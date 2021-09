L’histoire orale complète de The Amazing Race

Larry D. Horricks / CBS via .

Bien que le temps de socialisation manquait, les conversations avec les concurrents hors caméra étaient interdites (“Ils font toujours un spectacle”, note Big Easy. “Il serait donc difficile d’expliquer pourquoi cette équipe n’aime pas cette équipe” ), les concurrents ont encore trouvé des moments pour créer des liens.

Temps de vol: Je dirais que nous nous sommes fait beaucoup plus d’amis tout au long de la course que d’ennemis. Zev [Glassenberg] et Justin [Kanew] étaient de très bons amis à nous. Mallory [Ervin] et son papa [Gary Ervin] de la deuxième saison que nous avons fait. Kisha [Hoffman] et Jen [Hoffman], je veux dire tout le monde. Même Brian [Kleinschmidt] et Ericka [Dunlap], nous sommes toujours amis avec Brian à ce jour. (Kleinschmidt et Dunlap ont divorcé en 2011.)

Kilmer-Purcell : Tout le monde est vraiment sympa. Les jumeaux [sisters Natalie and Nadiya Anderson] sont parmi les jeunes femmes les plus compétitives et les plus fortes que nous ayons jamais rencontrées à ce jour. Et, vous savez, ils l’ont prouvé, passant à Survivor. Ils sont venus à notre mariage !

Victor Jih : C’est comme si nous avions noué cette amitié au milieu d’une situation traumatisante qu’à chaque fois que je les vois, c’est presque comme si je n’avais jamais été séparé d’eux. J’ai été à deux de leurs mariages, [The White Lotus creator] Mike blanc m’a mis dans son émission HBO, Enlightened. Je n’ai pas parlé à certains d’entre eux depuis des mois, voire des années, mais quand vous le faites, il y a un lien tellement commun.

Tammy Jih : J’ai réalisé que je travaillais actuellement avec un autre vainqueur de l’Amazing Race et un vainqueur Survivor et que nous sommes tous américains d’origine asiatique. Avant la pandémie, nous avions prévu de parler au groupe d’affinité américano-asiatique de notre entreprise de notre expérience. Car, historiquement, les Asiatiques n’ont pas été beaucoup représentés à la télévision ou même à la télé-réalité.

DeJong : Nous avons également vu Bertram et Elise sur le parcours. C’était amusant d’avoir l’équipe créative avec nous pour nous filmer, se moquant qu’aucun d’entre nous ne puisse voir ces bateaux de chasse. C’est donc comme si vous faisiez partie d’une famille dès le départ.