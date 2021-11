L’histoire se répète alors que Meta est accusé d’avoir volé la technologie pour de nouveaux gants VR

Peu de temps après que Meta a annoncé son dernier prototype de gants haptiques VR, la société a été critiquée par un autre fabricant de gants haptiques VR, HaptX, qui a accusé la société d’utiliser une technologie brevetée sans l’autorisation appropriée.

La société a publié sa réponse officielle à l’annonce de Meta via Twitter et a demandé à Meta de contacter les gens de HaptX pour résoudre le différend. Nous avons contacté Meta pour une réponse officielle et mettrons à jour cet article lorsque nous le recevrons.

HaptX souligne spécifiquement les similitudes avec ses propres gants à retour haptique microfluidique, appelant spécifiquement « le stratifié à retour tactile microfluidique à base de silicone et l’architecture de contrôle pneumatique » des gants de Meta comme visuellement identiques à ses propres prototypes.

La société souligne qu’elle a hébergé « de nombreux ingénieurs, chercheurs et dirigeants » de Meta pour voir les propres prototypes de HaptX au fil des ans et laisse peu à l’imagination quant à la façon dont un prototype Meta pourrait être si similaire aux propres technologies de l’entreprise. Nous avons vu des allégations identiques contre Meta dans le passé, où la société a été accusée d’avoir bloqué le concept de suivi de la condition physique qui est finalement devenu Oculus Move.

Un gant haptique VR tel que celui présenté par Meta est conçu pour offrir une sensation du monde réel au monde virtuel. En bref, le gant comporte de petites plaques tout autour qui peuvent créer une sensation de pression lorsque vous touchez des objets virtuels, les rendant ainsi réels. C’est une étape importante pour créer un métavers dans lequel les gens peuvent rester à l’aise pendant de longues périodes.

Ce prototype de gant n’est pas susceptible d’être commercialisé sur un système comme le Meta Quest 2 de si tôt. Il est possible que nous assistions à des débuts similaires dans un proche avenir, mais le futur CTO de Meta, Andrew Bosworth, a déclaré qu’une grande partie de ce type de recherche est conçue pour développer des produits qui ne feront leurs débuts que dans 10 à 15 ans. Pour l’instant, consultez la bande-annonce de Meta pour ses gants ci-dessous.