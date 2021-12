L’hommage à Demaryius Thomas avait 10 hommes sur le terrain

Les Broncos de Denver ont disputé leur premier match à domicile depuis la mort choquante de l’ancien receveur Demaryius Thomas, décédé plus tôt cette semaine à seulement 33 ans.

Et, comme prévu, il y a eu des hommages partout pour le grand WR qui a remporté un Super Bowl avec Denver avant et pendant le match.

Celui qui s’est démarqué ? Lors du premier jeu de la mêlée pour l’offensive des Broncos, ils sont sortis avec 10 hommes sur le terrain et ont laissé le temps de jeu s’écouler pour un retard de pénalité de match.

Ce fut un beau moment, tout comme certains des autres hommages au Mile High Stadium :

Quel moment



Il y avait aussi cette vidéo hommage et moment de silence



Video tribute and moment of silence in memory of Demaryius Thomas: pic.twitter.com/lUAnZe6ImC

Peyton Manning était là pour rendre hommage



Peyton

“He will be dearly missed. … He was a big reason why I came out here to play.”

Peyton Manning reflects on Demaryius Thomas: pic.twitter.com/mf5k2mHR2i

— Denver Broncos (@Broncos) December 12, 2021