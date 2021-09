L’histoire oubliée de l’intégration de la NFL, avec Keyshawn Johnson et Bob Glauber

.

Keyshawn Johnson et Bob Glauber se joignent à Bakari pour parler de leur nouveau livre, “The Forgotten First”, qui met en lumière la carrière des premiers joueurs noirs de la NFL

Bakari est rejoint par Keyshawn Johnson et Bob Glauber pour parler de leur nouveau livre, The Forgotten First, sur les premiers joueurs noirs de la NFL. Ils expliquent pourquoi l’intégration raciale de la NFL n’est pas bien connue (1:49) et ce qu’ils ont appris en écrivant le livre (13:15) avant d’entrer dans la saison actuelle de la NFL (16:11).

Hôte : Bakari Sellers

Invités : Keyshawn Johnson et Bob Glauber

Producteur exécutif : Jarrod Loadholt

Producteur : Kaya McMullen

