L’histoire improbable derrière le classique de Frank Sinatra

Frank SinatraL’enregistrement de « My Way » par « My Way » a passé plus de temps dans le classement des singles britanniques que n’importe quelle autre chanson – une incroyable 124 semaines. C’est presque deux fois plus long que son rival le plus proche, que vous pourriez être surpris de savoir est « Amazing Grace » de Judy Collins. C’est un hymne intemporel qui, même dans un monde numérique où les chansons peuvent être diffusées en continu à l’infini sur simple pression d’un bouton, ne sera jamais dépassé, quelles que soient les tendances dominantes.

Sinatra a enregistré la chanson le 30 décembre 1968, chez Western Recorders, dans ce qui était un événement rare pour The Chairman : une session d’enregistrement l’après-midi. Vers 15 heures, 40 musiciens, dirigés par le pianiste de longue date de Sinatra, Bill Miller, ont commencé à travailler sur ce qui allait devenir un hymne pour Frank – et des générations entières à suivre. La chanson a cependant été composée à l’origine sous le nom de « Comme d’Habitude » (« Comme d’habitude »), écrite par Jacques Revaux et Gilles Thibault avec le chanteur français d’origine égyptienne Claude François. Le chanteur canadien Paul Anka a ajouté les mots anglais, le transformant en un classique que nous connaissons maintenant.

La contribution de Paul Anka à la chanson

Selon Anka, « j’avais une maison en France, là où j’ai entendu le disque de Claude François, et j’ai aimé la mélodie, mais pas tellement les paroles. Je connaissais l’éditeur français et ils m’ont donné la chanson, et j’ai pensé que je reconstruirais la sensation de la chanson. J’ai rencontré Frank là où il tournait Tony Rome, et il m’a dit qu’il prenait sa retraite. La chanson est devenue un composite de ma vie et de la sienne, mais surtout de la sienne. J’ai fait une démo avec un chanteur de session, je l’ai appelé ; J’ai dit que je pensais avoir quelque chose d’assez sensationnel. Don en a vu la valeur – Frank est resté calme, mais je savais qu’il aimait ça. Trois, quatre, cinq semaines plus tard, j’ai reçu un appel téléphonique et ils m’ont dit : « Écoutez ça », et ils m’ont passé le disque au téléphone. Ils étaient très excités ! Je n’avais jamais eu une chanson de cette substance. Il était pressé, mais ils ont jeté la première série d’exemplaires parce qu’ils n’aimaient pas le mélange.

La tentative d’Anka d’écrire des paroles en anglais pour « Comme d’Habitude » n’était pas la première. Quelques mois avant Anka, David Bowie a eu une fissure en l’appelant « Even A Fool Learns To Love », mais sa démo (contenant les paroles « Il fut un temps, le temps des rires/J’ai emmené mon cœur à chaque fête/Ils m’indiqueraient le chemin/Comment allez-vous aujourd’hui ? ») a été rejeté.

Un hymne

La version de Sinatra de « My Way » est entrée dans le palmarès Billboard la dernière semaine de mars 1969 au n ° 69; c’était la nouvelle entrée la plus élevée de la semaine. Six semaines plus tard, il a atteint son apogée de n ° 27, où il a calé – étonnamment, étant donné le statut ultérieur de la chanson en tant qu’hymne. ‘My Way’ s’est classé n ° 5 au Royaume-Uni, ce qui explique le fait que le LP du même nom a fait nettement mieux en Grande-Bretagne à l’été 1969.

En plus d’être désormais un classique du karaoké, « My Way » a été enregistré par une multitude d’artistes. Brook Benton l’a fait entrer dans les charts américains en 1970 et, sept ans plus tard, la chanson a atteint le numéro 22 dans un Elvis Presley version qui était le premier single posthume de The King. En Grande-Bretagne l’année suivante, pistolet sexuel Sid Vicious l’a emmené au n ° 7; près de vingt ans plus tard, Shane McGowan, le chanteur du groupe irlandais The Pogues, entre dans le Top 30.

Aucune de ces versions ne surpasse celle de Sinatra, mais elles soulignent comment « My Way » continue de parler aux gens de tous les horizons.

