L’histoire ne changera pas de sitôt pour CLOV Stock

Quoi de neuf avec Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV) Stock? Pour être honnête, pas grand-chose. Depuis que j’ai écrit pour la dernière fois sur les actions CLOV le 16 septembre, la situation avec le favori des actions mèmes n’a pas changé. Le problème clé du fournisseur du plan Medicare Advantage, ses défis pour devenir rentable, reste le plus grand défi de CLOV.

Parallèlement à cela, la dynamique de l’action continue d’être celle des hausses de détail par rapport aux baisses des ventes. Malgré les dégradations continues du côté vendeur de Wall Street, de nombreux investisseurs individuels veulent toujours croire qu’un retour de l’action, en forte baisse par rapport à son short-squeeze de juin, est possible.

Le problème? De nombreux commerçants de détail restent optimistes. Mais c’est un bassin d’investisseurs qui se rétrécit, pas en expansion. Cela ressort clairement de la baisse des niveaux de conversation à ce sujet sur Reddit Sous-titre r/WallStreetBets. Cela indique de faibles chances qu’un troisième tour de folie stock meme l’envoie une fois de plus sur la lune.

Pire encore, cette action, qui se négocie à environ 7,40 $ par action, pourrait devenir beaucoup moins chère. Au moment d’écrire ces lignes, les investisseurs ignorent les dernières craintes de correction. Cependant, le risque d’un repli du marché n’est pas tout à fait exclu. Les changements de politiques monétaires pourraient encore faire chuter les actions, en particulier les jeux de croissance spéculatifs avec de nombreuses puces, comme l’action CLOV. Donc, l’éviter est probablement votre meilleur coup.

Le gros problème de rentabilité de CLOV Stock

Comme je l’ai expliqué dans mon article précédent sur Clover, le principal problème de l’entreprise est son chemin incertain vers la rentabilité. Avec un ratio de soins médicaux (MCR) supérieur à 100 %, elle paie plus de sinistres qu’elle n’encaisse de primes. Jusqu’à présent, il a été en mesure de justifier ces coûts élevés, en invoquant la « reprise » post-confinement comme la raison derrière cela. Cela a du sens, car de nombreux Américains ont retardé les rendez-vous médicaux au plus fort des blocages de Covid-19.

Cependant, dans les trimestres à venir, la reprise ne fonctionnera plus comme une justification (ou une excuse). Si le MCR de Clover reste supérieur à 100%, il deviendra plus évident que cette société ne peut vraiment pas gérer ses coûts, un problème que l’analyste de Citi Ralph Giacobbe a souligné comme une préoccupation, dans sa couverture de l’action CLOV. Bien sûr, vous pensez peut-être qu’avec les perspectives de la direction qui prévoient un chiffre d’affaires de 1,4 milliard à 1,5 milliard de dollars cette année, soit plus du double de son chiffre d’affaires pour 2020 (672,9 millions de dollars), l’augmentation apparente de l’entreprise signifie que les problèmes de rentabilité d’aujourd’hui sont exagérés.

Mais comme mon collègue d’InvestorPlace, Mark Hake, l’a récemment fait valoir, une croissance élevée des revenus en elle-même ne sauvera pas la situation pour l’action CLOV. S’il ne parvient pas à ramener son MCR à 80-85% (ce qui est nécessaire pour couvrir à la fois les coûts des sinistres, ainsi que les frais généraux), les pertes d’exploitation de Clover vont se creuser, et non se réduire.

Risque de baisse élevé pour le trèfle

Alors que les tentatives de short-squeeze ont continué à échouer (le plus récemment début septembre), le nombre de traders de mèmes optimistes sur les actions CLOV a diminué. Attendez-vous à ce que cela continue. L’incertitude du marché convaincra encore plus de détenteurs de CLOV « aux mains de diamant » de finalement jeter l’éponge et encaisser.

Qu’est ce que je veux dire? Le marché a plongé au cours des dernières semaines, mais il n’a pas encore capitulé. Cela pourrait bientôt changer, si la combinaison de la hausse des rendements obligataires, de la diminution de la Réserve fédérale et du ralentissement de la croissance économique devient trop importante pour que les investisseurs ne le considèrent pas comme « pas grave ».

Les actions à tous les niveaux pourraient connaître une vente prolongée. Les pièces spéculatives en particulier, comme celle-ci, pourraient être encore plus touchées. Les commerçants de détail (qui biaisent les jeunes) qui ont une longue CLOV se sont habitués à un marché haussier galopant. Comment réagiront-ils à un marché baissier ? Il y a de fortes chances que, si le marché passe complètement du « risque activé » au « risque désactivé », les traders débutants paniqueront pour vendre tout ce qu’ils détiennent encore parmi les noms de mèmes les plus risqués.

À son tour, l’action CLOV, en baisse de près de 73% par rapport à son plus haut historique, pourrait encore voir un autre pourcentage à deux chiffres baisser.

La musique s’est arrêtée pour CLOV Stock il y a des mois

Plus tôt cette année, Clover a peut-être été une action mème populaire, capable de progresser sur des facteurs extérieurs à ses fondamentaux. Aujourd’hui, l’état du stock de mèmes s’est largement évanoui, et ceux qui le considèrent toujours comme un jeu « vers la lune » pourraient bientôt sortir.

Étant donné que la résolution de son problème de rentabilité reste un travail en cours et qu’un ralentissement du marché le fera probablement chuter une fois de plus, éviter les actions CLOV est toujours votre meilleur choix.

