L’histoire se répète-t-elle à la Nouvelle-Orléans ?

Le commerce d’Anthony Davis a marqué le plus grand point d’inflexion de la courte histoire du basket-ball de la NBA à la Nouvelle-Orléans, non seulement parce qu’il a éliminé le visage de la franchise pendant sept années consécutives, mais parce qu’il a rendu le type de flexibilité transactionnelle qui manquait désespérément à l’équipe. pour soutenir correctement Davis. L’ère AD a commencé sérieusement à l’été 2013, lorsque le directeur général de l’époque, Dell Demps, a lancé deux choix de loterie pour décrocher un colistier approprié à Jrue Holiday, un jeune vétéran fraîchement sorti d’une apparition All-Star. À partir de ce moment-là, les Pélicans construisaient leur liste contre la montre, sacrifiant souvent l’avenir pour le moment – ​​un choix de première ronde pour un Omer Asik ici, un copain pour un Boogie là-bas. En échangeant Davis, le nouveau patron du front-office, David Griffin, a non seulement acquis plusieurs jeunes vétérans talentueux, mais a également ajouté suffisamment de choix de repêchage des Lakers à Scrooge McDuck. En échangeant Holiday 17 mois plus tard, il a doublé, envoyant le nombre de futures premières des Pélicans aux adolescents. La Nouvelle-Orléans n’avait plus de superstar à son apogée, ni même le genre de défenseur qui pouvait à lui seul faire exploser une zone arrière en séries éliminatoires, mais elle avait enfin des options.

Le problème est que, quelle que soit l’approche, l’horloge ne s’arrête jamais vraiment à la Nouvelle-Orléans, que ce soit en raison de la réticence de la propriété à emprunter la voie lente et stable ou du cadeau / malédiction de remplacer un joueur générationnel par un autre. Bien que la franchise ait finalement tourné la page du règne improbablement long de Demps, Griffin a rapidement équilibré ses grands projets de construction d’une culture en déclarant que « nous essayons de gagner des matchs de basket ! » Au cours de la première année, les Pélicans ont importé des joueurs gagnants comme Derrick Favors et JJ Redick pour remplacer Zion Williamson et leur jeune noyau, pour tomber à plat dans la bulle NBA. Au cours de la deuxième année, la mission était la défense et la ténacité, et Stan Van Gundy, Eric Bledsoe et Steven Adams ont été amenés à bord pour s’assurer, comme Van Gundy l’a jadis beuglé, que personne ne les « punks ». Mais les Van Gundy Pelicans étaient aussi imposants que Von Dutch-ère Ashton Kutcher, terminant avec une défense pire que la saison précédente et 10 matchs sous .500.

Au crédit de Griffin, il n’a pas laissé ses erreurs s’envenimer. Il a licencié Van Gundy après seulement huit mois de travail, convaincant les propriétaires de manger des millions dans le processus, ce qui semblait insondable sous le régime précédent. Et lundi, il a pris une gomme à effacer sur son plan de bully-ball, acceptant de distribuer Bledsoe et Adams à Memphis pour Jonas Valanciunas. Le coût de faire des affaires pour les pélicans est en train de reculer. 10 à non. 17, et du no. 40 à non. 51, lors du repêchage de jeudi, et envoyant aux Grizzlies une première protection parmi les 10 premiers des Lakers en 2022.

Une vision optimiste de la décision des Pélicans serait que c’est à cela que servent tous ces choix de repêchage. Bien que la montagne d’actifs de Griffin suscite des fantasmes sauvages d’un paquet commercial pour la prochaine superstar mécontente, ou une banque de sang de choix de loterie non gagnés, comme les Nets l’étaient autrefois pour les Celtics, il sera plus probablement utilisé pour graisser les moyens de production – beaucoup comme les Hawks l’ont fait autrefois pour échanger contre le joueur spécifique qu’ils convoitaient. L’évolution de Zion du poste bas Thwomp au meneur de jeu jumbo nécessite une correction de trajectoire mineure dans le casting de soutien, et le capital de tirage supplémentaire offre aux pélicans plus de moyens de se développer rapidement. À travers cet objectif, la Nouvelle-Orléans s’est améliorée au centre et a rapporté 20 millions de dollars d’espace de plafond cet été pour rien de plus qu’une première fin l’année prochaine et sept places dans le projet de commande de cette année, et un échange de deuxième tour.

Mais même si le pull de Valanciunas ouvre la voie à Zion d’une manière qu’Adams n’aurait jamais fait, et même si le pouvoir d’achat supplémentaire est déjà prévu pour une mise à niveau de l’arrière-cour sans aucune collusion, il est difficile d’ignorer l’arrière-goût amer de ce que est, au sens large, un trop-payé pour nettoyer un gâchis fait par ce même front office. Vous n’avez pas le mérite d’avoir ouvert moins d’espace de plafond que si vous aviez simplement choisi de ne pas reprendre Bledsoe dans le commerce des Fêtes ou de prolonger Adams, fraîchement sorti d’une saison pleine de blessures, de deux ans supplémentaires. Et bien que court-circuiter l’avenir post-LeBron des Lakers reste un pari décent à long terme, d’autant plus que l’implosion de la super-équipe précédente de la franchise a finalement produit trois non. 2 choix, en utilisant l’un de leurs choix comme Scrub Daddy pour votre erreur de jugement commence également à balayer la nouvelle couche d’espoir.

Beaucoup de choses ont changé à la Nouvelle-Orléans, mais les grandes lignes du début du mandat de Zion rappellent étrangement celui de Davis. Sacrifier les actifs futurs pour des mises à niveau marginales dans l’immédiat. Agents libres restreints en espérant que l’équipe ne correspond pas. Une défense qui ne peut pas être réparée. Un malaise persistant. Bien avant que les membres de la famille de Williamson n’expriment leur mécontentement aux médias, le père de Davis parcourait les entrailles du Smoothie King Center exprimant ses propres doutes sur la direction de la franchise.

S’il y a une différence, elle se révélera dans les semaines à venir. Les échanges de lundi dépendent de la façon dont les Pélicans dépensent leur nouvel espace de casquettes, mais la Nouvelle-Orléans n’a jamais été un attrait pour les agents libres de renom. En fait, l’un des rares noms audacieux que les pélicans ont réussi à se procurer, mais a qualifié l’organisation de menteur lors de son échange en mars dernier. Le nom de Kyle Lowry a été annoncé, dans une sorte de suite du sud-est de l’effet vétéran de Chris Paul sur une liste naissante des Suns. Le chemin le plus prudent pourrait consister à égaler toute offre pour Lonzo Ball, ne serait-ce que pour le retenir pour un échange à une date ultérieure. Ni l’un ni l’autre ne semble tout à fait correct – toute bosse à court terme de Lowry pourrait être compensée par le gros montant qui lui sera dû à l’âge de 36 ans et plus, et un Ball malheureux pourrait annuler le bien que vous espériez faire pour le vestiaire en excisant Van Le personnage de broyage de Gundy, mais il y a des options.

Le temps est une autre histoire. Les pélicans savent à quelle vitesse les décisions critiques surviennent lors de la construction d’un acteur transformateur, et étant donné la prévalence des échanges de superstars, les demandes peuvent même s’être accélérées depuis leur dernier tour de table. Aucune superstar n’a jamais forcé sa sortie avant de signer un deuxième contrat, mais Zion, compte tenu des revenus importants qu’il tire des opportunités de marketing, aurait de bonnes raisons de devenir le premier. La peur d’une telle manœuvre n’est peut-être que cela : une peur. Mais le limogeage de Van Gundy et l’opportunité avec laquelle les pélicans opèrent pendant cette intersaison suggèrent qu’ils ne l’ignorent pas non plus. Ils ne peuvent pas. La flexibilité future et l’accumulation d’actifs sont importantes, mais tout est fait dans l’espoir de faire atterrir éventuellement un joueur comme Davis ou Zion.

