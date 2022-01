L’histoire et l’impact du M1 Garand – Loadout – Loadout

Incontournable pour tout jeu vidéo de la Seconde Guerre mondiale, le M1 Garand fait partie intégrante de l’histoire militaire et de l’arsenal d’armes de la culture pop. C’était un outil qui a aidé les alliés à combattre pendant la Seconde Guerre mondiale, et a depuis été vu dans de nombreux jeux, de Call of Duty et Battlefield à Fallout: New Vegas. Mais qu’en est-il du reste de l’histoire de Garand, des mythes qui la sous-tendent et de son impact sur le jeu plus de 80 ans après son invention ?

Dans cet épisode de Loadout, Dave Jewitt visite les Royal Armouries pour parler au Keeper of Firearms & Artillery Jonathan Ferguson de l’histoire et de l’impact de l’une des armes les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale, le M1 Garand.

Vous pouvez consulter d’autres épisodes de Loadout ici. – https://www.youtube.com/watch?v=yzSrmGkpWKk&list=PLpg6WLs8kxGMzIemU1gyyLmg5VlKI2UvC

Vous pouvez consulter notre série Firearms Expert Reacts ici. – https://www.youtube.com/watch?v=5FVzcoRjoN4&list=PLpg6WLs8kxGMgYb13XjPgOKbm5O-CDq7R

Si vous souhaitez en savoir plus sur le travail de Jonathan, vous pouvez en savoir plus sur les Royal Armouries ici. -https://www.youtube.com/user/RoyalArmouries

Si vous souhaitez soutenir les manèges militaires royaux, vous pouvez faire un don caritatif au musée ici. -https://royalarmouries.org/support-us/donations/

Afficher les informations



Suivre

Chargement



Airs hebdomadaires

Dave Jewitt examine de plus près les armes et outils emblématiques qui ont partagé la vedette dans le cadre de nos jeux et films préférés.