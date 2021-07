L’hologramme de Ronnie James Dio est “en attente”: “Je ne sais pas si nous allons le refaire ou non”, déclare Wendy Dio

Ronnie James Diol’ancienne épouse et gérante de longue date de Wendy Dio a révélé dans une nouvelle interview avec Ultimate Classic Rock que l’hologramme du légendaire chanteur de métal a été mis en veilleuse.

“L’hologramme est en attente,” dit-elle. “Je ne sais pas si nous allons le refaire ou non. Nous sommes sortis et nous l’avons essayé – nous l’avons fait.

“On parle toujours de faire l’hologramme”, a-t-elle poursuivi. “Je ne sais pas. Je pense qu’il y a tellement plus à faire en termes de développement [as far as technology]. Je pense juste que les fans préféreraient voir Ronnie comme étant vraiment Ronnie au lieu d’un hologramme.”

Dio décédé en 2010 à l’âge de 67 ans d’un cancer de l’estomac. L’hologramme du chanteur a été créé par une société appelée illusion oculaire et a fait ses débuts au Wacken en plein air festival en août 2016 devant plus de 75 000 fans.

le Dio la production d’hologrammes utilise l’audio de Ronniedes performances en direct de tout au long de sa carrière, avec le DIO groupe jouant en direct, composé de Craig Goldy à la guitare, Simon Wright à la batterie et Scott Warren sur les claviers, avec Bjorn Englen à la basse. Apparaissent également avec eux sont Owens et LYNCH MOB leader Oni Logan.

Deux anciens DIO guitaristes ont publiquement exprimé leurs doutes sur la Ronnie James Dio hologramme. En décembre 2019, Tracy “G” Grijalva, qui a joué pour DIO de 1993 à 1999, a déclaré que l’hologramme “a l’air effrayant” et ressemble à “une marionnette”. Neuf mois plus tôt, Doug Aldrich, qui était dans DIO entre 2002 et 2006, a dit XS Rock cette “Ronnie ne serait probablement pas” comme l’hologramme. “Il serait probablement, comme, ‘Ce n’est pas ce pour quoi je me suis inscrit.’ Un hologramme ? Ce n’est pas vraiment ce qu’il voudrait être. Je suppose juste, tu sais, que c’est quelque chose qui Wendy pensé et elle a décidé que Ronnie ça irait bien. Mais je savais Ronnie assez bien pour savoir qu’il était très particulier et qu’il préférerait qu’ils le laissent simplement mourir et être en paix.”

Après le “Dio revient” la tournée initiale de sept dates de la tournée s’est achevée en décembre 2017, RonnieL’hologramme de a subi quelques modifications avant le lancement de l’étape 2019 du trek, qui a eu lieu en mai et juin de la même année.

le “Dio revient” Ensemble de 17 chansons composé de sept airs chantés par le Dio hologramme – le reste en vedette Owens et Logan séparément ou ensemble — et englobait le matériel de Diosa longue carrière, y compris ses débuts dans ARC-EN-CIEL et SABBAT NOIR.

Il y a quelques années, Wendy Raconté Patch.com que les critiques de la Dio hologramme avaient “droit à leur opinion. Je demande juste aux gens de venir voir le spectacle d’abord avant de critiquer”, a-t-elle déclaré. “Nous avons eu beaucoup de critiques au début, mais je pense que de plus en plus de gens s’y habituent. C’est pour les fans. C’est pour les fans qui aimeraient voir Ronnie remonter sur scène et ceux qui n’ont jamais eu la chance de le voir. je pense Ronnie approuverait. Si quelqu’un a vu le ‘Sacre Coeur’ tournée en 1986, nous avons alors essayé de faire un hologramme. Nous avons eu Ronnie dans une boule de cristal suspendue à la scène parlant à travers elle. Il était aussi un innovateur en musique, alors pourquoi ne pas être un innovateur en technologie.”



