Pour une saison magique, tristement célèbre et atroce en 1899, un charpentier de 30 ans de Washington DC, sans compétence particulière pour le jeu de baseball, s’est rendu à Cleveland pour jouer dans les majors. Personne ne le savait à l’époque, mais ce qui allait suivre était si monumentalement futile que son existence est reléguée aux rangs des statistiques et du folklore. C’est l’histoire de Harry Colliflower, le pire joueur de la pire équipe de baseball de l’histoire.

La chose la plus remarquable à propos de l’ascension de Colliflower vers le major est qu’il n’y a pas d’histoire romantique pour surmonter l’adversité. Pas de début annoncé du prochain “grand”. En fait, il n’y a littéralement aucune justification pour que quiconque voudrait signer Harry Colliflower, ou pourquoi il a rejoint les 1899 Cleveland Spiders.

Une carrière intermittente de cinq ans dans les mineurs sans conséquence, il ne fait aucun doute que Colliflower aimait le baseball, mais il ne l’aimait pas en retour. Il n’était pas un frappeur particulièrement doué, ou un joueur défensif, ou quoi que ce soit vraiment. Le colliflower s’est battu pour avoir une moyenne au bâton dans les ligues mineures à peine supérieure à 0,200, il était un mauvais joueur de champ, et dans les rares occasions où quelqu’un a décidé de le mettre sur le monticule, il les a récompensés en accordant plus de coups sûrs que de manches lancées.

La seule chose qui a poussé Colliflower à atterrir sur les Araignées était les circonstances. En commençant la saison à 8-30 et en licenciant récemment leur joueur-manager Lave Cross, l’équipe cherchait à faire bouger les choses. Ayant un besoin urgent d’aide lors d’un voyage à Washington pour affronter les Sénateurs, le nouveau gérant Joe Quinn a entendu des rumeurs concernant un lanceur semi-pro décent en ville. À vue invisible, il trouva et signa Harry Colliflower, le mettant immédiatement sur le monticule. Le chou-fleur était, contre toute attente, décent lors de sa première sortie dans les majeures. Le Washington Post est tombé amoureux du joueur local, le présentant comme une future star après la victoire 5-3 des Spiders en ville.

« Le chou-fleur possède toutes les qualités requises dans un twirler des ligues majeures. Il a un bon contrôle du ballon, une bonne vitesse et la quantité de nerf requise. »

Cela ne durerait pas.

Il existe une réponse généralement acceptée lorsqu’il s’agit de « Qui est le pire joueur de baseball de tous les temps ? » John Gochnaur, un arrêt-court qui a joué de 1901 à 1903, était si mauvais au marbre qu’il a terminé sa carrière avec une moyenne au combat de 0,187, et si horrible sur le terrain qu’il a terminé avec 146 erreurs en 264 matchs. Il ne fait aucun doute que Gochnaur était affreux, mais il était le pire joueur d’une série d’équipes décentes. Harry Colliflower était le pire joueur de la pire équipe de l’histoire.

Après une performance prometteuse sur le monticule à Washington, Colliflower a continué à démarrer pour les Spiders. Il n’a jamais, jamais réussi à être aussi bon que sa première sortie – mais les Araignées ont été dupées par la mystique qu’il pourrait en fait être bon. Quinn a continué à mettre Colliflower dans des jeux, et il a échoué encore et encore.

Les 1899 Spiders sont surtout connus pour être la pire équipe de l’histoire du baseball, terminant la saison avec un différentiel de points de -723. Harry Colliflower a été un contributeur majeur à cette infamie. Il est allé 1-11, avec une MPM de 8,17. Chaque fois que Colliflower a lancé, c’était pire que la précédente.

Lorsque la poussière est tombée sur la saison, Colliflower avait lancé 98 manches, accordant 152 coups sûrs et 122 points. Il n’a retiré que huit frappeurs sur des prises au cours de la saison, en marchant 41 et en frappant 11 avec des lancers. Si vous êtes allé dans l’assiette contre Harry Colliflower, c’était le booster de confiance ultime. Vous étiez trois fois plus susceptible d’être marché par lui que rayé, et cela suppose que vous n’avez pas simplement reçu un coup – ce qui se produisait constamment.

Malgré tout cela, Colliflower avait une pom-pom girl majeure à la maison : le Washington Post, qui a d’abord écrit sur son incroyable potentiel. Après avoir suivi avec avidité la «star» de sa ville natale, Colliflower a continué à être écrit dans le journal, bien que toute mention de son tangage atroce ait été effacée du dossier. Le Post n’a jamais, jamais écrit sur ses horribles sorties sur le monticule – se concentrant plutôt sur son bâton, ce qui, pour être juste, n’était pas mauvais. Colliflower était un bien meilleur frappeur qu’il n’était un lanceur, avec une moyenne de 0,303 et 23 coups sûrs en autant de matchs. Si vous viviez à Washington à l’époque et ne connaissiez Harry Colliflower que par le journal, il est fort probable que vous pensiez qu’il était une star.

Au lieu de cela, il était un frappeur décent et le pire lanceur de l’histoire, un Shohei Ohtani du 19ème siècle merdique.

Il n’y avait pas d’histoire à long terme pour Harry Colliflower. La recrue de 30 ans a été supprimée après la saison 1899, devenant arbitre dans les ligues majeures et dépisteur dans les grandes ligues. Il est devenu étonnamment l’un des hommes les plus importants de Washington DC. Colliflower a passé le reste de sa vie professionnelle en tant que commis pour la compagnie de charbon et de pétrole de son neveu, mais était connu pour son approche utilitaire de la vie. Prêt à faire tout ce dont sa ville avait besoin, Colliflower a aidé le gouvernement fédéral, a aidé à l’Université de Georgetown et a même été inscrit au Temple de la renommée de l’athlétisme de Georgetown.

Le pire joueur de la pire équipe de l’histoire du baseball a eu une vie bien remplie, riche et aimée. L’héritage de Colliflower n’est pas vraiment celui d’un mauvais joueur, c’est celui d’un homme tellement aimé de son entourage que tout le monde voulait prétendre qu’il n’était pas horrible au jeu. C’est un niveau d’appréciation que nous ne reverrons plus jamais dans le sport – et c’est pourquoi Harry Colliflower pourrait être le pire joueur de baseball de l’histoire, mais aussi l’un des personnages oubliés les plus fascinants du sport.