG par les entreprises indiennes, ce qui est tellement encourageant à voir.

(L’auteur est co-fondateur et partenaire de Fintrust Advisors LLP. Les opinions exprimées sont personnelles.)

