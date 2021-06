L’hommage à Eriksen à la 10e minute du Danemark

in

17/06/2021

Le à 18:19 CEST

Après l’incident d’Eriksen lors de la première de l’Eurocup au Danemark qui a choqué tout le monde du football, son hospitalisation subséquente et l’actualité de ce jeudi dans laquelle on savait qu’il devra subir une intervention chirurgicale, ses coéquipiers et les joueurs belges ont arrêté le match à la 10e minute pour lui rendre hommage.

Coïncidant avec la minute sur son numéro, tous les fans se sont levés pour applaudir Eriksen. Les footballeurs et même l’arbitre ont également commencé à applaudir depuis l’herbe. Belle image pour lui rendre hommage.

L’équipe danoise est sortie pour mordre dans le match, pour Eriksen et pour ce que cette Eurocup signifie pour eux. Le footballeur de l’Inter a exprimé son désir pour eux de jouer de l’hôpital, et ils set ils l’ont renvoyé en avançant dans la deuxième minute du match contre les “diables rouges”.

Poulsen a croisé un ballon hors de portée de Courtois mettre le 1-0 au tableau d’affichage.