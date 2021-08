L’hommage à Alex Trebek inondé de réactions de Mike Richards

Péril! a essayé de promouvoir une nouvelle émission spéciale sur son défunt hôte Alex Trebek cette semaine, mais la plupart des réponses concernaient le drame entourant le futur hôte Mike Richards. Péril! a publié jeudi un article sur un nouvel épisode de Around the World with Alex, le partageant également sur toutes ses plateformes officielles de médias sociaux. Les commentateurs étaient plus préoccupés par qui serait le nouvel animateur permanent du quiz et qui Richards avait été choisi en premier lieu.

Le tour du monde avec Alex met en lumière certains des voyages préférés de Trebek qu’il a pu faire dans le cadre de Jeopardy ! Il se rendait parfois dans des endroits éloignés pour filmer des lectures d’indices, qui seraient ensuite présentées dans l’émission. Péril! a reconditionné certains de ces indices en hommage à Trebek pendant la morte-saison, et ils ont été diffusés sur les réseaux sociaux tout le mois. Le dernier le trouve à Macchu Picchu, un site antique avancé dans les montagnes du Pérou. L’article comprend des photos et des anecdotes des coulisses, ainsi que les bons souvenirs des membres d’équipage de Trebek et de son amour du voyage.

Une journée parfaite au Machu Picchu avec Alex. Vous cherchez des histoires dans les coulisses du MACHU PICCHU ? Et voilà : https://t.co/bwlmtOdcg9 pic.twitter.com/lh4M9XPnl1 — Danger ! (@Jeopardy) 20 août 2021

Bien sûr, Jeopardy pur et dur ! les fans se demandent qui remplacera Trebek et comment le transfert est devenu une épreuve si dramatique. Le producteur exécutif Mike Richards a été initialement sélectionné pour le poste, mais il a démissionné après une séance de tournage, affirmant qu’il ne voulait pas que la controverse de sa présence ait un impact sur la série.

Les fans veulent toujours plus de réponses sur la façon dont Richards a été choisi en premier lieu et qui prendra le relais maintenant. Faites défiler vers le bas pour voir ce qu’ils disent sous le dernier tweet de Jeopardy! à propos de Trebek.

Mauvaise direction

Nous avons terminé F’d up, nous allons donc traîner Alex et tweeter dessus… Triste que vous soyez tous au courant des allégations et que vous ayez décidé ️ – ⬇️Essayer de faire une overdose de THC⬇️ (@nugglace) 20 août 2021

Bien dit. Le danger d’utiliser Alex comme bouclier pour empêcher les gens d’avoir une conversation sur Michael Richards est dérangeant et faux. Mes parents, qui ont tous les deux regardé le danger pendant 20 ans, sont très contrariés. Les fans de Jeopardy sont des gens intelligents et empathiques. MR n’est pas le bon hébergeur — Soutenez votre hippopotame préféré ! (@George_Norrath) 20 août 2021

Certains fans pensaient que Jeopardy! essayait d’utiliser ce clip de retour pour faire une bonne publicité à la suite de tout le drame de Richards. En fait, la série Autour du monde avec Alex dure depuis le 16 août et était évidemment en préparation depuis un certain temps avant cela.

précédentsuivant

Enquête

Pourquoi @jeopardy ou @SonyPictures ne commentent-ils pas l’appel de @ADL pour une enquête sur les commentaires sectaires de Mike Richards ? – Mickey (@mickeyfoxboro) 20 août 2021

De nombreux fans demandent toujours une sorte d’enquête sur le comportement de Richards sur le plateau et sur le processus d’embauche qui l’a fait entrer. Richards est sous surveillance pour des commentaires insensibles sur un podcast et pour des allégations de misogynie et d’abus sur le lieu de travail. De nombreux fans se réfèrent à l’évaluation de l’Anti-Defamation League.

précédentsuivant

Véritable hommage

Tellement heureux que Mike Richards ait licencié Mike Richards après avoir sélectionné Mike Richards pour héberger @Jeopardy pic.twitter.com/KSUG1U30im – Justice⚖️🌎 (@PeaceJu17778610) 20 août 2021

Trebek a nommé deux autres personnalités de la télévision qu’il aimerait remplacer dans une interview en 2018 avec TMZ: le présentateur sportif Alex Faust et l’analyste juridique de CNN Laura Coates. De nombreux fans pensent que pour vraiment “honorer” Trebek, la production ferait mieux de poursuivre l’un de ces successeurs.

précédentsuivant

Hôtes invités

Vous avez fait la bonne chose. Retournez voir les autres qui ont hébergé des invités et regardez-les, obtenez des votes si vous le devez. Les personnes qui étaient les plus à l’aise pour faire le spectacle étaient Aaron Rodgers, Sanjay Gupta, Mayim Bialik; vous avez lié le nom de Mayim à Mike, ce qui est maintenant négatif. – ST (@dreamz4meandyou) 20 août 2021

D’autres ont recommencé à trier les hôtes invités de cette saison, choisissant leurs favoris parmi la programmation à suggérer. Beaucoup d’entre eux laissent ces réponses sous n’importe quel danger ! tweet, pas seulement les vidéos du tour du monde avec Alex.

précédentsuivant

Boycotter

Levar Burton était l’hôte pendant les Jeux olympiques… bien sûr, cela a eu un impact sur ses chiffres. C’est juste du bon sens. Je suis un fan de longue date et tant que Mike problématique sera l’hôte, je ne regarderai pas. https://t.co/BiFtKI4rVZ – Michelle Jackson (@MichLovesMoney) 20 août 2021

Les fans ont également réitéré leur intention de boycotter l’émission si le mauvais animateur était installé. Maintenant que Richards a démissionné, certains de ces téléspectateurs ont une chance de revenir à bord.

précédentsuivant

Pas d’hôte permanent

Hé les coureurs de danger – Trouvez un hôte qui n’est pas permanent. Faites entrer les gens plus longtemps que vous venez de le faire. Un mois ou deux. C’était très satisfaisant d’avoir des hôtes différents ces derniers mois. Réservez-les simplement pour une période plus longue. S’il vous plaît. – keith vickers (@keithvi76125859) 20 août 2021

Enfin, certains fans ont suggéré que Jeopardy! devrait aller pour une autre saison sans hôte permanent. La série a bien fonctionné cette année avec une distribution tournante d’hôtes, qui mettent tous l’accent sur le jeu plutôt que sur eux-mêmes. Comme personne ne peut vraiment remplacer Trebek, les fans ont pensé que cette approche devrait se poursuivre.

précédent