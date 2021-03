L’histoire raciste de l’obstruction systématique, expliquée

La question de savoir quoi faire à propos de l’obstruction systématique – la règle autrefois obscure du Sénat qui crée de facto un seuil de 60 voix pour les principales lois – est sans doute le sujet le plus important à Washington, DC, en ce moment. C’est la principale chose qui empêche les démocrates du Sénat d’approuver le vaste programme politique du président Joe Biden sur les lignes de parti; en tant que tel, il est devenu un sujet de différends partisans (et intrapartis) féroces.

Plus récemment, ce débat s’est concentré sur le racisme dans l’histoire de l’obstruction systématique.

D’éminents démocrates, dont l’ancien président Barack Obama et la sénatrice Elizabeth Warren (D-MA), ont fait valoir que l’obstruction systématique était un outil utilisé par les racistes pour protéger la suprématie blanche. Dans un discours prononcé mardi, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a entièrement nié cela – accusant les démocrates de mentir sur l’histoire à des fins politiques.

« Ces points de discussion sont un effort pour utiliser la terrible histoire du racisme pour justifier une prise de pouvoir partisane dans le présent », a déclaré McConnell.

Une partie de cet argument est purement un cheval de bataille partisan, un substitut pour un débat sur ce qu’il faut faire à propos de l’obstruction systématique aujourd’hui. Mais il y a un différend historique réel ici – et un examen attentif du bilan réel suggère que les démocrates sont beaucoup plus proches de corriger sur celui-ci.

Bien que les origines de l’obstruction systématique au début de la république américaine aient peu à voir avec la race, la pratique a considérablement changé au fil du temps. Et la version moderne, créée en 1917, a vraiment une histoire raciste.

«Vous commencez à voir des projets de loi sur les droits civiques adoptés à la Chambre dans les années 1920, et cela a toujours été utilisé pour les bloquer», déclare Adam Jentleson, ancien assistant du sénateur Harry Reid (D-NV) et auteur de Kill Switch (a historique de l’obstruction systématique et du dysfonctionnement du Sénat). «S’il y avait une ambiguïté dans l’ère d’avant-guerre, cela a certainement fait disparaître cela pendant l’ère Jim Crow – où il était largement tenu pour acquis que l’obstruction systématique était directement liée à [blocking] droits civiques. »

Cette histoire compte vraiment. L’une des justifications les plus fondamentales de l’obstruction systématique offerte par McConnell et les penseurs conservateurs est que cette pratique protège les droits des minorités, empêchant la majorité sénatoriale de se tromper sur ses opposants politiques.

L’histoire Jim Crow de l’obstruction systématique montre que cette défense repose sur une notion philosophiquement appauvrie de ce que signifie «droits des minorités». Il comprend mal quel genre de minorités doivent être protégées dans une démocratie, et contre qui.

L’histoire réelle de l’obstruction systématique et de la race

Le Sénat et la Chambre sont différents à bien des égards par nature. Mais l’obstruction systématique n’en fait pas partie: en fait, ses origines les plus anciennes sont presque accidentelles.

En 1805, le vice-président Aaron Burr a présenté une série de propositions visant à rationaliser les règles du Congrès. Une suggestion était que les deux chambres suppriment une motion appelée «question précédente», qui permettait à une majorité simple de mettre fin au débat sur un sujet et de forcer un vote. Le Sénat a suivi l’avis de Burr; la Chambre ne l’a pas fait.

À l’époque, ni Burr ni personne d’autre ne pensaient que l’abandon de la règle de la question précédente créerait un seuil de 60 voix pour l’adoption d’une législation par le Sénat (ce que les rédacteurs de la Constitution ont explicitement rejeté). En fait, la suppression de la règle de la question précédente était plus ou moins redondante.

«C’était une simple question de ménage», écrit Molly Reynolds, chercheur principal à la Brookings Institution. «Le Sénat utilisait rarement la motion et disposait d’autres motions qui faisaient la même chose.»

Cette pensée s’est avérée fausse. En l’absence de la règle des questions précédentes, il est devenu possible pour un sénateur de parler indéfiniment et de retarder les travaux du Sénat aussi longtemps qu’il le voulait. Un seul sénateur déterminé pourrait bloquer n’importe quel projet de loi aussi longtemps qu’il pourrait parler.

À ce stade de l’histoire, il n’est pas évident que l’obstruction systématique soit particulièrement raciste selon les normes de l’époque. Il ne fait aucun doute que des sénateurs pro-esclavagistes comme John C. Calhoun de Caroline du Sud ont utilisé l’obstruction systématique pour protéger les intérêts du Sud; certains experts, comme Jentleson, soutiennent que Calhoun devrait en fait être crédité de son invention. Mais c’est encore un sujet de débat parmi les historiens.

Ce qui n’est pas particulièrement controversé parmi les universitaires, c’est que l’obstruction systématique moderne est inextricablement liée à Jim Crow.

«C’est un outil très largement utilisé par les racistes», déclare Kevin Kruse, historien de la race et de la politique américaine à l’Université de Princeton.

Le sénateur Richard Russell (à gauche) rencontre des sénateurs du sud lors d’une bataille d’obstruction. Paul Schutzer / The LIFE Picture Collection / .

En 1917, le Sénat a finalement décidé de réformer l’obstruction systématique, en ajoutant une disposition qui permettrait aux deux tiers des sénateurs de voter sur une motion de «cloture» qui mettrait fin au débat – interrompant un sénateur individuel qui n’arrête pas de parler.

Cette disposition, appelée règle 22, a été conçue pour rendre l’obstruction systématique plus difficile. Mais cela avait en fait l’effet contraire: il était maintenant possible pour une minorité de sénateurs de bloquer des projets de loi en votant contre les motions de cloture. C’est ainsi que fonctionne l’obstruction systématique aujourd’hui (bien qu’avec un seuil de cloture des trois cinquièmes plutôt que les deux tiers d’origine, grâce à une réforme de 1975).

Les défenseurs de Jim Crow ont été les pionniers de ce nouveau flibustier, le déployant avec succès encore et encore pour bloquer les projets de loi sur les droits civils. Richard Russell, un pratiquant de premier plan de l’obstruction systématique et un ségrégationniste convaincu, a déclaré en 1949 que «personne ne mentionne aucune autre législation à ce sujet».

Deux politologues, Sarah Binder et Steven Smith, ont identifié chaque projet de loi entre 1917 et 1994 qui, selon eux, est mort uniquement à cause de l’obstruction systématique. Parmi ceux-ci, la moitié étaient des projets de loi sur les droits civils, y compris des projets de loi anti-lynchage proposés en 1922 et 1935.

Ils ont également constaté que le point de vue des sénateurs sur les réformes d’obstruction systématique était étroitement lié à leur point de vue sur les droits civils: les sénateurs pro-réformes avaient tendance à soutenir les projets de loi sur les droits civiques, tandis que les législateurs anti-réforme s’y opposaient.

«Dans les trois quarts des efforts de réforme, les positions des sénateurs sur les droits civils ont façonné leurs votes sur la réforme – même après avoir pris en compte d’autres forces qui pourraient influencer leurs votes», écrit Binder dans le Washington Post. «Ce n’est qu’après que les sénateurs ont vaincu l’obstruction des droits civils dans les années 1960 que les attitudes à l’égard de la réforme des règles sont devenues moins liées aux attitudes à l’égard des droits civils.

Ainsi, alors que «l’obstruction systématique» de la première république n’a peut-être pas eu des origines racistes, l’obstruction moderne – celle qui permet à Mitch McConnell d’imposer une exigence de 60 voix sur tout ce que Biden et les démocrates proposent – le fait clairement.

Pourquoi le débat sur l’obstruction systématique est important

Il est juste de se demander pourquoi tout cela est important. Le simple fait que le flibustier tel que nous le connaissons soit une «relique de Jim Crow», comme Obama l’a dit un jour, ne dit pas nécessairement s’il est souhaitable de rester dans les parages aujourd’hui.

Pour comprendre pourquoi l’histoire de l’obstruction systématique est importante, examinons de plus près les arguments en faveur du maintien du seuil de 60 voix. Parmi ceux-ci, le plus important est de loin le fait que l’obstruction systématique est nécessaire pour protéger les droits des minorités. Dan McLaughlin de National Review a clairement souligné ce point dans un essai récent:

Ce que soutiennent les ennemis de l’obstruction systématique, c’est que le système politique américain devrait contenir moins de protections pour les minorités contre les majorités populaires. Si vous conceviez un système politique à partir de rien en sachant qu’il contiendrait des groupes minoritaires impopulaires qui nécessitent une protection contre l’oppression, ne voudriez-vous pas plus de protections contre le pouvoir majoritaire pur?

L’histoire raciale de l’obstruction systématique montre la faille dans la logique de McLaughlin. S’il est vrai que l’obstruction systématique protège le pouvoir de la minorité au Sénat, ces sénateurs ne représentent peut-être pas en fait «des groupes minoritaires impopulaires qui ont besoin d’être protégés contre l’oppression».

Lorsque les théoriciens politiques parlent de protection des droits des minorités, l’objectif général de ces garanties juridiques est de se protéger contre les violations des droits de l’homme et de garantir l’égalité d’accès au système politique. Par conséquent, les protections de la liberté d’expression comme le premier amendement et la garantie de protection égale dans le 14e amendement – toutes deux sont conçues pour créer des protections juridiques qui revendiquent directement les droits des minorités démographiques au pouvoir politique limité.

L’obstruction systématique est qualitativement différente. Il n’interdit pas au gouvernement de s’engager dans une sorte de persécution contre des groupes impopulaires ni même de donner à ces groupes un pouvoir politique démesuré. Il n’y a jamais eu de cas où de véritables minorités comme les Afro-Américains ou les Juifs contrôlent 41 sièges au Sénat, pour des raisons démographiques évidentes.

Au lieu de cela, l’obstruction systématique permet aux personnes qui ont déjà le pouvoir d’empêcher des changements dans le système politique. Sur les questions de droits civils, cet effet tend presque toujours à profiter aux personnes qui veulent préserver le statu quo racial. Il y a une raison pour laquelle les libéraux de la fin du XXe siècle et des groupes comme le NAACP ont appelé à plusieurs reprises à une réforme de l’obstruction systématique ou à l’abolition: ils savaient que cela ferait toujours obstacle aux réformes fondamentales du système.

«Ce n’est pas un hasard si l’outil qui bloque les droits civils continue d’être l’outil qui bloque le changement progressif aujourd’hui», dit Jentleson. «Même après l’ère des droits civiques, alors que l’obstruction systématique a commencé à être utilisée par les deux parties, elle a toujours favorisé le parti au pouvoir d’entreprise établi et le statu quo enraciné.

À l’heure actuelle, les républicains au niveau de l’État poursuivent une série de projets de loi susceptibles de priver de manière disproportionnée les électeurs non blancs, un effort que le président du Brennan Center, Michael Waldman, appelle «la tentative de réduction des droits de vote la plus importante depuis l’ère Jim Crow». Les républicains du Sénat protègent cette offensive, bloquant les lois fédérales comme HR-1 et la loi sur les droits de vote de John Lewis qui pourraient justifier des élections justes au niveau de l’État.

On pourrait imaginer que les 50 démocrates votent pour une version de ces projets de loi. Tant que l’obstruction systématique reste intacte, les républicains au niveau des États sont libres de violer les droits des minorités réellement vulnérables à leur guise.

C’est le flibustier moderne qui fonctionne comme il l’a toujours fait.

«C’est le choix préféré des conservateurs du sud, quelle que soit l’époque et quel que soit le parti, qui essaient de ralentir les droits civils et de refuser une protection égale aux Afro-Américains», dit Kruse.