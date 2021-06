L’histoire rapide et furieuse de Han Lue et comment il a été ramené pour F9

Mia Toretto (Jordana Brewster) et Letty Ortiz (Michelle Rodriguez) se rendent à Tokyo où elles trouvent l’appartement de Han et rencontrent Elle, une mystérieuse fille qui les aide à combattre un groupe d’agents voyous. Quand il semble que les agents aient le dessus et soient sur le point de se débarrasser du groupe, un mystérieux tireur d’élite tire plusieurs coups de feu avant de se révéler être Han.

Une fois réuni avec le reste de l’équipage du Toretto, Han révèle que M. Personne ne l’a recruté sur la base des deux hommes ayant un lien avec Gisele et l’a chargé de simuler sa mort (en profitant du chemin de destruction de Deckard Shaw) et de l’aider à sécuriser le tout. puissant Project Ares (juste le dernier d’une longue lignée de technologies folles Fast and Furious). Han a fini par sauver Elle (Anna Sawai) (la clé de l’appareil) et la protéger de sa vie même après qu’elle soit devenue le nouveau membre de l’équipage Toretto.