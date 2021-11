L’histoire sauvage de la romance tragique de Sid Vicious et Nancy Spungen

« Il n’y avait que, genre, 200 personnes », journaliste et critique Jambes McNeil a déclaré au magazine New York en 2008. « Alors vous avez rencontré tout le monde assez rapidement. Ce n’était pas une scène à laquelle quiconque voulait faire partie. »

« Nancy avait une de ces passions pour le rock and roll que très peu de gens ont », a-t-il poursuivi. « Elle savait tout sur chaque album. Les groupies à cette époque étaient différents. Ils faisaient partie de la scène. Tout le monde était traité de la même manière. Les roadies étaient traités de la même manière que les rock stars. Les groupies étaient traités de la même manière que les rock stars C’était complètement démocratique. »

Mais après deux ans de vie dure à New York, elle s’envole pour Londres, où elle rencontre Sid et est collée à ses côtés au moment où les Sex Pistols entreprennent leur première et unique tournée aux États-Unis en janvier 1978. Dont Nancy a été interdite de , la majorité des rockeurs de « God Save the Queen » l’ayant immédiatement pris en aversion.

Dans son livre de 1994, John Lydon l’appelait « cette bête » et une « vache gâtée ». Mais il n’était pas « vindicatif », ai-je assuré. Au contraire, « Elle était un être humain très autodestructeur qui était déterminé à emmener autant de personnes que possible avec elle. Nancy Spungen était le Titanic complet à la recherche de l’iceberg, et elle voulait une pleine charge. »

Artiste et écrivain Leee Childers, tour manager pour un groupe punk new-yorkais Les briseurs de coeur, a déclaré à Legs McNeill pour son livre Please Kill Me: The Uncensored Oral History of Punk que Nancy « avait une très, très, très, très, très mauvaise influence sur les gens qui étaient déjà en désordre. Elle était une fauteuse de troubles et une agitatrice. -supérieur. «