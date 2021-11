L’histoire inspirante de l’ascension du chanteur-compositeur Jeff Johnson

Le travail acharné est toujours le secret du succès.

Ce qui suit provient de l’agence Ascend, qui s’est associée à Digital Music News pour vous apporter ce profil sur Jeff Johnson.

Ceux qui prétendent avoir réussi sans lui n’ont jamais goûté au succès ou profitent des fruits du travail de quelqu’un d’autre. Cela est vrai dans tous les cheminements de carrière, et l’industrie de la musique ne fait pas exception. Les médias sociaux ont changé la donne pour cette industrie au cours des dernières années, car nous voyons de nombreux talents nouveaux et prometteurs se mettre sous les feux de la rampe. Cela ne signifie évidemment pas qu’ils ont des carrières longues et durables. L’inconvénient de l’influence des médias sociaux est la concurrence. Seul un talent unique peut survivre dans cet espace extrêmement saturé. Ce sont ceux qui osent être différents et ne tombent pas dans le piège des tendances.

Le chanteur, auteur-compositeur et influenceur des médias sociaux Jeff Johnson est un exemple de quelqu’un qui a choisi de suivre son cœur au milieu de toute la compétition et qui a réussi. Étant marié et ayant trois enfants, il n’a pas été facile pour Jeff de passer d’un cadre de bureau à un artiste musical. Il avait la responsabilité de payer la maison, l’assurance automobile, de s’occuper de l’éducation de ses enfants et de répondre aux besoins fondamentaux de sa famille. Même alors, il a osé se donner une chance et a poursuivi sa passion.

Lorsqu’il a lancé sa chaîne YouTube il y a 6 ans, le scénario était complètement différent. La base d’utilisateurs n’était pas aussi vaste qu’aujourd’hui. Il n’y avait pas d’installations d’enregistrement avancées pour les artistes en herbe. Il avait l’habitude d’enregistrer les chansons pendant la journée et de passer des nuits entières à les éditer afin de pouvoir télécharger une vidéo tous les jours. La cohérence est quelque chose en quoi Jeff a toujours cru. Il voulait que ses fans soient accros à sa musique et détestait les faire attendre la prochaine sortie. Jeff a remarqué que sa base d’abonnés s’élevait à plus de 2 millions en un rien de temps. C’est alors qu’il décide de se lancer officiellement en tant qu’artiste musical professionnel sur les réseaux sociaux, en publiant ses propres compositions.

À ce jour, il a sorti trois chansons : « Forever », « On Our Side » et « Count On Me ». Sa chanson « Forever » a gagné plus de 5 millions de vues sur YouTube. Les deux autres morceaux, « On Our Side » et « Count On Me », ont attiré plus de 3 millions d’auditeurs à ce jour sur toutes les plateformes de médias sociaux. La musique de Jeff est unique, tout comme ses pensées. Il n’a jamais suivi la tendance ou voulu être le battage médiatique sur les réseaux sociaux. Au lieu de cela, il a suivi son cœur et a continué à faire ce qu’il aime. Ses paroles et son son ont trouvé un écho auprès de millions de passionnés de musique à travers le monde, faisant de lui une icône de la musique sur YouTube.

Actuellement, Jeff est occupé à travailler sur ses prochains morceaux « A New Life » et « Because You Choose To Love Me ». Il est ravi de les publier sur les réseaux sociaux et est optimiste quant à la réponse de ses fans. Comme toujours, il a mis son cœur et son âme dans la musique pour présenter quelque chose d’unique et d’excitant.

Jeff Johnson a toujours cru en son talent et son authenticité pour gravir les échelons du succès. Même dans les moments les plus difficiles, il a continué avec ses principes et a maintenu son originalité. À l’avenir, il veut divertir ses fans de la même manière et apporter une musique plus fraîche et apaisante à son public.