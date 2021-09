L’histoire vraie qui a inspiré I May Destroy You de Michaela Coel

I May Destroy You est l’une des comédies les plus nominées avant les Emmys Awards 2021, mais il y a certainement une douleur réelle derrière cela.

La série HBO du créateur et star Michaela coel est nominé pour neuf trophées lors de la cérémonie des Emmys qui aura lieu le dimanche 7 septembre. 19, y compris les séries limitées exceptionnelles. I May Destroy You est centré sur une scénariste de télévision nommée Arabella Essiedu (Michaela) qui a du mal à avancer dans sa vie après avoir été droguée et violée.

En 2018, Michaela a prononcé une conférence au Festival international de télévision d’Édimbourg et a déclaré qu’elle était une vraie survivante d’agression sexuelle. Elle a décrit un moment où elle a repris conscience et s’est rendu compte qu’elle avait été violée alors qu’elle terminait un travail d’écrivain sur sa série Chewing Gum, ce qui a contribué à inspirer l’histoire de sa nouvelle émission.

“Je travaillais la nuit dans les bureaux de la compagnie”, se souvient l’artiste de 33 ans, qui est nominée à la fois pour son rôle d’actrice et son écriture dans I May Destroy You. “J’avais un épisode prévu à 7 heures du matin, j’ai fait une pause et j’ai pris un verre avec un bon ami qui était à proximité. J’ai repris conscience en tapant la saison deux, plusieurs heures plus tard. J’ai eu de la chance – j’ai eu un flash-back. avait été agressée sexuellement par des inconnus. »